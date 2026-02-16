Hoa hậu Thái Thị Hoa với hành động ý nghĩa cuối năm

Ngày cuối năm ý nghĩa của hoa hậu Thái Thị Hoa

Hoa hậu Thái Thị Hoa với hành động ý nghĩa ngày cuối năm

Những ngày cận Tết Nguyên đán, Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2020 Thái Thị Hoa đã trở về quê hương Hưng Yên để trao tặng 150 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tiên Tiến.

Chương trình được phối hợp tổ chức cùng chính quyền địa phương trong không khí ấm áp, nghĩa tình, lan tỏa tinh thần sẻ chia những ngày xuân đang đến gần mong muốn bà con có cái Tết no ấm.

Kể từ sau khi đăng quang, Thái Thị Hoa lựa chọn một hướng đi bền bỉ: không xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí mà tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng, đồng thời duy trì các dự án thiện nguyện tại nhiều tỉnh thành. Cô thường xuyên đồng hành cùng Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM trong các chương trình vì cộng đồng, mang yêu thương đến với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể góp một phần nhỏ mang thêm niềm vui cho bà con trong những ngày Tết cận kề. Có thể đó chỉ là chiếc bánh chưng, bộ quần áo mới hay những món quà giản dị, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của mọi người, tôi biết mình đã nhận lại nhiều hơn những gì đã cho đi"- cô xúc động nói.

Hoạch định của hoa hậu Thái Thị Hoa

Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2020 Thái Thị Hoa xem hoạt động thiện nguyện là nghĩa vụ của bản thân

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động thiện nguyện đơn lẻ, Thái Thị Hoa cho biết cô luôn mang trong mình một tâm niệm rõ ràng trên con đường kinh doanh: phát triển doanh nghiệp phải song hành với trách nhiệm cộng đồng. Với cô, thành công không được đo bằng việc kiếm được bao nhiêu tiền, mà bằng sự trưởng thành của bản thân và việc mình đã giúp được bao nhiêu người.

"Tôi luôn nghĩ rằng những gì mình có được hôm nay là nhờ rất nhiều sự yêu thương và nâng đỡ. Vì vậy, trong hành trình kinh doanh, tôi mong muốn có thể 'trả lại' cho xã hội, giúp thêm nhiều mảnh đời khó khăn có cơ hội tốt hơn. Danh hiệu hoa hậu với tôi chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại giá trị cho cộng đồng. Dù hiện tại không còn hoạt động showbiz nhiều, tôi vẫn muốn sống và làm việc như một hoa hậu thực thụ - một người có trách nhiệm và lan tỏa điều tích cực đến xã hội" - Thái Thị Hoa nói.

Thái Thị Hoa nhận được sự đồng hành của chính quyền địa phương

Với Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2020, mỗi chuyến đi không chỉ là sự trao tặng vật chất, mà còn là sự kết nối, là lòng biết ơn và là cách cô gìn giữ giá trị của danh hiệu mình từng đạt được.