Tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện

Những ngày cuối tháng 3, TP HCM chính thức bước vào cao điểm nắng nóng, nhiều hộ gia đình bắt đầu cảm nhận rõ áp lực chi phí điện sinh hoạt tăng cao. Anh Lê Thanh Phong (ngụ phường Tam Bình) cho biết hóa đơn tiền điện của gia đình anh đã tăng đáng kể, từ khoảng 1,3 triệu đồng lên hơn 1,7 triệu đồng/tháng, chủ yếu do máy điều hòa bật gần như liên tục vì thời tiết oi bức kéo dài suốt ngày. "Mới vào mùa nóng mà tiền điện đã tăng hơn 30%. Nghe nói sắp tới còn nóng hơn nữa, không biết hóa đơn sẽ còn tăng đến mức nào nữa" - anh Phong bày tỏ.

Nhu cầu sắm thiết bị tiết kiệm điện tăng mạnh

Cùng chung nỗi lo, anh Trần Văn Ngữ (ngụ phường Hiệp Bình) cho biết hóa đơn điện tháng 3 của gia đình anh cũng tăng hơn 20% so với các tháng trước, dù thời gian sử dụng điện trong ngày không thay đổi nhiều. "Ban ngày con cái đi học, vợ chồng đi làm, tối mới về. Nhưng tháng này tiền điện lên tới khoảng 1,3 triệu đồng. Có lẽ do thời tiết nóng nên phải dùng máy lạnh, quạt nhiều hơn" - anh Ngữ nói.

Trong bối cảnh đó, nhiều người tiêu dùng bắt đầu chuyển hướng sang các giải pháp tiết kiệm điện, đặc biệt là lựa chọn những thiết bị gia dụng có công nghệ Inverter. Ghi nhận tại các cửa hàng điện máy ở TP HCM, sức mua các sản phẩm tiết kiệm điện như máy lạnh, tủ lạnh tăng thấy rõ.

Nhân viên một cửa hàng điện máy trên đường Phạm Văn Đồng cho biết người tiêu dùng gần đây quan tâm đến hiệu quả sử dụng điện hơn giá bán. Do đó, các dòng máy lạnh Inverter của những thương hiệu lớn như Panasonic, Daikin hay LG được ưa chuộng nhờ khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm điện, với mức tiêu thụ trung bình khoảng 0,8 KWh. "Nhu cầu mua thiết bị tiết kiệm điện tăng cao không chỉ vì nắng nóng kéo dài mà còn do người dân muốn giảm chi phí sinh hoạt về lâu dài" - nhân viên này cho hay.

Nhu cầu tìm mua các thiết bị tiết kiệm điện tăng cao trong mùa nắng nóng

Không chỉ dừng ở việc thay đổi thiết bị, nhiều hộ gia đình còn tính đến phương án đầu tư điện mặt trời để chủ động nguồn điện và giảm chi phí. Ông Tô Hữu Quang, Giám đốc dự án Công ty TNHH Win Win Power, cho biết nhu cầu lắp đặt điện mặt trời đang tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước, nhờ chính sách thuận lợi hơn và thủ tục đơn giản. Đáng chú ý, xu hướng này không còn giới hạn ở những hộ có hóa đơn tiền điện cao như trước mà những hộ có hóa đơn từ 2-4 triệu đồng/tháng cũng đã bắt đầu cân nhắc đầu tư.

Theo ông Quang, điện mặt trời có thể giúp tiết kiệm khoảng 70%-80% chi phí điện. Nhiều hộ gia đình còn đầu tư thêm hệ thống pin lưu trữ để sử dụng điện vào ban đêm, do điện mặt trời chỉ sản xuất vào ban ngày. Cụ thể, có khoảng 70% khách hàng lắp mới có kèm pin lưu trữ. Tuy nhiên, do chi phí cho pin lưu trữ vẫn khá cao, thậm chí tương đương hoặc cao hơn hệ thống điện mặt trời nên thời gian hoàn vốn kéo dài hơn, thường trên 5 năm so với khoảng 3 năm nếu chỉ lắp hệ thống cơ bản.

Bảo đảm cung ứng điện ổn định

Theo dự báo của ngành điện, nhu cầu tiêu thụ điện tại TP HCM sẽ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 4 và 5, khi thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm. Do đó, các đơn vị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp theo Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC), cho biết EVNHCMC đã vận động và thỏa thuận với hơn 3.150 khách hàng sản xuất lớn dịch chuyển 5%-10% công suất sử dụng điện từ khung giờ cao điểm (17-20 giờ) sang sau 22 giờ trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7-2026. Ngoài ra, hơn 3.600 khách hàng cũng đăng ký tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải khi cần thiết.

Song song đó, ngành điện TP HCM cũng chuẩn bị phương án huy động nguồn điện dự phòng từ các khách hàng có máy phát, với tổng công suất lên tới hơn 1.258 MW.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, EVNHCMC khuyến nghị người dân nên thay đổi thói quen sinh hoạt để giảm tiêu thụ điện. Cụ thể, người dân nên tận dụng thông gió tự nhiên bằng cách mở cửa vào sáng sớm và chiều tối; sử dụng rèm cửa, phim cách nhiệt hoặc sơn cách nhiệt để giảm nhiệt độ trong nhà. Đồng thời trồng thêm cây xanh để giúp giảm bức xạ nhiệt và làm mát không gian sống. "Khi sử dụng điều hòa nên cài đặt nhiệt độ từ 26 độ C trở lên, kết hợp quạt để tăng hiệu quả làm mát. Đồng thời, cần tắt hoàn toàn các thiết bị điện khi không sử dụng, tránh để ở chế độ chờ gây lãng phí điện năng. Đặc biệt, cần ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao, có dán nhãn năng lượng đạt mức hiệu suất cao; không sử dụng bóng đèn sợi đốt… để bảo đảm nguồn cung cấp điện và hạn chế tăng chi phí sử dụng điện hằng tháng" - ông Kiên nhấn mạnh.

Tương tự, ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), cũng lưu ý người dân sử dụng thiết bị điện hợp lý. Với tủ lạnh, cần hạn chế mở cửa nhiều lần, không cho thực phẩm nóng vào tủ và sắp xếp thực phẩm khoa học để luồng khí lạnh lưu thông tốt.

Đối với nồi cơm điện, nên nấu trước bữa ăn khoảng 30-45 phút và vệ sinh mâm nhiệt thường xuyên. Việc thay thế bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED cũng giúp giảm đáng kể điện năng tiêu thụ.

Ngoài ra, các thiết bị công suất lớn như máy giặt, bàn ủi, bình nước nóng nên được sử dụng vào giờ thấp điểm để giảm chi phí và tránh gây áp lực lên hệ thống điện. "Ngành điện cũng khuyến khích người dân cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng của EVN để theo dõi lượng điện tiêu thụ hằng ngày, từ đó điều chỉnh hành vi sử dụng phù hợp" - ông Hoan nói.

Tiết kiệm tối thiểu 3% điện năng tiêu thụ Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 10 về tăng cường thực hành tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, đặc biệt vào mùa nắng nóng. Chỉ thị nhấn mạnh việc bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục cho sản xuất - kinh doanh và đời sống người dân là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với tăng trưởng kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhu cầu điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu đặt ra là tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2026. Riêng trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, mức tiết kiệm cần đạt ít nhất 10%. Đáng chú ý, chỉ thị yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và chung cư giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối theo yêu cầu của ngành điện. Đồng thời, các đơn vị phải tuân thủ nghiêm các quy định về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Song song đó, Chính phủ đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà theo hướng tự sản xuất, tự tiêu thụ. Cụ thể, mỗi năm phấn đấu có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Giai đoạn 2026-2030, mục tiêu tổng công suất đạt khoảng 20% quy mô kế hoạch của từng địa phương. Về cơ chế hỗ trợ, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan xây dựng chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho điện mặt trời mái nhà. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước được giao nghiên cứu cơ chế tín dụng phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn, bao gồm các gói tín dụng xanh, tín dụng ưu đãi cho cả hộ gia đình và doanh nghiệp. Các giải pháp này dự kiến hoàn thiện trong tháng 4-2026, góp phần thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, giảm áp lực lên hệ thống điện và hướng tới phát triển bền vững. Th.Linh

Vẫn còn rào cản Liên quan đến điện mặt trời mái nhà, ông Trần Văn Hợi, Giám đốc Công ty TNHH Ánh Dương Power, cho biết dù chính sách, thủ tục đã cởi mở hơn rất nhiều, đặc biệt với cơ chế cho phép bán điện dư lên lưới nhưng vẫn còn những rào cản nhất định. Trong đó, vướng mắc lớn nhất hiện nay là quy định tại Nghị định 58/2023/NĐ-CP chỉ cho phép bán tối đa 20% sản lượng điện dư. Mức này chưa đủ hấp dẫn để khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư hệ thống công suất lớn, vượt nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, các thủ tục đấu nối, hồ sơ còn phức tạp; cơ chế giá điện chưa rõ ràng, thiếu tính ổn định dài hạn. Chính sách tín dụng hỗ trợ, đặc biệt cho hệ thống lưu trữ, cũng còn hạn chế, trong khi giá mua điện chưa đủ hấp dẫn so với vốn đầu tư. "Để thúc đẩy phát triển điện mặt trời, cần nâng tỉ lệ điện dư được phép bán, xây dựng cơ chế giá hợp lý, đơn giản hóa thủ tục và có chính sách hỗ trợ tài chính cho người dân" - ông Hợi kiến nghị.



