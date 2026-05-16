Giáo dục

Tân cử nhân ngành trí tuệ nhân tạo gây chú ý với điểm tốt nghiệp gần tuyệt đối

Huy Lân

(NLĐO) - Tốt nghiệp ngành trí tuệ nhân tạo với GPA 3.93/4.0 và TOEIC 975, một tân cử nhân của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn nhận học bổng thạc sĩ toàn phần năm 2026

Ngày 16-5, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho các tân thạc sĩ và tân cử nhân năm 2026. 

Trong đợt tốt nghiệp này, Phạm Gia Kiệt (sinh viên chuyên ngành trí tuệ nhân tạo) trở thành gương mặt gây chú ý khi đạt GPA (điểm trung bình tích lũy của toàn khóa) 3.93/4.0, thuộc nhóm điểm gần tuyệt đối.

Tân thủ khoa Trí tuệ nhân tạo gây chú ý với GPA gần tuyệt đối - Ảnh 1.

Tân cử nhân Phạm Gia Kiệt, ngành trí tuệ nhân tạo tốt nghiệp thủ khoa SIU

Với thành tích học tập nổi bật cùng TOEIC 975 và xếp loại tốt nghiệp xuất sắc, Gia Kiệt được vinh danh là tân thủ khoa tốt nghiệp của SIU. 

Nam sinh cũng là đại diện tiêu biểu cho thế hệ sinh viên theo đuổi lĩnh vực công nghệ cao, sở hữu nền tảng chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập quốc tế.

Trước đó, Phạm Gia Kiệt từng được tuyên dương tại chương trình "Vinh danh thủ khoa" năm 2025 của TPHCM. 

Tiếp nối thành tích này, tân thủ khoa SIU tiếp tục nhận học bổng thạc sĩ tài năng 2026 với giá trị 100% học phí toàn khóa cùng hỗ trợ sinh hoạt phí lên đến 15 triệu đồng mỗi tháng.

Mùa tốt nghiệp năm nay của SIU cho thấy chất lượng đào tạo theo định hướng quốc tế của nhà trường. 

Theo thống kê, 100% học viên và sinh viên tốt nghiệp đều sở hữu các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEIC 4 kỹ năng. Nhiều sinh viên đạt IELTS 7.5 hoặc TOEIC từ 985-990 điểm.

Bên cạnh năng lực ngoại ngữ, sinh viên SIU còn được trang bị chứng chỉ tin học quốc tế MOS, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng thích ứng số trong môi trường doanh nghiệp hiện đại.

Đại diện SIU cho biết sinh viên được học tiếng Anh học thuật chuẩn quốc tế ngay từ năm nhất, qua đó phát triển kỹ năng giao tiếp, tư duy toàn cầu và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa. Đây được xem là lợi thế giúp sinh viên tự tin tiếp cận cơ hội nghề nghiệp quốc tế trong bối cảnh hội nhập.

Theo khảo sát mới nhất, gần 98% sinh viên tốt nghiệp tại SIU có việc làm, số còn lại tiếp tục học lên cao hoặc chuyển tiếp du học ở nhiều quốc gia trên thế giới.

(NLĐO)- Lễ trao giải SIU Prize Computer Science mùa đầu tiên đã gọi tên các nhà khoa học trong lĩnh vực Khoa học máy tính.

