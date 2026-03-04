Kép trẻ Trọng Nhân ra mắt dự án sân khấu số "Trịnh Ấn hồi quy"

Nghệ sĩ Trọng Nhân

Trong dòng chảy sôi động của sân khấu cải lương tuồng cổ những năm gần đây, sự xuất hiện của lớp nghệ sĩ trẻ giàu nhiệt huyết đang mang lại nhiều tín hiệu đáng mừng. Một trong những gương mặt được khán giả chú ý là nghệ sĩ Trọng Nhân, người vừa ghi dấu ấn khi lọt vào Top 5 Giải Mai Vàng lần thứ 31 – 2025.

Ngày 13-3-2026, anh sẽ giới thiệu đến công chúng sản phẩm nghệ thuật mới mang tên "Trịnh Ấn hồi quy", phát sóng trên kênh YouTube Trọng Nhân. Đây là vở diễn do tác giả Cát Phượng sáng tác, đạo diễn sân khấu Trần Quỳnh Anh dàn dựng, phần hình ảnh do Đổng Tường đảm nhiệm.

Tác phẩm quy tụ nhiều nghệ sĩ quen thuộc với khán giả sân khấu như: Xuân Trúc, Hoàng Quốc Thanh, Sơn Minh, Phạm Tuyên, Cát Phượng, Tú Quyên, Hồng Quyên, Như Ý, Quỳnh Anh, cùng sự góp mặt của Trọng Nhân trong vai diễn trung tâm.

Các nghệ sĩ tham gia vở "Trịnh Ấn hồi quy"

Dấu ấn từ tích xưa trên nền tảng số

"Trịnh Ấn hồi quy" được xây dựng dựa trên một tích truyện cổ từng xuất hiện trong kho tàng sân khấu hát bội và được nhiều thế hệ nghệ sĩ biểu diễn. Câu chuyện mang màu sắc lịch sử – võ hiệp, gợi nhắc tinh thần trung nghĩa và những bi kịch của nhân vật trong bối cảnh quyền lực, danh dự và trách nhiệm đối với triều đình.

Lần dàn dựng này hướng tới hình thức sân khấu hóa kết hợp sản xuất hình ảnh để phát hành trên nền tảng YouTube. Cách làm ấy cho thấy nỗ lực tìm đường mới cho nghệ thuật truyền thống trong môi trường số, nơi khán giả trẻ tiếp cận nghệ thuật chủ yếu qua màn hình.

Đạo diễn Trần Quỳnh Anh cho biết ê-kíp mong muốn giữ tinh thần cổ điển của tuồng tích, từ phục trang, vũ đạo đến diễn xuất, đồng thời tăng cường yếu tố điện ảnh để tạo trải nghiệm mới cho người xem trên không gian trực tuyến.

Nghệ sĩ Hoàng Quốc Thanh

Từ vai Khương Linh Tá đến bước tiến mới

Nhắc đến nghệ sĩ Trọng Nhân, khán giả yêu cải lương tuồng cổ vẫn còn nhớ vai Khương Linh Tá trong vở "San Hậu" (vở diễn của đạo diễn Trần Quỳnh Anh). Trong vở này anh đã chinh phục người xem bằng lối ca diễn chững chạc, khí phách trong từng câu ca, điệu múa của một kép trẻ nỗ lực rèn luyện nghề.

Chính vai diễn này đã đưa anh vào Top 5 Giải Mai Vàng lần thứ 31 – 2025, trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật của mình. Và trong đêm trao Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025, anh đã diễn ca cảnh cải lương "Mai Vàng khát vọng vươn xa" (tác giả, đạo diễn Thanh Hiệp), nhận được lời khen ngợi của số đông công chúng khi xuất hiện bên cạnh các nghệ sĩ: NSND Lệ Thủy, NSƯT Tú Sương, nghệ sĩ Bình Tinh.

Sinh ra với niềm đam mê sân khấu cổ truyền, nghệ sĩ Trọng Nhân đến với cải lương tuồng cổ bằng con đường tự học và rèn luyện bền bỉ. Những năm đầu bước lên sàn diễn, anh miệt mài học từng câu vọng cổ, từng bộ pháp, từng động tác võ thuật đặc trưng của loại hình sân khấu này.

Các nghệ sĩ tham gia vở "Trịnh Ấn hồi quy"

Ngôi sao mới của Huỳnh Long

Nỗ lực ấy dần được khán giả ghi nhận qua nhiều vai diễn ngày càng chín muồi. Hiện nghệ sĩ Trọng Nhân đang công tác tại Đoàn Cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long, nơi anh được xem là một trong những kép trẻ được khán giả yêu thích.

Với "Trịnh Ấn hồi quy", anh kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định khả năng hóa thân trong những nhân vật mang chiều sâu tâm lý và khí chất anh hùng.

Khát vọng của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việc đưa vở diễn lên YouTube cho thấy cách tiếp cận mới của lớp nghệ sĩ trẻ trong việc quảng bá sân khấu truyền thống.

Khi khán giả ngày càng quen với việc thưởng thức nghệ thuật qua các nền tảng số, những sản phẩm như "Trịnh Ấn hồi quy" có thể trở thành cầu nối giúp cải lương tuồng cổ tiếp cận công chúng rộng rãi hơn.

Đối với Trọng Nhân, dự án lần này mang ý nghĩa thử thách và cũng là lời tri ân dành cho khán giả đã ủng hộ anh sau thành công của vai Khương Linh Tá.

"Nếu được đón nhận, "Trịnh Ấn hồi quy" sẽ là minh chứng rằng sân khấu tuồng cổ vẫn có thể tìm thấy đời sống mới trên không gian số, nơi những nghệ sĩ trẻ như Trọng Nhân đang nỗ lực gìn giữ và tiếp nối một dòng chảy nghệ thuật lâu đời" – NSƯT Ca Lê Hồng nhận định.



