Lao động

Tăng cường chăm lo lao động phi chính thức trong Tháng Công nhân

Thanh Nga

(NLĐO)- Trong Tháng Công nhân năm nay, Công đoàn phường Phú Định đã triển khai nhiều hoạt động nhằm chăm lo toàn diện cho đoàn viên, người lao động

Chiều 21-4, Công đoàn phường Phú Định, TPHCM đã phát động "Tháng Công nhân lần thứ 18" năm 2026.

Trong Tháng Công nhân năm nay, Công đoàn phường Phú Định đã xác định nhiều nội dung trọng tâm nhằm chăm lo toàn diện, nâng cao đời sống và tinh thần cho đoàn viên trên mọi lĩnh vực.

Nhiều hoạt động hỗ trợ lao động phi chính thức trong Tháng Công nhân - Ảnh 1.

Công đoàn phường Phú Định ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên" với các đơn vị, doanh nghiệp

Trong đó, Công đoàn phường sẽ chú trọng chăm lo hiệu quả cho đoàn viên các nghiệp đoàn. Tiêu biểu là việc đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 100 đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm công nghệ tiếp cận nguồn vốn của Tổ chức tài chính vi mô CEP; phấn đấu vận động 100% đoàn viên nghiệp đoàn tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện để đảm bảo an sinh; phát huy tinh thần "Công đoàn là mái ấm" tương trợ đoàn viên khó khăn đối với đoàn viên nghiệp đoàn mầm non…

Bên cạnh đó, Công đoàn phường phát động phong trào "Mỗi công nhân 1 sáng kiến, nỗ lực vượt khó" khuyến khích đoàn viên, người lao động nâng cao tay nghề, năng suất lao động. Đồng thời tăng cường thực hiện quy chế dân chủ và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp; phấn đấu 100% đoàn viên được kiểm tra sức khỏe tầm soát bệnh tật tại nơi làm việc; phấn đấu mỗi Công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất 1 đợt đối thoại giữa thủ trưởng/chủ doanh nghiệp và đoàn viên, người lao động...

Công đoàn phường cũng chủ động thúc đẩy, kết nối, khơi thông nguồn lực, hoàn thành việc thỏa thuận ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên" và phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở triển khai chương trình này đến đoàn viên, người lao động.

Nhiều hoạt động hỗ trợ lao động phi chính thức trong Tháng Công nhân - Ảnh 2.

Công đoàn phường Phú Định trao quà cho cán bộ Công đoàn cơ sở mới thành lập

Ngay tại lễ phát động, Công đoàn phường Phú Định đã thực hiện ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên" với 4 đơn vị gồm Công ty TNHH Gạo Kim Sáng Group; Hội Doanh nghiệp phường Phú Định; Tổ chức tài chính vi mô CEP – Khu vực Hưng Phú; Trạm Y tế phường Phú Định. Qua đó, phục vụ tốt hơn nhu cầu mua sắm, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ vay vốn… của đoàn viên, người lao động.

Dịp này, Công đoàn phường đã ra mắt, thông qua quyết định công nhận đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và công nhận Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Tín Tâm và Công đoàn Công ty TNHH Chuỗi cung ứng Hồng Phát.

Nhiều hoạt động hỗ trợ lao động phi chính thức trong Tháng Công nhân - Ảnh 3.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và phường Phú Định trao các quyết định cho Công đoàn cơ sở mới thành lập

Công đoàn phường cho biết hưởng ứng Tháng Công nhân 2026, Công đoàn phường phấn đấu vận động thành lập ít nhất 10 Công đoàn, nghiệp đoàn cơ sở; phát triển ít nhất 500 đoàn viên trong thời gian tới.

Công đoàn Thanh Hóa phát động "Tháng Công nhân" năm 2026

(NLĐO)- Tại lễ phát động "Tháng Công nhân" năm 2026, Công đoàn Thanh Hóa đã trao 1.500 suất quà, trị giá gần 2 tỉ đồng cho công nhân, người lao động

Người lao động được hưởng nhiều phúc lợi trong tháng 5 - Tháng Công nhân

(NLĐO)- Công đoàn phường Chánh Hưng (TPHCM) đã chủ động phối hợp với các đơn vị nhằm mang lại phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động

Dành nguồn lực để tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân 2026

(NLĐO) - Hoạt động Tháng Công nhân phải có trọng tâm, trọng điểm, chủ yếu tổ chức tại cơ sở

năng suất lao động "Tháng Công nhân" đoàn viên người lao động Công đoàn phường
