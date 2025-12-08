HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Tăng Duy Tân - Bích Phương có hẹn ngày 12-12

Thùy Trang

(NLĐO)- Bích Phương, Tăng Duy Tân, Steven Nguyễn… cùng xuất hiện lịch trình "private event" ngày 12-12 khiến fan đứng ngồi không yên.

Không chỉ Tăng Duy Tân và Bích Phương 

Tăng Duy Tân- Bích Phương có hẹn ngày 12-12 - Ảnh 1.

Tăng Duy Tân

Tăng Duy Tân- Bích Phương có hẹn ngày 12-12 - Ảnh 2.

Bích Phương đều có lịch hẹn ngày 12-12

Việc các nghệ sĩ công bố lịch trình ngay từ đầu tháng đã trở thành một tiền lệ quen thuộc, một cột mốc mà người hâm mộ luôn mong chờ để theo dõi và ủng hộ thần tượng, đồng thời đánh dấu cho những hoạt động nổi bật sắp diễn ra. 

Đặc biệt, trong bối cảnh cuối năm 2025, khi không khí Giáng sinh và năm mới lan tỏa khắp nơi, sự háo hức của các fanclub càng được nhân lên gấp bội.

Giữa làn sóng quan tâm ấy, nhiều người hâm mộ tinh ý đã nhanh chóng nhận ra một điểm trùng hợp đáng chú ý: trong lịch trình của các nghệ sĩ nổi tiếng như Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Tăng Duy Tân, Bích Phương, Lamoon, JSOL đều xuất hiện cùng một cột mốc mang tên "private event" vào ngày 12-12. 

Sự đồng loạt này khiến cộng đồng fan đặt câu hỏi, liệu đây chỉ là tình cờ hay thực sự có một sự kiện chung mà tất cả sẽ cùng tham gia?

Trong khi phần đông khán giả vẫn chưa rõ hoạt động nào sẽ diễn ra, thì trên fanpage của một số nghệ sĩ như Orange, Juky San, Mỹ Mỹ, Nicky, 2pillz… bất ngờ xuất hiện thông tin về lịch trình tham dự một sự kiện của Louis Vuitton đúng ngày 12-12. 

Đáng chú ý, nam ca sĩ Nicky còn ghi rõ tên cột mốc "Private Event LV", càng khiến khán giả tin rằng đây chính là hoạt động bí mật được các nghệ sĩ úp mở trước đó.

Tăng Duy Tân- Bích Phương có hẹn ngày 12-12 - Ảnh 3.

Steven Nguyễn kín lịch từ sau phim Mưa đỏ

Một buổi tiệc "private" hội tụ dàn sao Việt 

Tăng Duy Tân- Bích Phương có hẹn ngày 12-12 - Ảnh 4.

Dàn sao Việt có nhiều buổi tiệc riêng tư

Động thái này lập tức thu hút sự chú ý, bởi Louis Vuitton vốn là một trong những nhà mốt xa xỉ hàng đầu thế giới, mỗi lần tổ chức sự kiện đều tạo nên sức hút mạnh mẽ và trở thành tâm điểm bàn tán. Không khó để kể ra những cái tên quen thuộc từng nhiều lần xuất hiện trong các hoạt động của thương hiệu như Tóc Tiên, AMEE, Lương Thùy Linh, Quỳnh Anh Shyn, Châu Bùi.

Tăng Duy Tân- Bích Phương có hẹn ngày 12-12 - Ảnh 5.

HIEUTHUHAI không thể thiếu trong buổi tiệc này

 Cũng vào thời điểm này năm ngoái, Louis Vuitton từng khiến mạng xã hội rần rần khi quy tụ loạt sao đình đám cùng các Anh tài, Anh trai cực hot tại cửa hàng Đồng Khởi trong mùa lễ hội. Đây đều là những nghệ sĩ, diễn viên, fashionista có sức ảnh hưởng lớn, thường xuyên trở thành tâm điểm trên thảm đỏ và được đánh giá cao bởi khả năng biến hóa phong cách.

Sự xuất hiện đồng loạt của nhiều nghệ sĩ cùng những tín hiệu từ fanpage đã tạo nên một làn sóng bàn tán sôi nổi, biến ngày 12-12 thành cột mốc được mong chờ. Người hâm mộ liên tục suy đoán về danh sách khách mời, những màn hội ngộ bất ngờ giữa các nghệ sĩ đình đám, và khả năng Louis Vuitton sẽ một lần nữa "chơi lớn" với private party mang tính biểu tượng.

Tăng Duy Tân- Bích Phương có hẹn ngày 12-12 - Ảnh 6.

Buổi tiệc riêng tư này cũng khắc họa rõ nét diện mạo nổi bật của nhạc Việt

 Nếu các nghệ sĩ được đồn đoán thực sự góp mặt, sự kiện ngày 12-12 sẽ không chỉ là buổi gặp gỡ đơn thuần mà còn là một đại sự kiện, quy tụ đầy đủ gương mặt hot nhất trong âm nhạc, điện ảnh và thời trang. Tất cả những yếu tố này đã khiến sự kiện chưa diễn ra nhưng đã trở thành tâm điểm chú ý, ngay trước cả khi thương hiệu có xác nhận chính thức.

Tin liên quan

Tăng Duy Tân "nhập viện"

Tăng Duy Tân "nhập viện"

(NLĐO)- Lê Dương Bảo Lâm bật khóc vì cuộc chiến phòng, chống ma tuý phải trả giá bằng xương máu của lực lượng CAND Việt Nam.

sao Việt Tăng Duy Tân Hieuthuhai Bích Phương
