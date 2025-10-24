Bùi Bích Phương "ôm" chàng trai lạ, không phải Tăng Duy Tân

“Thương” của Bùi Bích Phương

Bùi Bích Phương và chàng trai lạ trong Thương

Tối 23-10, Bùi Bích Phương đánh dấu hành trình tái xuất với "Thương" đầy nhẹ nhàng và sâu lắng. MV "Thương" được lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích kinh điển "Người đẹp ngủ trong rừng", kết hợp giữa hai yếu tố hoài cổ và hiện đại để tạo nên phần hình ảnh lãng mạn mà cũng vô cùng thời trang, quyến rũ.

Chỉ một chữ "Thương" nhưng ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa, thông qua ca khúc mới, Bích Phương muốn gửi gắm cảm xúc chân thực của mình vào âm nhạc, khích lệ mọi người hãy nói lời yêu thương khi có thể.

Bích Phương chia sẻ về sản phẩm mới: "Thương là những cảm xúc nhẹ nhàng đến với tôi sau khi đi xong một hành trình dài và bản thân chỉ muốn nói những lời yêu thương với mọi người xung quanh.

Người Á Đông thường e dè trong việc dùng ái ngữ với những người mình yêu thương, bản thân tôi cũng vậy, cho đến khi trải qua nhiều chuyện và nhận ra khi mình nói ái ngữ thì cả người nói và người nghe đều cảm thấy rất tuyệt vời.

Tôi muốn luyện tập thói quen ấy không chỉ trong đời sống mà còn thực hành việc dùng ái ngữ trong cả âm nhạc của mình".

Bích Phương hé lộ cảm xúc âm nhạc

Xuyên suốt MV "Thương", cô gái và chàng trai ở bên nhau như một cặp tình nhân, nhưng chỉ một mình cô gái có thể ôm anh, vuốt ve đầy trìu mến. Cho đến một ngày, họ ngồi cạnh nhau trong một khu vườn lãng mạn, cô gái bất giác thiếp đi, môi hé nhẹ, để rồi chú chim bồ câu đã chuyển hơi ấm từ môi cô đến môi anh. Cuối MV "Thương", chàng trai đã bừng tỉnh nhờ nụ hôn gián tiếp ấy và thấy cô gái đang tựa người vào mình.

Nói về sự trở lại với MV "Thương", Bích Phương khẳng định: "Khi tôi làm nhạc, tôi không cố làm một cái gì khác với những gì mình đã từng làm. Tôi chỉ làm những thứ đúng với bản thân mình ở thời điểm hiện tại. Tôi không tìm kiếm đỉnh cao mới trong âm nhạc mà đơn giản là muốn cập nhật những cảm xúc mới của mình và đưa thông điệp yêu thương vào ca khúc một cách nhẹ nhàng, nữ tính".

Thương là câu chuyện tình yêu vượt thời gian



