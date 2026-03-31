Vụ xét xử cựu Thứ trưởng: Nữ kế toán khóc nức nở "chỉ mong có cơ hội lo cho con"

Ngày 31-3, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo khác tiếp tục với phần xét hỏi.



Các bị cáo tại phiên toà

Trong vụ án này, bị cáo Vũ Đình Thịnh là cán bộ kỹ thuật, sau đó là phó giám đốc Công ty Hoàng Dân, được bị cáo Nguyễn Văn Dân (giám đốc Công ty Hoàng Dân) phân công phụ trách toàn bộ hoạt động đấu thầu của Công ty này. Bị cáo Thịnh bị truy tố và đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Tại toà, bị cáo Thịnh khai bị cáo là người xây dựng hồ sơ dự thầu cho Công ty Hoàng Dân. Đây là lĩnh vực đặc thù nên chỉ có một mình bị cáo phụ trách. Có thêm 2, 3 người hỗ trợ bị cáo nhưng chỉ làm nhiệm vụ sắp xếp và photo hồ sơ.

Bị cáo Thịnh khai thêm về năng lực, Công ty Hoàng Dân không đáp ứng được điều kiện hồ sơ mời thầu. Bị cáo đã báo cáo ông Nguyễn Văn Dân về việc này thì được ông Dân trấn an: "Cứ yên tâm, việc này cứ để giám đốc lo". Sau đó, theo chỉ đạo của ông Dân, bị cáo Thịnh đã đưa vào hồ sơ các tài liệu mà bị cáo biết rõ không phải hồ sơ thực hiện dự án của Công ty Hoàng Dân.

"Bị cáo nhiều lần dùng các tài liệu không có thật để đưa vào hồ sơ dự thầu. Việc này diễn ra nhiều lần ở nhiều dự án khác nhau"- bị cáo Thịnh khai.

Tiếp đó, bị cáo Thịnh cũng thừa nhận vì Công ty Hoàng Dân không đủ năng lực nên phải kê khai gian dối. Bên cạnh đó, bị cáo biết là vi phạm quy định pháp luật, nhưng bị cáo không nghĩ là sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Thịnh khai từng được bị cáo Dân chỉ đạo đến gặp kế toán để nhận 1 túi tiền cầm đưa cho bị cáo Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2). Mấy ngày sau, bị cáo hỏi kế toán thì mới biết túi đó đựng 600 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Thịnh bị kê biên 13 bất động sản. Tại tòa, vợ bị cáo khai có 2 bất động sản mua từ thời kỳ bị cáo Thịnh đi nước ngoài, các mảnh đất còn lại là do gia đình kinh doanh, làm ăn buôn bán và do bố mẹ vợ cho. Vợ bị cáo Thịnh đề nghị Tòa án gỡ kê biên để bán bớt một phần nuôi các con ăn học.

Hiện, bị cáo Thịnh đã khắc phục 50 triệu đồng, vợ bị cáo có nguyện vọng khắc phục thêm cho chồng 50 triệu đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Thịnh bị xác định đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỉ đồng với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Nguyễn Văn Dân.

Cùng trong phần xét hỏi, bị cáo Vũ Thị Kim Liên, cựu Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân, cho biết khi bị cáo vào làm kế toán thì đã thấy có hai hệ thống sổ sách, một dùng nội bộ, một để dùng báo cáo cơ quan thuế.

Về việc bị cáo Dân mang tiền đi hối lộ, bị cáo Liên khai không biết, Công ty Hoàng Dân là doanh nghiệp tư nhân nên bản thân chỉ làm theo sự chỉ đạo của bị cáo Dân và không thể làm khác được nếu không muốn bị mất việc.

Bị cáo Liên thừa nhận mình không bị oan khi bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, với số tiền thiệt hại được xác định là 99 tỉ đồng.

Trước bục khai báo, bị cáo Liên khóc nức nở khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình khó khăn, mình đang là lao động chính nuôi 3 con nhỏ, chồng sức khỏe yếu sau tai nạn… Do đó, bị cáo mong muốn Hội đồng xét xử cho cơ hội về "lo cho con nhỏ".