Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở tương tự "Bánh mì cóc Cô Bích"

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì của cơ sở "Bánh mì cóc Cô Bích" trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) và Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung), tối 12-11, Sở An thực phẩm TP HCM cho biết tính đến 10 giờ cùng ngày đã ghi nhận 301 trường hợp có liên quan. Các bệnh nhân đã đến khám và điều trị tại 15 cơ sở y tế trên địa bàn TP HCM với các triệu chứng: tiêu chảy, sốt, đau bụng và nôn ói.

Trước đó, Sở An toàn thực phẩm đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh mì và lấy mẫu các nguyên liệu thực phẩm (pate, gà, bơ, dưa chua, dưa leo) gửi kiểm nghiệm.

Đồng thời thực hiện điều tra dịch tễ, phỏng vấn các ca bệnh, xác định nguồn gốc thực phẩm và quy trình chế biến.

Trong quá trình điều trị bệnh nhân, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã xét nghiệm một trường hợp với kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Bánh mì cóc cô Bích trước khi xảy ra sự cố. Bánh mì tại đâu có hình tròn, thay vì dài như số đông - Ảnh chụp màn hình

Hiện Sở An toàn thực phẩm đang phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, UBND phường Hạnh Thông và các cơ quan chuyên môn để tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe bệnh nhân, thống kê số ca mắc và điều trị. Đồng thời, chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu nguyên liệu thực phẩm và bệnh phẩm để xác định chính xác nguyên nhân vụ việc, thực hiện các bước tiếp theo của quy trình điều tra ngộ độc thực phẩm quy định hiện hành.

Song song với công tác điều tra, Sở An toàn thực phẩm tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm. Yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm.

Ngoài ra, tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm tương tự trên địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.