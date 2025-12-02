Tăng cường kiểm tra an toàn bay tại Cảng vụ hàng không miền Nam

Theo thông tin từ Cảng vụ hàng không miền Nam, công tác giám sát an toàn hàng không năm 2025 được Cảng vụ đặc biệt chú trọng, triển khai liên tục và toàn diện tại các cảng hàng không phía Nam.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn (thứ 3 từ trái qua), Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam Trần Hoài Phương (ngoài cùng bên phải) cùng lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra công tác phục vụ hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

Năm 2025, Cảng vụ hàng không miền Nam duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát 24/24 giờ tại các cảng hàng không khu vực phía Nam, chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn bay và xử lý kịp thời 170 vụ việc liên quan đến khai thác, kỹ thuật và hoạt động bay; giám sát phục vụ an toàn cho 79 lượt chuyến chuyên cơ và chuyên khoang đi/đến tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cảng vụ đã kiểm tra 210 lượt phương tiện của 14 đơn vị; giám sát công tác kiểm định kỹ thuật, môi trường và huấn luyện thực hành cho đội ngũ điều khiển phương tiện trong khu vực sân bay.

Trong lĩnh vực khai thác máy bay, Cảng vụ đã kiểm tra kỹ thuật và đặt thiết bị an toàn cho 401 lượt máy bay của 56 hãng hàng không hoạt động tại Tân Sơn Nhất. Các sự cố được ghi nhận, theo dõi và yêu cầu khắc phục đầy đủ theo quy định.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thực hiện 69 cuộc kiểm tra khai thác kỹ thuật máy bay tại sân đỗ và tham gia 4 đoàn kiểm tra của Cục Hàng không Việt Nam phục vụ gia hạn chứng chỉ, giấy chứng nhận đủ điều kiện bay và giấy phép sử dụng vô tuyến cho các máy bay; kiểm tra, giám sát việc tổ chức, duy trì ca trực của các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất gồm các dịch vụ: Thủ tục bay, đánh tín hiệu máy bay, khí tượng, hướng dẫn máy bay lăn và tiếp cận tại sân, thông báo tin tức hàng không…

Việc chủ động ứng phó thời tiết bất lợi trong mùa mưa bão, vấn đề kỹ thuật phát sinh từ nhà sản xuất; yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm và đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các tài liệu khai thác được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn, chấp thuận, các chỉ thị của Cục Hàng không Việt Nam về công tác an toàn hàng không… cũng đã được Cảng vụ triển khai đến các đơn vị thực hiện nghiêm túc.

Nhận diện những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao Tại hội nghị tổng kết công tác phối hợp an toàn mới đây, 3 tổng công ty trong ngành hàng không đã nhận diện các mối rủi ro còn tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn, khai thác trong năm 2025 để tiếp tục phối hợp xử lý. Trong đó, đặc biệt, mối nguy về thời tiết và mối nguy về chim được đánh giá là tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, cần thiết phải triển khai các biện pháp kiểm soát.



