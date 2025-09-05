Chân dung tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chân dung tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Anh Thư

(NLĐO) - Ông Anutin Charnvirakul đã trở thành Thủ tướng Thái Lan thứ 32 với 311/490 phiếu ủng hộ từ Hạ viện Thái Lan.

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, sinh ngày 13-9-1966 tại Bangkok, là con trai cả của cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Chavarat Charnvirakul kiêm người sáng lập Công ty Kỹ thuật và Xây dựng Trung - Thái (STECON). 

Ông Anutin có hai người em, đều là doanh nhân, trong đó có một người đang làm giám đốc của STECON.

Theo tờ Nation, ông Anutin đã tốt nghiệp chuyên ngày kỹ thuật tại Đại học Hofstra (Mỹ) vào năm 1989, chuyên ngành kỹ thuật, lấy chứng chỉ sau đại học của Khoa Thương mại và kế toán, Đại học Thammasat (Thái Lan) vào năm 1990, rồi tiếp tục hoàn thành nhiều khóa học chuyên sâu về kinh tế, phát triển đô thị, khoa học năng lượng, tư pháp...

Chân dung tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul- Ảnh 1.

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - Ảnh: THE NATION

Năm 2014, ông Anutin lấy bằng tiến sĩ Quản trị Kinh doanh danh dự, chuyên ngành Quản lý của Đại học Suan Sunandha Rajabhat (Thái Lan) và hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Năm 2017, ông tiếp tục hoàn thành các khóa học về đổi mới và cải cách doanh nghiệp, quản trị y tế, quản trị du lịch. Trong năm 2017 và 2018, ông được trao thêm 3 bằng tiến sĩ danh dự về triết học và quản trị công - quản lý - kinh tế từ nhiều trường đại học.

Ngoài ra, ông Anutin còn hoàn thành Chương trình Pháp quyền vì Dân chủ và Chương trình Cao đẳng Quốc phòng.

Sự nghiệp trải dài

Về sự nghiệp, ông đã bắt đầu với công việc kỹ sư sản xuất tại cơ sở New York - Mỹ của Tập đoàn Mitsubishi vào năm 1989.

Sau đó, ông về Thái Lan và làm việc tại STECON ở nhiều chức vụ, trở thành tổng giám đốc trong giai đoạn 1995-2004.

Chân dung tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul- Ảnh 2.

Ông Anutin Charnvirakul Thailand là một doanh nhân thành đạt kiêm chính trị gia kỳ cựu. Ảnh: The Nation

Từ năm 2004, ông Anutin đã giữ nhiều chức vụ trong chính phủ Thái Lan, bao gồm:

- Tháng 7-2004 đến tháng 10-2004: Thứ trưởng Bộ Y tế.

- Tháng 10-2004 đến tháng 3-2005: Thứ trưởng Bộ Thương mại.

- Tháng 3-2005 đến tháng 9-2006: Thứ trưởng Bộ Y tế.

- Tháng 7-2019 đến tháng 9-2023: Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Tháng 9-2023 đến tháng 6-2025: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Anutin cũng là một doanh nhân thành đạt và là phi công tình nguyện của sáng kiến "Đôi cánh trái tim". Ông là lãnh đạo Đảng Bhumjaithai từ tháng 9-2012, kế nhiệm cha mình.

Trước cuộc bỏ phiếu đưa ông Anutin trở thành tân Thủ tướng Thái Lan, ông đã 2 lần làm ứng cử viên Thủ tướng của Đảng Bhumjaithai vào các năm 2019 và 2023.

Ngoài ra, sau khi Tòa án Hiến pháp đã ra phán quyết buộc ông Srettha Thavisin phải từ chức thủ tướng Thái Lan vào năm 2024, ông Anutin cũng nằm trong danh sách 7 ứng cử viên cho vị trí thủ tướng thứ 31 của Thái Lan - vị trí được bà Paetongtarn Shinawatra đảm nhiệm.

Theo Nation,tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp để tăng cường dân chủ, đồng thời tuân thủ pháp quyền. Ông tin tưởng vào sức mạnh của tất cả các thế hệ, coi đó là trọng tâm thúc đẩy đất nước tiến lên.

Nguyên tắc chỉ đạo của ông là "nói và làm", tập trung vào việc giảm thiểu quyền lực nhà nước để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Ông cam kết quản trị trong khuôn khổ một hệ thống dân chủ với chế độ quân chủ là nguyên thủ quốc gia.

Ông Anutin cũng ủng hộ khái niệm ân xá như một phương tiện thúc đẩy hòa giải.

Tin liên quan

Ông Thaksin Shinawatra tiết lộ lý do bất ngờ tới Dubai sau khi rời Thái Lan

Ông Thaksin Shinawatra tiết lộ lý do bất ngờ tới Dubai sau khi rời Thái Lan

(NLĐO) - Máy bay chở cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bất ngờ chuyển hướng tới Dubai - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Thái Lan đang bỏ phiếu bầu thủ tướng mới

(NLĐO) - Đảng Pheu Thai đề cử ông Chaikasem Nitisiri làm ứng viên thủ tướng Thái Lan, với cam kết sẽ ngay lập tức kêu gọi bầu cử sớm nếu ông đắc cử.

Chính trường Thái Lan thêm biến động

Đảng Nhân dân đối lập ủng hộ ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo Đảng Bhumjaithai, làm thủ tướng mới

tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul Thủ tướng Thái Lan thủ tướng mới Thái Lan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo