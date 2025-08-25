Ngày 25-8, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban an ninh, trật tự (ANTT) Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80), đã chủ trì buổi làm việc, kiểm tra công tác triển khai phương án bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm tại Công an TP Hà Nội.



Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bộ Công an

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các khó khăn, vướng mắc, công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, xây dựng triển khai phương án bảo vệ buổi sơ duyệt, tổng duyệt và đặc biệt là Lễ kỷ niệm được trang trọng tổ chức vào ngày 2-9; đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi phù hợp với tình hình thực tiễn, chấn chỉnh ngay các vấn đề chưa phù hợp trong 2 buổi tổng hợp luyện vừa qua…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh chỉ còn 8 ngày nữa sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm chính thức, do đó Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ, phải khắc phục khó khăn, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả yêu cầu trong công tác bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm, triển khai cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn Lễ kỷ niệm, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Cùng với đó, phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tổ chức Lễ kỷ niệm, nhân dân xem diễu binh, diễu hành, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân tham gia bảo đảm ANTT "vì Nhân dân phục vụ"; không để các đối tượng lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá.

Triển khai cấp độ cao nhất đảm bảo tuyệt đối an ninh trong lễ diễu binh, diễu hành. Trong ảnh: Khối xe tăng tham gia tổng hợp luyện

Trên cơ sở thực tiễn triển khai công tác đảm bảo ANTT trong 2 buổi tổng hợp luyện vừa qua, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Công an TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và các đơn vị rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương án cho phù hợp, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế. Xác định cụ thể cơ chế thông tin báo cáo, bảo đảm kịp thời mọi thông tin liên quan tình hình phải được báo cáo nhanh nhất đến lãnh đạo chỉ huy. Phương án triển khai công tác bảo đảm ANTT của các cục nghiệp vụ phải đồng bộ, thống nhất, gắn kết chặt chẽ với phương án của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an TP Hà Nội, tạo thế trận liên hoàn, chặt chẽ, khép kín.

Tập trung cao độ thực hiện tốt công tác phân luồng, phân tuyến, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm linh hoạt, hiệu quả, trên cơ sở thực hiện 2 buổi tổng hợp luyện vừa qua để điều chỉnh cho sát hợp, giảm thiểu tối đa việc cấm đường ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân. Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an các địa phương lân cận triển khai phân luồng giao thông từ xa, trên các tuyến cao tốc, quốc lộ kết nối với Thủ đô, bảo đảm trật tự an toàn thông suốt, không để ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân tham gia hưởng ứng Lễ kỷ niệm chấp hành quy định, hướng dẫn điều phối của lực lượng Công an, bảo đảm trật tự an toàn.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quán triệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử, giữ gìn hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân, có thái độ chuẩn mực với người dân, khách quốc tế trên tinh thần tích cực hướng dẫn, hỗ trợ cao nhất, tối đa để người dân tham dự Lễ kỷ niệm…