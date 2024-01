Tấn công các nhóm tội phạm phức tạp

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Giáp Thìn 2024, ngày 21-1, Công an quận 12 (TP HCM) đã triệt phá băng nhóm tội phạm mua bán hàng trăm kilôgam pháo và có thủ súng.



Nhiều ổ nhóm trá hình lộ diện

Công an đã bắt giữ Trần Tấn Hòa và 3 người khác do có hành vi tàng trữ và vận chuyển pháo nổ. Kiểm tra trong ô tô của nhóm này, gần 400 kg pháo được phát hiện. Đáng chú ý, khi thấy công an, băng này phi tang một khẩu súng nhưng bất thành.

Trước đó 1 ngày, tối 20-1, lực lượng trinh sát Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM bất ngờ kiểm tra hành chính, phong tỏa quán bar P.L trên đường Gò Dầu (phường Tân Quý, quận Tân Phú). Thời điểm này, hàng trăm khách vùng chạy nhưng bị giữ lại. Do tính chất phức tạp, việc kiểm tra quán bar này đến trưa hôm sau chưa kết thúc và qua kiểm tra nhanh, khoảng 30 người dương tính với chất ma túy.

Liên quan tới các tụ điểm phức tạp, cuối tháng 12-2023, Công an TP HCM triệt phá đường dây mại dâm cao cấp. Zhang Lei, quốc tịch Trung Quốc, cùng 6 đồng phạm sau đó bị bắt giữ về hành vi "Môi giới mại dâm".

Là chủ nhà hàng Fortune (quận 5, TP HCM), Zhang Lei tổ chức hoạt động môi giới mại dâm. Mỗi ngày, nơi đây đón hàng trăm lượt khách, chủ yếu là người nước ngoài, đến ăn uống và mua dâm. Nhà hàng có khoảng 200 tiếp viên nữ phục vụ, hoạt động với thủ đoạn tinh vi. Mỗi lần mua dâm, khách phải trả từ 5 triệu đồng, nếu qua đêm trả 12 triệu đồng. Tới khi bị bắt, Zhang Lei thu lợi bất chính từ hoạt động môi giới mại dâm với số tiền đặc biệt lớn, hơn 40 tỉ đồng.

Trước đó, Công an TP HCM cũng đã bắt Hwang Chang Nam (quốc tịch Hàn Quốc) cùng 4 người khác do môi giới mại dâm tại nhà hàng J. ở quận 1.

Hwang Chang Nam trực tiếp điều hành cơ sở trên. Với 200 tiếp viên nữ cùng nhân viên phục vụ, địa điểm này cũng chủ yếu phục vụ khách nước ngoài, tiếp viên bán dâm với giá 3,8 triệu đồng/lượt. Công an xác định đường dây môi giới mại dâm này thu lợi bất chính khoảng 20 tỉ đồng.

Công an TP HCM kiểm tra két sắt, phát hiện hàng chục tỉ đồng tiền thu lợi bất chính trong một đường dây mại dâm Ảnh: PHẠM DŨNG

Tấn công quyết liệt, triệt để

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP HCM, cho biết thời gian qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm với khẩu hiệu "Triệt xóa các băng nhóm tội phạm ngay từ khi mới manh nha, hình thành; không để băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành" được cán bộ, chiến sĩ Công an TP HCM tiến hành đồng bộ, quyết liệt.

"Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, lực lượng Công an TP HCM sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc không quản ngại ngày đêm để lập nhiều chiến công trong công tác phòng chống tội phạm đường phố, ma túy, tín dụng đen, xâm phạm sở hữu..." - Thiếu tướng Trần Đức Tài quả quyết.

Theo Thiếu tướng Trần Đức Tài, đối với tội phạm ma túy phải đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, không đánh khúc giữa. Với tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường..., biện pháp của công an là xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực.



Phó Giám đốc Công an TP HCM cho hay thời gian tới sẽ đẩy mạnh một số công tác trọng tâm. Cụ thể như tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường công tác quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện…

Luật sư Trần Minh Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Gia Đình, nhìn nhận những đường dây mại dâm, ma túy và tệ nạn xã hội khác thời gian qua diễn ra rầm rộ, thậm chí công khai trên các diễn đàn, trang mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Cách tội phạm tổ chức, thực hiện hành vi phạm pháp ngày càng biến tướng, tinh vi hơn, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong quá trình truy xét và tổ chức triệt phá.

Luật sư Trần Minh Hùng đề xuất các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm trong nhân dân để nâng cao ý thức, nhận thức của người dân về mức độ nguy hiểm đối với xã hội của các đường dây mua bán dâm, mua bán ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Song song với đó là tăng cường công tác tuần tra, giám sát trên các địa bàn, khu vực là điểm nóng của tệ nạn xã hội để có thể kịp thời phát hiện và xử lý ngay tức thì mọi tình huống, dấu hiệu phạm tội.