Thủ khoa ngành thiết kế nội thất trải lòng về "bản vẽ hỏng" của cuộc đời

Huế Xuân

(NLĐO) - Thay vì kể về những thành tích rực rỡ, Trần Vĩnh Hưng - tân thủ khoa ngành thiết kế nội thất, Trường ĐH Hoa Sen - chọn kể về thất bại lớn nhất

Chiều 18-1, câu chuyện "bản vẽ hỏng" của Trần Vĩnh Hưng, thủ khoa ngành thiết kế nội thất-Trường ĐH Hoa Sen, tại buổi lễ tốt nghiệp khiến nhiều người bất ngờ. Dù xuất phát chậm hơn so với bạn bè nhưng Hưng đã "về đích" với thành tích ấn tượng.

Cách đây 4 năm, Hưng là sinh viên chuyển trường. Hành trang Hưng mang theo lúc ấy không chỉ là kiến thức mà còn là những nỗi sợ chồng chất. Hưng sợ đối mặt với ánh mắt thất vọng của cha mẹ, sợ định kiến "đứng núi này, trông núi nọ", đặc biệt là sợ không bằng bạn bè cùng trang lứa.

Thủ khoa ngành thiết kế nội thất trải lòng về "bản vẽ hỏng" của cuộc đời - Ảnh 1.

Câu chuyện từ "bản vẽ hỏng" đến thủ khoa ngành thiết kế nội thất của Trần Vĩnh Hưng đã truyền động lực học tập, học đúng đam mê đến người trẻ.

Thủ khoa ngành thiết kế nội thất trải lòng về "bản vẽ hỏng" của cuộc đời - Ảnh 2.

Năm 2026, Trường ĐH Hoa Sen tặng quà cá nhân hóa cho tân khoa. Đó là dây sash in tên từng sinh viên với màu sắc đặc trưng riêng của từng khoa.

Với Hưng, đó là "bản vẽ hỏng" đầu tiên của cuộc đời, giúp Hưng hiểu rõ việc chọn đúng ngành học quan trọng như thế nào.

Đứng trên sân khấu, hướng mắt về gia đình, Hưng nghẹn ngào nói: "Có những lần mẹ vào phòng mổ nhưng vẫn lo cho cuộc đời của con nhiều hơn chính mình. Đó là những "bản vẽ" chân thật nhất về tình yêu mà con từng nhìn thấy. Danh hiệu thủ khoa không phải để chứng minh điều gì cao siêu mà đơn giản là để xứng đáng với tình thương vô điều kiện của gia đình dành cho con".

Kết thúc bài phát biểu, thủ khoa đã có một hành động đầy ấn tượng khi rút ra chiếc máy ảnh để lưu lại khoảnh khắc quan trọng ngay tại sân khấu. Tiếng "tách" của máy ảnh vang lên giữa những nụ cười rạng rỡ, khép lại một hành trình kiên trì và mở ra một chương mới cho những tân cử nhân tương lai.

Thủ khoa ngành thiết kế nội thất trải lòng về "bản vẽ hỏng" của cuộc đời - Ảnh 3.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Phó Hiệu trưởng phụ trách, Trường ĐH Hoa Sen, nhắn nhủ với các tân khoa trong buổi lễ tốt nghiệp

Thủ khoa ngành thiết kế nội thất trải lòng về "bản vẽ hỏng" của cuộc đời - Ảnh 4.

Theo khảo sát thu nhập của tân khoa mới ra trường, 45% có mức thu nhập từ 9–12 triệu đồng, 25% trong khoảng 12–15 triệu đồng và 9% đạt trên 20 triệu đồng

Chia sẻ với tân khoa, PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hoa Sen, cho biết nếu chỉ đo thành công bằng thu nhập hay chức danh thì sẽ rất mong manh. Nếu thành công được xây dựng trên năng lực chuyên môn vững vàng, thái độ nghề nghiệp tử tế và tinh thần phụng sự cộng đồng, đó là thành công có chiều sâu và có ý nghĩa lâu dài.

Đợt này, Trường ĐH Hoa Sen có 1.464 tân khoa bước vào hành trình mới. Đáng chú ý, 43% tân khoa tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc. Trong đó, 96% tân khoa đã có việc làm trước khi nhận bằng, tăng 1% so với năm 2025. Nhiều ngành đạt tỉ lệ việc làm tuyệt đối 100% như kỹ thuật phần mềm, luật quốc tế, quản trị khách sạn – chương trình Hoa Sen Elite, tâm lý học và thiết kế nội thất.


