Tự hào cờ Tổ quốc

Trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác tại sự kiện quan trọng ở Phú Quốc

Tin - ảnh: Quang Vinh - Tâm Quân

(NLĐO) - Phú Quốc sẽ tiếp tục là địa phương đi đầu trong công tác chống khai thác IUU, góp phần quan trọng vào nỗ lực gỡ “thẻ vàng” cho ngành thủy sản Việt Nam

Trong chuỗi các hoạt động tuyên tuyền đợt cao điểm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), ngày 8-11, tại Đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang, Bộ Tư Lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với UBND đặc khu Phú Quốc tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống khai thác IUU cho hơn 150 cán bộ, công chức, chủ phương tiện, thuyền trưởng, ngư dân trên địa bàn.

Trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác tại sự kiện quan trọng ở Phú Quốc - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4, phát biểu tại hội nghị

Thông qua tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và quy định của pháp luật về phòng chống khai thác IUU; Xây dựng ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác hải sản trên biển cho ngư dân, chủ phương tiện; qua đó tạo khí thế, sức mạnh tổng hợp, chung tay gỡ "thẻ vàng" cho ngành thủy sản Việt Nam, vì lợi ích lâu dài và uy tín của đất nước.

Tại hội nghị, các báo cáo viên của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã thông tin tới các đại biểu, chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân trên địa bàn về nội dung cơ bản Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản và các quy định của pháp luật có liên quan về chống khai thác IUU.

Đồng thời, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 còn tổ chức cho các chủ tàu ký cam kết không vi phạm IUU khi hoạt động khai thác hải sản trên biển.

Trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác tại sự kiện quan trọng ở Phú Quốc - Ảnh 2.

Báo cáo viên của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền pháp luật phòng, chống khai thác IUU

Trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác tại sự kiện quan trọng ở Phú Quốc - Ảnh 3.

Cán bộ BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phát tờ rơi tuyên truyền, cờ Tổ quốc cho ngư dân

Dịp này, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao tặng 10 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 10 hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng cờ Tổ quốc của Báo Người Lao Động tài trợ và trao ảnh Bác Hồ, túi thuốc y tế cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng trên địa bàn…

Trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác tại sự kiện quan trọng ở Phú Quốc - Ảnh 4.

Đại tá Nguyễn Thái Dương và ông Phan Chiến Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4, cho rằng công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cần sự chung tay của chính quyền, lực lượng chức năng và toàn thể bà con ngư dân.

"Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của ngư dân, chúng ta tin tưởng đặc khu Phú Quốc sẽ tiếp tục là địa phương đi đầu trong công tác chống khai thác IUU, góp phần quan trọng vào nỗ lực gỡ "thẻ vàng" cho ngành thủy sản Việt Nam trên địa bàn tỉnh An Giang" - Đại tá Nguyễn Thái Dương nhấn mạnh.

cảnh sát biển Phú Quốc ngành thủy sản Việt Nam Bộ luật Hình sự tỉnh an giang
