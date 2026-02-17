HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Giải trí

"Tan chảy" với bộ ảnh chào đón năm mới của ái nữ nhà Á hậu Trúc Ny

Thùy Trang

(NLĐO) - Chỉ mới 2,5 tuổi nhưng ái nữ nhà Á hậu Trúc Ny và chồng doanh nhân đã được bố mẹ đầu tư cho bộ ảnh"xịn xò" để đón Tết.

Cưng xỉu với bộ ảnh chào Xuân của ái nữ nhà Á hậu Trúc Ny

"Tan chảy" với bộ ảnh chào đón năm mới của ái nữ nhà Á hậu Trúc Ny - Ảnh 1.

Bộ ảnh chào Xuân Bính Ngọ của ái nữ nhà Á hậu Trúc Ny

Theo Trúc Ny, bé Moniz 2,5 tuổi nhưng đã sớm bộc lộ niềm đam mê nghệ thuật. "Bé rất hợp tác với mẹ khi đi diễn thời trang, rất ngoan khi được các anh chị trang điểm, làm tóc. Khi cho bé vô các set chụp, quay hình quảng cáo bé rất nghe lời thậm chí với bộ ảnh Tết chỉ cần hướng dẫn vài cách tạo dáng là bé có thể nhớ bài và làm tốt ngoài mong đợi".

Trúc Ny kể thêm, Moniz ở nhà rất thích hát, nhảy múa và là một em bé hoạt bát ngôn ngữ, năng động cũng như là "cây" văn nghệ ở nhà. Moniz được tham gia các lớp học múa và nhảy từ sớm và bé rất hợp tác học khi các cô hướng dẫn.

Á hậu Trúc Ny "khoe", bé nhà cũng nằm trong top những bạn được thường xuyên được giáo viên tuyên dương. Các cô khen Moniz rất thông minh và có khả năng ghi nhớ nhanh.

Qua việc, con có thể kể chuyện bằng tiếng anh và tiếng Việt trôi chảy sau khi xem các bài học. Ban đầu, tôi cũng không tin lắm vì nghĩ các giáo viên khen động viên.

"Nhưng các cô đã thuyết phục mẹ qua các video cô gửi để chứng minh việc con nói tiếng Anh cùng giáo viên rất nhiều" - cô hóm hỉnh.

"Tan chảy" với bộ ảnh chào đón năm mới của ái nữ nhà Á hậu Trúc Ny - Ảnh 2.

2,5 tuổi, con gái á hậu Trúc Ny đã có khiếu nghệ thuật

Bên cạnh đam mê nghệ thuật thì Moniz còn có năng khiếu ngoại ngữ, bé được chơi và trò chuyện tiếng Anh và tiếng Trung mỗi tuần với giáo viên bản ngữ.

Cuộc sống giàu sang của á hậu Trúc Ny

Tính đến nay Á hậu Trúc Ny đã có 4 năm làm dâu và có 4 cái Tết ở miền Bắc. Mỹ nhân gốc Khánh Hòa cho biết, mỗi năm, nhà cô đều theo đổi một kiểu trang trí chủ yếu là hoa. Tuy nhiên phong cách truyền thống Á Đông với những màu sắc rực rỡ, cảm giác ấm cúng luôn được gia đình ưa chuộng để làm đẹp cho không gian sống.

"Tan chảy" với bộ ảnh chào đón năm mới của ái nữ nhà Á hậu Trúc Ny - Ảnh 3.

"Tan chảy" với bộ ảnh chào đón năm mới của ái nữ nhà Á hậu Trúc Ny

"Ông xã rất tâm lý và chiều chuộng vợ vì thế Tết năm nào cũng đong đầy và rộn rã tiếng cười. Anh luôn chủ động chuẩn bị hết mọi thứ cho gia đình và luôn dặn phải tranh thủ sớm để Tết đưa gia đình đi du lịch" - Trúc Ny hạnh phúc nói.

"Tan chảy" với bộ ảnh chào đón năm mới của ái nữ nhà Á hậu Trúc Ny - Ảnh 4.

Cuộc sống trọn vẹn của á hậu Trúc Ny

Về kế hoạch đón Tết năm nay như thường lệ sau khi chúc Tết ông bà, họ hàng bên nội thì vợ chồng Trúc Ny cũng đưa ái nữ từ Hà Nội đi Hạ Long du lịch cùng gia đình bên ngoại.

Nhân dịp năm mới, Á hậu Trúc Ny cũng lời chúc Tết vạn sự như ý, phát tài phát lộc, công việc hanh thông đến với độc giả khắp nơi trên toàn quốc.


Tin liên quan

Bộ ảnh tropical rực rỡ của Anh Thư

Bộ ảnh tropical rực rỡ của Anh Thư

(NLĐO)- Người mẫu teen Anh Thư khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" với bộ ảnh thời trang mới mang đậm tinh thần Tropical.

Á hậu Kiều Loan với bộ ảnh Tết đặc biệt

(NLĐO)- Vẻ đẹp đậm chất Á Đông của Á hậu Kiều Loan trong bộ ảnh Tết 2023 mang tên "Á" thu hút sự chú ý.

Hoa hậu Thái Thị Hoa với hành động ý nghĩa cuối năm

(NLĐO) - Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2020 Thái Thị Hoa vừa có chuyến về quê hương đầy ý nghĩa.

    Thông báo