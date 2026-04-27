AI 365

Tăng tính lan tỏa của fanpage phường, xã tại TPHCM

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Khi thông tin đủ gần gũi, hữu ích và đảm bảo độ tin cậy, người dân sẽ chủ động theo dõi và tương tác các kênh fanpage của chính quyền.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 1-7-2025, nhiều cơ quan ban ngành, phường, xã trên địa bàn TPHCM đã chủ động xây dựng các kênh thông tin chính thống trên mạng xã hội, cập nhật những thông tin chính thức để người dân dễ dàng nắm bắt và thực hiện.

Dù đạt nhiều hiểu quả tích cực nhưng số lượng fanpage thực sự thu hút đông đảo người theo dõi và tạo hiệu ứng lan tỏa vẫn còn hạn chế. Ông Lê Hồng Đức, nhà sáng lập Công ty TNHH OneAds Digital, cho rằng để các fanpage phường, xã không chỉ dừng ở mức "hiện diện" mà thực sự hiệu quả và bền vững, cần thay đổi cách tiếp cận nội dung.

Theo đó, nội dung cần được "đời sống hóa", tập trung vào những vấn đề thiết thực với người dân, thay vì chỉ đăng tải các thông báo hành chính khô khan.

Làm sao để fanpage phường, xã tại TPHCM không chỉ là một "cơn sốt" nhất thời? - Ảnh 1.

Fanpage "Phòng, chống ma túy - Công an TPHCM" là một trong những trang thu hút số lượng lớn người theo dõi

Những thông tin như lịch tiêm vắc-xin, chương trình an sinh, cảnh báo an ninh trật tự, hướng dẫn thủ tục hành chính hay khuyến nghị trong mùa nắng nóng… nếu được thể hiện trực quan, dễ hiểu qua video, đồ họa ngắn gọn, kèm điểm nhấn rõ ràng, sẽ thu hút sự quan tâm nhiều hơn.

Bên cạnh đó, yếu tố cá nhân hóa theo từng địa bàn được đánh giá là đặc biệt quan trọng. Người dân thường quan tâm đến các thông tin gắn trực tiếp với nơi sinh sống. Vì vậy, mỗi fanpage cần phản ánh đúng đặc thù địa phương, từ chính sách cụ thể đến hoạt động thực tiễn, thay vì lặp lại thông tin mang tính vĩ mô, chung chung.

Một giải pháp khác, theo ông, là tăng cường tương tác và minh bạch thông qua sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo địa phương trong hoạt động truyền thông. "Các buổi livestream, giải đáp thắc mắc về thủ tục hành chính, đất đai hay các vấn đề dân sinh nếu được tổ chức bài bản sẽ giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, giảm thời gian đi lại và củng cố niềm tin" - ông Đức nêu ý kiến.

Ngoài ra, fanpage cần được vận hành như một kênh truyền thông đúng nghĩa, với nội dung đa dạng, có chủ đề rõ ràng và cập nhật thường xuyên. Việc truyền tải các hoạt động, sự kiện tại địa phương lên nền tảng số sẽ tăng tính kết nối, thay vì chỉ đăng tải thông báo họp hoặc văn bản hành chính – những nội dung ít thu hút người dân.

"Để duy trì sức hút lâu dài, fanpage phường, xã cần mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Khi thông tin gần gũi, hữu ích và đáng tin cậy, người dân sẽ chủ động theo dõi và tương tác, thay vì xem đây là kênh thông tin mang tính hình thức. Chỉ khi làm được điều này, các fanpage chính quyền cơ sở mới trở thành cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và người dân" - ông Lê Hồng Đức nhấn mạnh.

