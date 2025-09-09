Tân Thủ tướng Thái Lan công bố tài sản

Bloomberg trích dẫn bản công khai tài sản của ông Anutin Charnvirakul, người vừa được bầu làm thủ tướng Thái Lan, hôm 5-9.



Số tài sản mà tân Thủ tướng Anutin công khai bao gồm 3 máy bay phản lực cá nhân, 2 ca nô cao tốc và một bất động sản cao cấp tại Bangkok.

Vị doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực xây dựng trước khi bước vào chính trường này còn sở hữu 1,09 tỉ baht (34 triệu USD) tiền mặt và tiền gửi tại hơn 20 tài khoản ngân hàng.

Số tài sản mà tân Thủ tướng Anutin Charnvirakul báo cáo với Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan lên tới 124 triệu USD. ẢNH: EPA

Tài liệu cũng cho thấy ông Anutin có các khoản đầu tư trị giá 655 triệu baht (20,65 triệu USD) và thu nhập năm 2024 hơn 1,8 triệu baht (56.700 USD).

Ngoài ra, ông sở hữu nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 4 xe hơi hạng sang, 22 chiếc đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản giá trị khác.

Tổng giá trị tài sản mà tân thủ tướng Thái Lan nắm giữ lên tới 3,9 tỉ baht, tương đương 124 triệu USD.

Theo quy định, ông Anutin phải nộp bản kê khai tài sản cho Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan và cơ quan này đã công bố thông tin vào ngày 9-9.

Lãnh đạo đảng Bhumjaithai lên nắm quyền sau khi Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra.

Ông Anutin nhận được sự ủng hộ của đảng Nhân dân để đổi lấy cam kết giải tán Quốc hội trong vòng 4 tháng, mở đường cho tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý sửa đổi Hiến pháp.

Sau khi nhậm chức, ông Anutin cam kết sẽ làm việc không ngừng nghỉ để giải quyết các vấn đề tồn đọng.

Khi được hỏi liệu ông có lường trước khối lượng công việc đặc biệt khó khăn hay không, ông Anutin khẳng định: "Đúng vậy, sẽ có rất nhiều việc phải làm. Tôi không chỉ làm việc chăm chỉ hơn mà còn phải đảm bảo các vấn đề còn tồn đọng được giải quyết càng sớm càng tốt".







