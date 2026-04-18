Công đoàn Thanh Hóa phát động "Tháng Công nhân" năm 2026

Ngày 18-4, tại Công ty TNHH Giày Rollsport Việt Nam, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động "Tháng Công nhân" - hưởng ứng "Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động" năm 2026.

Ông Lương Trọng Thành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại lễ phát động "Tháng Công nhân" - hưởng ứng "Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động" năm 2026

Ông Trần Vũ Hà, Phó Trưởng ban Công tác Công đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam; bà Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa; ông Lương Trọng Thành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa... dự lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Lương Trọng Thành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Thanh Hóa đã triển khai nhiều kế hoạch, hướng dẫn Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động trong "Tháng Công nhân" và "Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động" thiết thực, hiệu quả, hướng đến củng cố niềm tin, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, người lao động (NLĐ).

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Lương Trọng Thành trao quà tới công nhân, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Với chủ đề "Công nhân Thanh Hóa đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động", nhiều chương trình được triển khai như phát động Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; tổ chức "Đối thoại tháng 5"... Đồng thời, ra mắt "Không gian văn hóa công nhân", tổ tư vấn pháp luật; tổ chức ngày hội sức khỏe; thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, sửa chữa "Mái ấm công đoàn"...

Tại lễ phát động, bà Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Công đoàn Thanh Hóa trong việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ trên địa bàn tỉnh trong những năm qua, đặc biệt là trong dịp "Tháng Công nhân".

Bà Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, trao quà tới công nhân, NLĐ

Để chương trình "Tháng Công nhân", "Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động" thực sự hiệu quả, thiết thực và mang tính bền vững, bà Toán đề nghị các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các cấp Công đoàn Thanh Hóa tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo của tỉnh về xây dựng giai cấp công nhân.

Trong đó, cần tăng cường tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động; cải thiện điều kiện làm việc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ và sự ổn định, phát triển cho doanh nghiệp.

Trao tặng sách và tài liệu Công đoàn cho Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam

Tại lễ phát động, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo MTTQ tỉnh Thanh Hóa và LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã trao hơn 1.500 suất quà, tổng trị giá gần 2 tỉ đồng cho công nhân, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng sách và tài liệu Công đoàn tại "Không gian văn hóa công nhân" Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam.