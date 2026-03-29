Người dân “rối” vì ký lại hợp đồng điện mỗi nơi một kiểu, điện lực TPHCM nói gì?

Gần đây, nhiều người dân tại TPHCM nhận được thông báo về việc ký lại hợp đồng mua bán điện do hợp đồng cũ đã đến hạn.

Tuy nhiên, hình thức thực hiện lại không thống nhất, nơi hướng dẫn rõ ràng ký trực tuyến, nơi yêu cầu đến trực tiếp, khiến không ít người bối rối.

Chị Minh Hương (phường An Hội Tây, TPHCM) cho biết gia đình vừa hoàn tất việc ký lại hợp đồng điện hoàn toàn qua hình thức trực tuyến.

Theo chị, sau khi nhận thông báo từ Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) về hạn chót ký hợp đồng, chị được hướng dẫn cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng. Quy trình được thực hiện dễ dàng: từ cập nhật hồ sơ, xem điều khoản đến xác nhận ký đều diễn ra online.

Trường hợp không đồng ý ký tiếp, người dùng cũng có thể chọn phương án chấm dứt hợp đồng ngay trên hệ thống.

"Ứng dụng điện lực sẽ gửi dự thảo hợp đồng để mình đọc. Nếu đồng ý thì chỉ cần xác nhận trên app là hoàn tất. Tôi không cần đến trực tiếp điện lực. Thông báo cũng được gửi qua tin nhắn rất rõ ràng" - chị Hương chia sẻ.

Trong khi đó, trường hợp của chị Nguyễn Ngọc (khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, TP HCM) lại hoàn toàn khác. Chị cho hay đã nhận thông báo từ Công ty Điện lực Bình Chánh yêu cầu đến trực tiếp để hoàn tất thủ tục ký lại hợp đồng.

EVNHCMC hướng dẫn cách ký hợp đồng

Theo văn bản thông báo từ công ty điện lực, xã Bình Hưng có hơn 4.500 trường hợp hợp đồng đã hết hạn hoặc chưa phù hợp với mẫu mới theo quy định, do đó người dân phải đến địa điểm được chỉ định để ký lại.

Khi đi, khách hàng cần mang giấy tờ photo công chứng, gồm CCCD, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng mua bán nhà.

"Cả khu Trung Sơn hôm nay đi ký rất đông và được triển khai theo từng đợt. Mọi người phải điền vào mẫu, nộp hồ sơ giấy, rồi ký trực tiếp với nhân viên điện lực chứ không phải ký online" - chị Ngọc nói.

Trước sự khác biệt giữa các trường hợp, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, về trường hợp người dân tại xã Bình Hưng, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC, cho hay đã nhắc nhở Công ty điện lực Bình Chánh vì việc yêu cầu người dân mang giấy tờ đi ký trực tiếp không đúng chủ trương.

Theo Phó Tổng EVNHCMC, nếu sáp nhập cùng TPHCM, người dân không cần thiết ký lại vì chủ thể hợp đồng mua bán điện vẫn là EVNHCMC, tuy nhiên, việc ký lại vẫn khuyến khích để cập nhật lại thông tin sử dụng điện của khách hàng và Công ty điện lực quản lý mới.

Nếu sáp nhập từ Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ trước đây, người dân cần ký lại để bảo đảm pháp lý mua bán điện vì chủ thể hợp đồng mua bán điện là đơn vị quản lý mới EVNHCMC, không phải Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Đối với các thông tin địa chỉ, các Công ty điện lực tự chủ động cập nhật lại, nhưng khách hàng cần kiểm tra, thông báo lại nếu thông tin chưa chính xác từ hệ thống.

"Người dân có thể thực hiện ký lại hợp đồng mua bán điện bằng hình thức điện tử thông qua ứng dụng hoặc website CSKH của EVNHCMC.

Cụ thể, để thay đổi thông tin, khách hàng sử dụng tính năng "Giao dịch", chọn "Thay đổi thông tin đã đăng ký" để chủ động cập nhật thông tin cần thay đổi, Công ty Điện lực sẽ đối chiếu thông tin, liên hệ lại (nếu cần thiết) để cập nhật hệ thống hoặc hướng dẫn ký lại Hợp đồng mua bán điện bằng hình thức điện tử mà không cần tới trụ sở Công ty Điện lực" - ông Bùi Trung Kiên khẳng định.