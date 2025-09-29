HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

TAND TP HCM vừa xét xử một vụ đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”

Hà Nguyễn

(NLĐO) - Một vụ đòi nợ theo kiểu xã hội đen với hàng loạt hành vi bắt giữ, đánh đập, quay clip làm nhục con nợ vừa được TAND TP HCM đưa ra xét xử.

Sáng 29-9, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với các bị cáo trong vụ bắt giữ, làm nhục con nợ để đòi tiền.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Vinh (SN 1991, quê Trà Vinh) 15 năm tù, Nguyễn Văn Được (SN 1992, quê TP HCM) 13 năm tù cùng về 2 tội "Bắt, giữ người trái pháp luật" và "Cướp tài sản".

Riêng Lê Đắc Quảng (SN 1991, quê Hải Phòng) bị xác định có vai trò cầm đầu, tham gia tích cực trong quá trình gây án, ngoài hai tội danh trên còn bị xét xử thêm về tội "Làm nhục người khác", phải chấp hành tổng cộng 18 năm tù.

Mượn tiền lãi nặng, con nợ thành nạn nhân

Theo cáo trạng, chị T. đứng ra bảo lãnh cho em gái tên Tr. vay tiền của Vinh và một người đàn ông có biệt danh "Đại ca Bé" (chưa rõ lai lịch), với lãi suất 1%/ngày.

TAND TP HCM xét xử vụ đòi nợ kiểu xã hội đen gây chấn động - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Đến tháng 7-2022, chị Tr. mất khả năng trả lãi. Chị T. thương lượng, xin bỏ phần lãi và cam kết trả gốc 100 triệu đồng/tháng nhưng Vinh không chấp nhận, yêu cầu trả ngay toàn bộ số tiền gốc.

Sau đó, Vinh nhờ Quảng, Được cùng một số đối tượng khác (trong đó có Lộc Hoàng Linh, Phan Phùng Minh Dương và một người tên Tèo, hiện chưa rõ lai lịch) đi đòi nợ.

Đánh đập, quay clip làm nhục

Tối 25-8-2022, khi chị T. cùng chồng là anh A. dự tiệc sinh nhật tại một quán ăn ở quận Tân Phú (cũ), nhóm của Vinh và Quảng đã phục sẵn. Khi hai vợ chồng ra về, các đối tượng ép họ lên xe, khống chế, hành hung và đe dọa.

Trên đường di chuyển, Vinh và Quảng liên tục đánh đập, buộc vợ chồng chị T. giao nộp 3 chiếc điện thoại, cung cấp mật khẩu internet banking để kiểm tra tài khoản. Sau đó, cả nhóm đưa nạn nhân vào một rừng cao su, trói tay, đe dọa sẽ tạt axit nếu không trả nợ.

Đặc biệt, Quảng còn ép chị T. và anh A. phải cởi áo, quay clip nhận nợ 700 triệu đồng nhằm tạo áp lực tinh thần. Ngoài ra, Quảng liên hệ một đồng phạm khác đến tận nhà chị T. ở Lâm Đồng chụp ảnh, gửi về để tiếp tục uy hiếp.

Lo sợ cho tính mạng, chị T. và anh A. phải vay mượn được 150 triệu đồng chuyển cho Quảng. Sau đó, nhóm này bỏ trốn.

Ngày 7-9-2022, Quảng bị bắt tại TP HCM. Đến tháng 3-2023, Vinh và Được cũng lần lượt bị công an bắt giữ. Riêng các đối tượng Lộc Hoàng Linh và Phan Phùng Minh Dương đã bị truy nã từ tháng 6-2023 đến nay.

Tại toà, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, có tổ chức, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

Tin liên quan

Nhiều quy định mới có hiệu lực từ tháng 10-2025

Nhiều quy định mới có hiệu lực từ tháng 10-2025

Học sinh vi phạm không còn bị kỷ luật đuổi học; xóa bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng; cho phép phụ nữ độc thân thụ tinh trong ống nghiệm...

Rượt đuổi nghẹt thở suốt 50 km, hàng chục CSGT khống chế đối tượng trộm ô tô

(NLĐO) - Nhận tin báo một đối tượng trộm ô tô đang bỏ chạy về miền Tây, Công an TP HCM bố trí lực lượng vây ráp.

Làm rõ vụ vứt thi thể trẻ sơ sinh trên đường Nguyễn Ảnh Thủ

(NLĐO) - Công an TP HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc một thi thể trẻ sơ sinh được phát hiện tại phường Trung Mỹ Tây

