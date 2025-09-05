HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Tận tâm, chu đáo phục vụ người dân

Bài và ảnh: Thảo Nguyễn

Với người lớn tuổi gặp khó khăn trong việc đi lại, phường Lái Thiêu cử cán bộ đến tận nhà hướng dẫn và trực tiếp thực hiện thủ tục cho họ.

Có mặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Lái Thiêu, TP HCM ngày 4-9, phóng viên Báo Người Lao Động chứng kiến dù người dân đến nộp hồ sơ rất đông nhưng không ai phải chờ đợi quá lâu. Nhiều người tỏ ra rất hài lòng vì so với thời điểm đầu mới vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay, việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đã trơn tru hơn hẳn.

Ông Nguyễn Minh Tâm, một người dân phường Lái Thiêu, nhận xét cán bộ tiếp dân ở đây rất niềm nở, tận tình, chu đáo. Họ hướng dẫn từng chút, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn nên người dân rất hài lòng.

Ông Phạm Phú Nam, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu, cho biết: "Để khắc phục tình trạng người dân than phiền về việc "quầy đông, quầy trống" khi làm thủ tục hành chính, phường đã 3 lần điều chỉnh Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Mô hình mới đòi hỏi cán bộ, công chức phải am hiểu nhiều lĩnh vực hồ sơ khác nhau, giải quyết dứt điểm sự bất cập và tạo ra quy trình chuyên nghiệp, hiệu quả hơn cho người dân".

Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Lái Thiêu vẫn duy trì mỗi ngày 4 tình nguyện viên để hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Nhờ đó, tỉ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến của phường luôn ổn định ở mức 86% - 90% trong tổng số hồ sơ.

Phường Lái Thiêu được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Bình Nhâm, phường Lái Thiêu và khu phố Hòa Long, khu phố Tây của phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ. Sau sắp xếp, phường Lái Thiêu mới có diện tích tự nhiên 15,461 km², quy mô dân số 118.852 người.

Tận tâm, chu đáo phục vụ người dân - Ảnh 1.

Người dân được tình nguyện viên tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Lái Thiêu hướng dẫn tận tình

Theo ông Phạm Phú Nam, Lái Thiêu là một trong những phường có vị trí thuận lợi, gần các khu, cụm công nghiệp, thu hút đông đảo người dân từ các địa phương khác đến lao động, sinh sống. Sau khi phường mới đi vào vận hành, chính quyền xác định nhiệm vụ chính là lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

"Phường vừa làm vừa sàng lọc đội ngũ tiếp dân, thường xuyên điều chuyển để phù hợp với nhiệm vụ từng người. Ai không phù hợp sẽ được chuyển sang nhiệm vụ khác. Phường cũng xây dựng văn hóa công sở, nụ cười công sở, với phương châm "dân hỏi tới đâu - trả lời tới đó". Việc tiếp dân đòi hỏi phải có kỹ năng; mọi khó khăn, vướng mắc của họ đều phải được giải đáp tận tình" - ông Nam cho biết.

Với người lớn tuổi gặp khó khăn trong việc đi lại, phường Lái Thiêu cử cán bộ đến tận nhà hướng dẫn và trực tiếp thực hiện thủ tục cho họ. Việc này giúp người già dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công, nhất là thủ tục yêu cầu phải có mặt như chứng thực chữ ký, trợ cấp hưu trí…

Bữa cơm nghĩa tình

Bữa cơm nghĩa tình

Bữa cơm không chỉ đơn thuần là dịp sum vầy, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, sẻ chia.

Một nút bấm, cả hệ thống cùng vào cuộc

Theo đó, tại mỗi cơ sở đều được lắp đặt hệ thống camera giám sát công khai lẫn bí mật, có khả năng theo dõi từ xa cả bên trong và bên ngoài.

Bên ly cà phê sáng, chuyện dân sinh được lắng nghe

Mới đây, HĐND phường Chánh Hiệp (TP HCM) đã tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 - HĐND phường khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

