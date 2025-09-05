Chân dung tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, sinh ngày 13-9-1966 tại Bangkok, là con trai cả của cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Chavarat Charnvirakul kiêm người sáng lập Công ty Kỹ thuật và Xây dựng Trung - Thái (STECON).

Ông Anutin có hai người em, đều là doanh nhân, trong đó có một người đang làm giám đốc của STECON.

Theo tờ Nation, ông Anutin đã tốt nghiệp chuyên ngày kỹ thuật tại Đại học Hofstra (Mỹ) vào năm 1989, chuyên ngành kỹ thuật, lấy chứng chỉ sau đại học của Khoa Thương mại và kế toán, Đại học Thammasat (Thái Lan) vào năm 1990, rồi tiếp tục hoàn thành nhiều khóa học chuyên sâu về kinh tế, phát triển đô thị, khoa học năng lượng, tư pháp...

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - Ảnh: THE NATION

Năm 2014, ông Anutin lấy bằng tiến sĩ Quản trị Kinh doanh danh dự, chuyên ngành Quản lý của Đại học Suan Sunandha Rajabhat (Thái Lan) và hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Năm 2017, ông tiếp tục hoàn thành các khóa học về đổi mới và cải cách doanh nghiệp, quản trị y tế, quản trị du lịch. Trong năm 2017 và 2018, ông được trao thêm 3 bằng tiến sĩ danh dự về triết học và quản trị công - quản lý - kinh tế từ nhiều trường đại học.

Ngoài ra, ông Anutin còn hoàn thành Chương trình Pháp quyền vì Dân chủ và Chương trình Cao đẳng Quốc phòng.

Sự nghiệp trải dài

Về sự nghiệp, ông đã bắt đầu với công việc kỹ sư sản xuất tại cơ sở New York - Mỹ của Tập đoàn Mitsubishi vào năm 1989.

Sau đó, ông về Thái Lan và làm việc tại STECON ở nhiều chức vụ, trở thành tổng giám đốc trong giai đoạn 1995-2004.

Ông Anutin Charnvirakul Thailand là một doanh nhân thành đạt kiêm chính trị gia kỳ cựu. Ảnh: The Nation

Từ năm 2004, ông Anutin đã giữ nhiều chức vụ trong chính phủ Thái Lan, bao gồm:

- Tháng 7-2004 đến tháng 10-2004: Thứ trưởng Bộ Y tế.

- Tháng 10-2004 đến tháng 3-2005: Thứ trưởng Bộ Thương mại.

- Tháng 3-2005 đến tháng 9-2006: Thứ trưởng Bộ Y tế.

- Tháng 7-2019 đến tháng 9-2023: Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Tháng 9-2023 đến tháng 6-2025: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Anutin cũng là một doanh nhân thành đạt và là phi công tình nguyện của sáng kiến "Đôi cánh trái tim". Ông là lãnh đạo Đảng Bhumjaithai từ tháng 9-2012, kế nhiệm cha mình.

Trước cuộc bỏ phiếu đưa ông Anutin trở thành tân Thủ tướng Thái Lan, ông đã 2 lần làm ứng cử viên Thủ tướng của Đảng Bhumjaithai vào các năm 2019 và 2023.

Ngoài ra, sau khi Tòa án Hiến pháp đã ra phán quyết buộc ông Srettha Thavisin phải từ chức thủ tướng Thái Lan vào năm 2024, ông Anutin cũng nằm trong danh sách 7 ứng cử viên cho vị trí thủ tướng thứ 31 của Thái Lan - vị trí được bà Paetongtarn Shinawatra đảm nhiệm.