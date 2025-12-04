Tăng cường kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Lào

Thủ tướng của hai nước nhất trí làm sâu sắc nội hàm quan hệ Việt Nam - Lào với tầm cao mới "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược"

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lào, đồng chủ trì Kỳ họp 48 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào, chiều 3-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Nền tảng quan trọng

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trên tinh thần quán triệt chỉ đạo của cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng diễn ra trước đó một ngày, hai Chính phủ sẽ tích cực cụ thể hóa thành Kế hoạch Hành động phối hợp khẩn trương đề ra các biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác để mở ra chương hợp tác mới giữa hai Đảng, hai nước.

Các biện pháp sẽ được triển khai bài bản, có lộ trình khả thi; cùng xây dựng hai nền kinh tế độc lập, tự chủ nhưng có tính liên kết, hội nhập với quốc tế; tiếp tục phát huy các động lực quan hệ đã được xác định của quan hệ vĩ đại, hợp tác toàn diện, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong bối cảnh mới, yêu cầu mới; đồng thời bổ sung nội hàm mới "gắn kết chiến lược" về mọi mặt, đặc biệt lấy kinh tế là động lực, lấy lòng dân là nền tảng.

Hai bên vui mừng khi quan hệ hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là năm 2025, ghi dấu những kết quả nổi bật, thực chất trong hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố; hợp tác kinh tế đạt tiến bộ mới; hợp tác địa phương và hợp tác giữa các bộ, ngành đi vào chiều sâu, tạo nền tảng vững chắc để hai nước mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Các cơ chế phối hợp được duy trì hiệu quả; nhiều chương trình, dự án trọng điểm được đẩy mạnh triển khai, từng bước tháo gỡ tồn đọng, mang lại chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng - an ninh, kinh tế, văn hóa - giáo dục và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng nhất trí hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, chống tội phạm mạng.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh những kết quả tích cực đạt được trong giai đoạn này sẽ là nền tảng quan trọng để triển khai mạnh mẽ sự gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Lào trong giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.Ảnh: TTXVN

Khuyến khích đầu tư dự án lớn

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào.

Nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là ngay sau cuộc họp cấp cao giữa hai Đảng, hai Thủ tướng thống nhất hai bên bắt tay ngay làm sâu sắc nội hàm quan hệ Việt Nam - Lào với tầm cao mới "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược", với "quan hệ chính trị là sống còn, hợp tác quốc phòng - an ninh và kinh tế là then chốt, hợp tác khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo là đột phá, hợp tác doanh nghiệp và nhân dân là nền tảng, hợp tác địa phương là đòn bẩy".

Thủ tướng Sonexay Siphandone khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư các dự án quy mô lớn tại Lào; thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng; triển khai tuyến đường bộ cao tốc Vientiane - Hà Nội; nâng cao hiệu quả dự án khai thác muối mỏ kali…

Hai Thủ tướng nhất trí cùng nhau nâng tin cậy chiến lược lên tầm mức cao hơn; tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng, với việc thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, kết nối hạ tầng…

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy hợp tác đầu tư - thương mại Việt Nam - Lào.

Chính phủ Lào tạo điều kiện ưu đãi, thuận lợi cho các dự án lớn, trọng điểm của doanh nghiệp Việt Nam, phấn đấu thúc đẩy tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2026 từ 10%-15% so với năm 2025, sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỉ USD và hướng tới 10 tỉ USD/năm; tập trung giải quyết khó khăn, thúc đẩy triển khai kết nối hạ tầng giao thông; coi nông nghiệp và phát triển nông thôn một trong những trụ cột của hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan và địa phương hai nước; dành ưu tiên và thúc đẩy việc nâng cao chất lượng trong hợp tác giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, Chính phủ Việt Nam tiếp tục dành 1.300 suất học bổng cho cán bộ, học sinh Lào sang học tập tại Việt Nam; tiếp tục cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt tại Lào.

Tại kỳ họp, hai bên đã ký kết các văn kiện hợp tác: Hiệp định Hợp tác giữa Chính phủ nước CHDCND Lào và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam giai đoạn 2026-2030; Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ nước CHDCND Lào và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam năm 2026; Biên bản Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào; Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo hai nước.

Chiều 3-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào năm 2025.

Tính đến tháng 4-2025, Việt Nam có 267 dự án đầu tư tại Lào, với tổng vốn đăng ký 5,63 tỉ USD. Trong 10 tháng đầu năm 2025, đầu tư của Việt Nam sang Lào đạt 566,1 triệu USD; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Lào trong 10 tháng đầu năm đạt 2,6 tỉ USD, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó Việt Nam nhập siêu 626,2 triệu USD.

Tạo xung lực mới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cho rằng Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào đã diễn ra thành công, thực chất và hiệu quả với việc đề ra các biện pháp, lộ trình cụ thể; ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương hai bên trong thời gian qua, đặc biệt là việc tích cực xử lý các dự án tồn đọng, thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực then chốt, tạo chuyển biến rõ rệt trong triển khai các thỏa thuận cấp cao. Kết quả của kỳ họp lần này sẽ tạo xung lực mới cho hợp tác song phương trong giai đoạn tới.



