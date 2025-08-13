HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Tăng Phúc tạo nên tiền lệ chưa từng có ở showbiz

Thùy Trang

(NLĐO) - Chiều fan hết nấc như Tăng Phúc, tổ chức fan meeting 12 tiếng, "đãi tiệc" Trung thu sớm cho người hâm mộ.

Tăng Phúc “Hội trăng Hải Ly” Hà Nội: 10 năm bứt phá, bùng nổ cùng người hâm mộ!

Tăng Phúc tạo nên tiền lệ chưa từng có ở showbiz- Ảnh 1.

Tăng Phúc tạo nên tiền lệ chưa từng có ở showbiz

Nối tiếp thành công của Fan meeting tại TP HCM, Tăng Phúc tiếp tục tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Hà Nội được đầu tư bài bản hơn với tên gọi "Hội trăng Hải Ly". Đây là cách anh khẳng định bản sắc và giá trị nghệ sĩ sau gần 10 năm hoạt động chuyên nghiệp.

Trong đó, "Hải Ly" là biệt danh quen thuộc mà khán giả đặt cho Tăng Phúc sau khi tham gia gameshow. Nam nghệ sĩ chia sẻ, cuộc gặp gỡ này như "món quà Trung thu" gửi tặng sớm đến người hâm mộ, cũng như một cách cùng fans hoài niệm về tuổi thơ khi nhắc đến mùa Trung thu.

Trước đó ở Fan Meeting tại TP HCM, Tăng Phúc đã lan truyền tình yêu về áo dài, khuyến khích cộng đồng người hâm mộ giữ gìn vẻ đẹp văn hóa của người Việt Nam.

Fan meeting tại Hà Nội kéo dài trong 12 giờ, gồm nhiều hoạt động văn hóa - giải trí theo chuẩn mực của một Fan Meeting, tạo cơ hội để khán giả kết nối và trải nghiệm Tết Trung thu truyền thống. Ở hoạt động Fansign, Tăng Phúc tái dựng không gian của những khu phố cổ, làng nghề truyền thống làm lồng đèn, tò he cùng nhiều nghệ nhân lâu năm tham gia.

Tăng Phúc tạo nên tiền lệ chưa từng có ở showbiz- Ảnh 2.

Tăng Phúc tạo nên tiền lệ chưa từng có ở showbiz

Nam nghệ sĩ cho biết: "Bây giờ, Gen Z có nhiều lựa chọn vui chơi dịp Trung thu, nhưng thế hệ 8X-9X như Phúc lại gắn bó với hình ảnh lồng đèn, tò he, bánh Trung thu, tiếng trống múa lân… Khi lựa chọn những hình ảnh này, Phúc muốn cùng khán giả miền Bắc hoài niệm ký ức đó và trải nghiệm một mùa Trung thu truyền thống trọn vẹn".

Lần đầu tiên, Tăng Phúc trực tiếp tham gia múa lân cùng các nghệ sĩ của Đoàn Lân Sư Rồng trên sân khấu. Khán giả còn được tham gia chụp ảnh chuyên nghiệp và quan sát buổi livestream bán hàng của nam ca sĩ.

Nhạc sĩ - quản lý Huỳnh Quốc Huy nhận định: "Ở Fan Meeting, khán giả sẽ có cái nhìn trực quan và thực tế nghệ sĩ ở nhiều khía cạnh: trên sân khấu, đời thường, và cả quá trình họ lao động nghệ thuật. Người hâm mộ cũng mong muốn được thấy người nghệ sĩ lao động nghệ thuật như thế nào để tạo ra giá trị riêng. Tôi tin rằng đây là cách xây dựng mối liên kết thực sự với người hâm mộ".

Âm nhạc và hài kịch của Tăng Phúc: 5 lý do fan meeting “bùng nổ”!

Tăng Phúc tạo nên tiền lệ chưa từng có ở showbiz- Ảnh 3.

Với cách tổ chức bài bản, giàu thông điệp và mang đậm bản sắc cá nhân, Tăng Phúc khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi ở Việt Nam duy trì Fan Meeting như một cầu nối văn hóa với người hâm mộ.

Bên cạnh hoạt động Fansign giao lưu trực tiếp với khán giả, phần âm nhạc và hài kịch là "đặc sản" không thể thiếu khi nhắc về Fan Meeting của "Hải ly" Tăng Phúc. Ở cuộc gặp gỡ với khán giả Hà Nội, nhiều khách mời đặc biệt đã góp mặt và mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả: NSND Tự Long, nhạc sĩ Hamlet Trương, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, Nguyễn Đình Vũ, BB Trần, Ngọc Phước, Sixkie Dawgz… cùng sự dẫn dắt của MC Minh Xù.

Ngoài âm nhạc, Tăng Phúc "đầu tư" về phần kịch bản và những miếng hài duyên dáng khi diễn tiểu phẩm cùng NSND Tự Long, BB Trần và Ngọc Phước.

Khán giả nhận định, sau "Anh trai vượt ngàn chông gai", Tăng Phúc ngày càng duyên dáng, chiêu trò và hoạt ngôn hơn trên sân khấu. NSND Tự Long nhận xét, Tăng Phúc có nhiều lý do để có đông người hâm mộ như hiện tại, một trong số đó là anh rất "chiều fans" và lăn xả hết mình trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Tăng Phúc tiết lộ từng là đạo diễn phim hoạt hình

Tăng Phúc tạo nên tiền lệ chưa từng có ở showbiz- Ảnh 4.

Tăng Phúc khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi ở Việt Nam duy trì Fan Meeting như một cầu nối văn hóa với người hâm mộ.

Một điểm nhấn tại sự kiện là việc Tăng Phúc công bố vai diễn lồng tiếng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp: nhân vật Cá Mập trong phim "Băng đảng quái kiệt 2" của DreamWorks, sẽ khởi chiếu vào ngày 29-8.

Trước khi ca hát, Tăng Phúc từng là đạo diễn phim hoạt hình và có thời gian làm việc tại xưởng sản xuất, vì vậy anh dành tình cảm đặc biệt cho loại hình này. Ở lần lồng tiếng này, nam nghệ sĩ là người chủ động đến casting, vượt qua rất nhiều nghệ sĩ lồng tiếng nổi tiếng để đảm nhận vai Anh Cá Mập trong phim "Băng đảng quái kiệt 2".

Với cách tổ chức bài bản, giàu thông điệp và mang đậm bản sắc cá nhân, Tăng Phúc khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi ở Việt Nam duy trì Fan Meeting như một cầu nối văn hóa với người hâm mộ.

Thấy gì từ "fan meeting" của Tăng Phúc

Thấy gì từ "fan meeting" của Tăng Phúc

(NLĐO) - Tăng Phúc lan tỏa tình yêu áo dài, đề cao sự sáng tạo trong "fan meeting" đầu tiên tại TP HCM.

Trấn Thành khai máy phim Tết Bính Ngọ

(NLĐO) – Phim Tết Bính Ngọ của Trấn Thành được giới thiệu với tên "Thỏ ơi!!".

"Cỗ máy tạo hit" Nguyễn Văn Chung nắm giữ nhiều bí mật

(NLĐO) - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, "cổ máy tạo hít" của làng nhạc Việt, tiết lộ rất hay được mọi người chọn để tâm sự, chia sẻ bí mật.

    Thông báo