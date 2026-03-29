Người dân “rối” vì ký lại hợp đồng điện mỗi nơi một kiểu, điện lực TPHCM nói gì?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Người dân “rối” vì ký lại hợp đồng điện mỗi nơi một kiểu, điện lực TPHCM nói gì?

(NLĐO) - Hình thức ký lại hợp đồng điện lực không thống nhất đang khiến không ít người bối rối.

Gần đây, nhiều người dân tại TPHCM nhận được thông báo về việc ký lại hợp đồng mua bán điện do hợp đồng cũ đã đến hạn.

Tuy nhiên, hình thức thực hiện lại không thống nhất, nơi hướng dẫn rõ ràng ký trực tuyến, nơi yêu cầu đến trực tiếp, khiến không ít người bối rối.

Chị Minh Hương (phường An Hội Tây, TPHCM) cho biết gia đình vừa hoàn tất việc ký lại hợp đồng điện hoàn toàn qua hình thức trực tuyến.

Theo chị, sau khi nhận thông báo từ Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) về hạn chót ký hợp đồng, chị được hướng dẫn cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng. Quy trình được thực hiện dễ dàng: từ cập nhật hồ sơ, xem điều khoản đến xác nhận ký đều diễn ra online.

Trường hợp không đồng ý ký tiếp, người dùng cũng có thể chọn phương án chấm dứt hợp đồng ngay trên hệ thống.

"Ứng dụng điện lực sẽ gửi dự thảo hợp đồng để mình đọc. Nếu đồng ý thì chỉ cần xác nhận trên app là hoàn tất. Tôi không cần đến trực tiếp điện lực. Thông báo cũng được gửi qua tin nhắn rất rõ ràng" - chị Hương chia sẻ.

Trong khi đó, trường hợp của chị Nguyễn Ngọc (khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, TP HCM) lại hoàn toàn khác. Chị cho hay đã nhận thông báo từ Công ty Điện lực Bình Chánh yêu cầu đến trực tiếp để hoàn tất thủ tục ký lại hợp đồng.

Ký lại hợp đồng điện lực có cần đến trực tiếp hay không năm 2026 - Ảnh 1.

EVNHCMC hướng dẫn cách ký hợp đồng

Theo văn bản thông báo từ công ty điện lực, xã Bình Hưng có hơn 4.500 trường hợp hợp đồng đã hết hạn hoặc chưa phù hợp với mẫu mới theo quy định, do đó người dân phải đến địa điểm được chỉ định để ký lại.

Khi đi, khách hàng cần mang giấy tờ photo công chứng, gồm CCCD, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng mua bán nhà.

"Cả khu Trung Sơn hôm nay đi ký rất đông và được triển khai theo từng đợt. Mọi người phải điền vào mẫu, nộp hồ sơ giấy, rồi ký trực tiếp với nhân viên điện lực chứ không phải ký online" - chị Ngọc nói.

Trước sự khác biệt giữa các trường hợp, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, về trường hợp người dân tại xã Bình Hưng, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC, cho hay đã nhắc nhở Công ty điện lực Bình Chánh vì việc yêu cầu người dân mang giấy tờ đi ký trực tiếp không đúng chủ trương.

Theo Phó Tổng EVNHCMC, nếu sáp nhập cùng TPHCM, người dân không cần thiết ký lại vì chủ thể hợp đồng mua bán điện vẫn là EVNHCMC, tuy nhiên, việc ký lại vẫn khuyến khích để cập nhật lại thông tin sử dụng điện của khách hàng và Công ty điện lực quản lý mới.

Nếu sáp nhập từ Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ trước đây, người dân cần ký lại để bảo đảm pháp lý mua bán điện vì chủ thể hợp đồng mua bán điện là đơn vị quản lý mới EVNHCMC, không phải Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Đối với các thông tin địa chỉ, các Công ty điện lực tự chủ động cập nhật lại, nhưng khách hàng cần kiểm tra, thông báo lại nếu thông tin chưa chính xác từ hệ thống.

"Người dân có thể thực hiện ký lại hợp đồng mua bán điện bằng hình thức điện tử thông qua ứng dụng hoặc website CSKH của EVNHCMC.

Cụ thể, để thay đổi thông tin, khách hàng sử dụng tính năng "Giao dịch", chọn "Thay đổi thông tin đã đăng ký" để chủ động cập nhật thông tin cần thay đổi, Công ty Điện lực sẽ đối chiếu thông tin, liên hệ lại (nếu cần thiết) để cập nhật hệ thống hoặc hướng dẫn ký lại Hợp đồng mua bán điện bằng hình thức điện tử mà không cần tới trụ sở Công ty Điện lực" - ông Bùi Trung Kiên khẳng định.

Tin liên quan

Điện lực TPHCM kích hoạt kịch bản ứng phó mùa khô

(NLĐO)- Điện lực TPHCM sẽ cập nhật danh sách các khách hàng trọng điểm, làm việc với các đơn vị liên quan để bảo đảm nguồn điện ổn định.

Nắng nóng gay gắt: Điện lực TPHCM "bày cách" tiết kiệm điện

(NLĐO) - EVNHCMC khuyến cáo nên chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng, đặt nhiệt độ máy lạnh ở mức 26-28°C và sử dụng chế độ quạt gió...

Các công ty điện lực vươn mình sau sáp nhập

Điểm cốt lõi là các đơn vị vẫn bảo đảm dòng điện an toàn, ổn định, không gián đoạn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương

EVNHCMC Điện lực TPHCM ký hồ sơ điện lực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo