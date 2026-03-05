Tặng 150 vé miễn phí cho sinh viên, NSND Đàm Loan diễn vở "Hiu hiu gió bấc"





NSND Đàm Loan

Tối 5-3, tại Sân khấu Mới – 5B Phạm Ngũ Lão (P. Hạnh Thông, TP HCM), NSND Đàm Loan sẽ xuất hiện trong vở kịch "Hiu hiu gió bấc" – một tác phẩm sân khấu được chuyển thể từ sáng tác của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Đêm nghệ thuật ý nghĩa

Đêm diễn mang ý nghĩa đặc biệt khi 150 vé được gửi tặng miễn phí đến sinh viên yêu sân khấu, như một lời mời gọi thế hệ trẻ bước gần hơn với kịch nói.

Trong bối cảnh sân khấu kịch thành phố đang nỗ lực tìm lại khán giả trẻ, món quà này của NSND Đàm Loan được xem như một cử chỉ đầy tâm huyết dành cho những người còn giữ trong mình niềm say mê ánh đèn sân khấu. Món quà cho những trái tim trẻ Ban tổ chức cho biết 150 vé miễn phí sẽ được gửi đến các sinh viên yêu thích kịch nói.

Mỗi sinh viên được đăng ký một lần và mang theo thẻ sinh viên khi nhận vé. Sau khi xét duyệt, ban tổ chức sẽ gửi email hoặc tin nhắn xác nhận.

Các nghệ sĩ tham gia vở "Hiu hiu gió bấc"

Đây là một hoạt động quảng bá kịch văn học để khán giả trẻ đến với sân khấu. NSND Đàm Loan chia sẻ rằng việc dành một phần ghế cho sinh viên là mong muốn cá nhân của chị khi tham gia dự án này. Với bà, mỗi tấm vé trao đi là một cơ hội để một bạn trẻ chạm vào thế giới của sân khấu – nơi cảm xúc con người được kể bằng ngôn ngữ sống động nhất.

Những đêm diễn như thế, đôi khi không chỉ tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật, mà còn có thể khơi dậy một tình yêu lâu dài đối với kịch nói.

Khi văn chương Nguyễn Ngọc Tư bước lên sân khấu

Vở "Hiu hiu gió bấc" được dàn dựng dựa trên cảm hứng từ tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư – cây bút nổi tiếng của văn học đương đại Việt Nam. Những trang viết của chị thường nhẹ như hơi thở, nhưng lại mang sức nặng của những nỗi niềm thân phận.

Từ miền sông nước Nam Bộ, Nguyễn Ngọc Tư đã kể những câu chuyện rất đời: về những con người nhỏ bé, về sự cô đơn, về khát vọng được yêu thương và được thấu hiểu. Đưa văn chương ấy lên sân khấu là một thử thách. Bởi cái hay của Nguyễn Ngọc Tư nằm ở sự lặng lẽ, ở những khoảng trống cảm xúc giữa các dòng chữ.

NSƯT Hoài Linh

Đạo diễn Minh Nhật đã chọn cách kể giản dị, giữ nguyên tinh thần nguyên tác. Không phô diễn kỹ thuật, không tạo những lớp dàn dựng phức tạp, vở diễn hướng đến sự mộc mạc của câu chuyện và sức mạnh của diễn xuất.

"Văn chương của Nguyễn Ngọc Tư có sẵn linh hồn để bước lên sàn diễn. Tôi chỉ là người đánh thức những linh hồn ấy bằng ánh đèn, bằng nỗi đồng cảm của người kể chuyện khác – sân khấu" – đạo diễn Minh Nhật chia sẻ.

Cuộc hội ngộ của những nghệ sĩ tâm huyết

Tham gia vở diễn lần này có nhiều nghệ sĩ quen thuộc với khán giả sân khấu: NSND Đàm Loan, NSƯT Hoài Linh, cùng các diễn viên Hồng Trang, Công Danh, Thùy Trang, Huỳnh Tiến Khoa, Thanh Trực… Mỗi người mang đến một mảnh ghép trong bức tranh đời sống mà vở kịch khắc họa.

Sự góp mặt của NSND Đàm Loan là điểm nhấn đặc biệt. Với kinh nghiệm sân khấu dày dặn và lối diễn xuất tinh tế, chị được kỳ vọng sẽ mang đến một hình tượng nhân vật giàu chiều sâu, giúp câu chuyện chạm đến trái tim khán giả.

Trong nhiều năm qua, sân khấu kịch nói TP HCM vẫn trăn trở trước bài toán khán giả trẻ. Những chương trình dành riêng cho sinh viên, những đêm diễn mở cửa miễn phí hay các hoạt động giao lưu với nghệ sĩ đều là nỗ lực để kéo gần khoảng cách giữa sân khấu và thế hệ mới.

Đêm diễn "Hiu hiu gió bấc" tại Sân khấu Mới vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một buổi biểu diễn. Đó là một lời mời gọi: hãy bước vào rạp hát, hãy lắng nghe những câu chuyện được kể bằng hơi thở sống của nghệ sĩ.

"Sân khấu, sau tất cả, vẫn là nơi con người gặp nhau trong sự đồng cảm. Và biết đâu, trong 150 tấm vé dành cho sinh viên tối 5-3, sẽ có những khán giả trẻ tìm thấy một tình yêu mới – tình yêu dành cho kịch nói" – NSND Đàm Loan chia sẻ.



