Bạn đọc

Một nút bấm, cả hệ thống cùng vào cuộc

Bài và ảnh: Linh Thái

Theo đó, tại mỗi cơ sở đều được lắp đặt hệ thống camera giám sát công khai lẫn bí mật, có khả năng theo dõi từ xa cả bên trong và bên ngoài.

Chiều cuối tháng 8-2025, trong sảnh giao dịch của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Đông Sài Gòn nằm trên đường Võ Văn Ngân (phường Thủ Đức), ông Phan Quốc Hải, Phó Giám đốc chi nhánh, giới thiệu về chiếc nút SOS gắn kín đáo ngay dưới bàn làm việc của nhân viên tại sảnh. 

"Chỉ cần bấm nhẹ, chuông báo động lập tức truyền về Công an phường. Trong tình huống khẩn cấp, nhân viên không phải lúng túng tìm điện thoại hay run rẩy bấm số nữa" - ông Hải cho hay.

Trung tá Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Phó trưởng Công an phường Thủ Đức, cho biết không chỉ tại ngân hàng này, trong tháng 8, các ngân hàng, kho bạc, tiệm vàng ở phường Thủ Đức sẽ đồng loạt có thêm một "tấm lá chắn" mang tên "Chuông báo tội phạm và PCCC". 

Mô hình này do Công an phường triển khai, kết nối 17 điểm giao dịch ngân hàng, 6 tiệm vàng, đá quý và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.

Theo đó, tại mỗi cơ sở đều được lắp đặt hệ thống camera giám sát công khai lẫn bí mật, có khả năng theo dõi từ xa cả bên trong và bên ngoài. Song song đó là những nút SOS được bố trí kín đáo, thuận tiện cho nhân viên sử dụng khi gặp nguy hiểm. Mỗi cơ sở lắp 1 - 3 nút, tùy quy mô.

Một nút bấm, cả hệ thống cùng vào cuộc- Ảnh 1.

Công an phường Thủ Đức, TP HCM khảo sát việc triển khai đặt nút SOS tại BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn

Khi được kích hoạt, tín hiệu báo động đồng thời gửi đến trực ban Công an phường Thủ Đức và cả hệ thống nội bộ của ngân hàng, kho bạc hoặc tiệm vàng. Lực lượng chức năng có thể quan sát ngay hình ảnh tại hiện trường, nhận diện đối tượng, phương tiện gây án và triển khai lực lượng 24/24 giờ để kịp thời ứng cứu.

Ông Phan Quốc Hải đánh giá: "Mô hình này không chỉ giúp nhân viên yên tâm mà còn mang lại sự an toàn cho khách hàng. Ai đi gửi tiền, rút tiền cũng cảm thấy vững tin hơn vì biết phía sau có cả hệ thống bảo vệ".

Bà Nguyễn Thị Sơn, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Bình Triệu, kể lại: "Ngày trước, nếu gặp sự cố, bảo vệ hay nhân viên chỉ biết gọi điện thoại. Mà gọi thì lâu, lại dễ bị kẻ xấu phát hiện. Bây giờ chỉ cần một cái bấm, công an sẽ biết ngay. Cảm giác như có ai đó luôn đứng sau lưng bảo vệ mình".

Bà Sơn tin từ Thủ Đức, mô hình sẽ sớm nhân rộng ra nhiều nơi khác. "Một khi tội phạm biết chỉ cần nhân viên bấm nút là công an có mặt ngay, chắc chắn chúng sẽ phải dè chừng hơn" - bà Sơn nhận định.

Đại diện Công an phường Thủ Đức cho biết thực tế đã có nhiều vụ cướp ngân hàng, tiệm vàng trên cả nước gây ám ảnh, mới đây nhất là vụ cướp táo tợn tại một tiệm vàng ở TP Đà Nẵng ngày 26-8. Vì thế, việc đưa vào vận hành hệ thống SOS cùng camera giám sát chất lượng cao không chỉ để "giữ của" mà còn để giữ bình yên cho người dân.

