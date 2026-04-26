AI 365

Không còn khô khan, fanpage chính quyền, công an phường, xã ở TPHCM ngày càng hấp dẫn

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Nhiều bài viết trên fanpage mang tính hướng dẫn, cảnh báo với content nhẹ nhàng, vui tươi, tăng khả năng tiếp cận cho cả giới trẻ lẫn người lớn tuổi.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 1-7-2025, TPHCM hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu.

Để tạo thuận tiện cho người dân sau sáp nhập, nhiều địa phương đã nhanh chóng thiết lập các kênh thông tin chính thống trên mạng xã hội. 

Trên nền tảng Facebook, các đơn vị như UBND, công an, đoàn thể địa phương thường xuyên cập nhật thông tin thiết yếu như địa chỉ trụ sở, đường dây nóng, lịch làm việc, cũng như các hoạt động của địa phương và TPHCM để người dân dễ dàng theo dõi.

Đáng chú ý, nội dung không chỉ dừng ở thông báo hành chính khô cứng mà được thể hiện sinh động, gần gũi. Nhiều bài viết mang tính hướng dẫn, cảnh báo với giọng văn nhẹ nhàng, vui tươi, giúp tăng khả năng tiếp cận cho cả giới trẻ lẫn người lớn tuổi.

Đơn cử, fanpage “Bản tin phường Thới An” - phường được hình thành sau khi sáp nhập phường Thạnh Xuân và phường Thới An (cũ) - hiện có khoảng 12.000 người theo dõi. Trang thường xuyên đăng tải thông tin tuyên truyền, từ các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước đến khuyến cáo về tác hại của rượu bia, an toàn phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư.

Toàn cảnh bùng nổ các trang chính thống của công an, phường, xã trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Fanpage của phường Thới An

Tương tự, fanpage “Tân Định gắn kết và phát triển” của phường Tân Định (được hình thành từ việc sắp xếp lại địa bàn phường Tân Định và một phần phường Đa Kao, quận 1 trước đây) liên tục cập nhật các cảnh báo trong mùa nắng nóng. 

Nội dung nhấn mạnh nguy cơ đuối nước tại ao hồ, kênh rạch, đồng thời khuyến cáo gia đình tăng cường giám sát trẻ em, khuyến khích học bơi và trang bị kỹ năng an toàn.

Toàn cảnh bùng nổ các trang chính thống của công an, phường, xã trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Fanpage "Tân Định gắn kết và phát triển" của phường Tân Định

Tại phường Bình Thạnh (hình thành trên cơ sở sáp nhập các phường 12, 14 và 26 của quận Bình Thạnh cũ), thông tin về địa chỉ trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ và Trung tâm phục vụ hành chính công được đăng tải rõ ràng, giúp người dân thuận tiện tra cứu và liên hệ.

Toàn cảnh bùng nổ các trang chính thống của công an, phường, xã trên mạng xã hội - Ảnh 3.

Phường Bình Thạnh thông tin về việc khởi công công trình sửa chữa, chống dột cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn

Toàn cảnh bùng nổ các trang chính thống của công an, phường, xã trên mạng xã hội - Ảnh 4.

Fanpage của Phường Tân Sơn Nhì - phường được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ phường Tân Sơn Nhì và một phần phường Sơn Kỳ, một phần phường Tân Quý, một phần phường Tân Thành của quận Tân Phú cũ

Lực công an cơ sở cũng chọn cách tuyên truyền vừa gần gũi vừa hấp dẫn. 

Fanpage Công an phường Tân Thuận, với hơn 13.000 người theo dõi, thường xuyên cập nhật tình hình an ninh trật tự, hướng dẫn thủ tục hành chính như đăng ký tạm trú cho người nước ngoài, kích hoạt VNeID, phổ biến các quy định pháp luật cần lưu ý.

Đáng chú ý, cách thể hiện nội dung trên fanpage này khá dí dỏm, gần gũi. Trong một bài viết, lực lượng công an phường thông tin việc ra quân dọn dẹp các tuyến đường bằng cách ví von như “đi spa làm đẹp” cho khu phố. 

“Mục tiêu hôm nay của biệt đội là ‘tẩy trang’ sạch lớp quảng cáo dán trái phép, ‘trị mụn’ cho các trụ điện, bức tường và các con hẻm… Nhìn mấy cây cột điện được "trả lại tên cho em" sạch sẽ mà Ad ưng cái bụng ghê á cả nhà!” - bài viết nêu.

Toàn cảnh bùng nổ các trang chính thống của công an, phường, xã trên mạng xã hội - Ảnh 5.

Fanpage Công an phường Tân Thuận có những bài viết với nội dung tuyên truyền gần gũi, hài hước

Fanpage “Phòng, chống ma túy - Công an TPHCM” cũng gây chú ý với gần 350.000 lượt theo dõi. Trang thường xuyên đăng tải nội dung về phòng chống tội phạm, đặc biệt là ma túy, nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ bắt trend, hài hước, giúp các vấn đề vốn khô khan trở nên dễ tiếp cận hơn, nhất là với giới trẻ.

Chẳng hạn, bài viết về việc triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh từ Campuchia được mô tả bằng dòng trạng thái ngắn gọn: “Đếm… đếm… đếm 1,2,3,4,5,6… chungthan, tuhinh”, kèm nhạc nền trẻ trung, thu hút hơn 5.000 lượt tương tác.

Toàn cảnh bùng nổ các trang chính thống của công an, phường, xã trên mạng xã hội - Ảnh 6.

Fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TPHCM là một trang mạng xã hội gây sốt hiện nay

Cách làm này nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người dùng để lại bình luận hài hước như: “Cười muốn bể bụng luôn á”, hay “1,2,3,4… hai tay đã bị còng”, cho thấy hiệu quả lan tỏa của cách truyền thông gần gũi, sáng tạo.

Việc các cơ quan địa phương tận dụng mạng xã hội để truyền tải thông tin chính thống không chỉ giúp người dân tiếp cận nhanh chóng, mà còn góp phần thay đổi cách thức truyền thông công vụ theo hướng hiện đại, thân thiện và hiệu quả hơn.

mạng xã hội đường dây nóng phòng cháy chữa cháy Facebook kênh thông tin Công an TPHCM công an phường Fanpage
