HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Triển khai cấp độ cao nhất đảm bảo tuyệt đối an ninh lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Thượng tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu triển khai cấp độ cao nhất công tác bảo đảm an ninh trật tự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9.

Ngày 25-8, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban an ninh, trật tự (ANTT) Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80), đã chủ trì buổi làm việc, kiểm tra công tác triển khai phương án bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm tại Công an TP Hà Nội.

Triển khai an ninh Lễ diễu binh 2 - 9 đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Nhân dân - Ảnh 1.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bộ Công an

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các khó khăn, vướng mắc, công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, xây dựng triển khai phương án bảo vệ buổi sơ duyệt, tổng duyệt và đặc biệt là Lễ kỷ niệm được trang trọng tổ chức vào ngày 2-9; đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi phù hợp với tình hình thực tiễn, chấn chỉnh ngay các vấn đề chưa phù hợp trong 2 buổi tổng hợp luyện vừa qua…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh chỉ còn 8 ngày nữa sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm chính thức, do đó Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ, phải khắc phục khó khăn, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả yêu cầu trong công tác bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm, triển khai cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn Lễ kỷ niệm, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Cùng với đó, phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tổ chức Lễ kỷ niệm, nhân dân xem diễu binh, diễu hành, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân tham gia bảo đảm ANTT "vì Nhân dân phục vụ"; không để các đối tượng lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá.

Triển khai an ninh Lễ diễu binh 2 - 9 đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Nhân dân - Ảnh 2.

Triển khai cấp độ cao nhất đảm bảo tuyệt đối an ninh trong lễ diễu binh, diễu hành. Trong ảnh: Khối xe tăng tham gia tổng hợp luyện

Trên cơ sở thực tiễn triển khai công tác đảm bảo ANTT trong 2 buổi tổng hợp luyện vừa qua, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Công an TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và các đơn vị rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương án cho phù hợp, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế. Xác định cụ thể cơ chế thông tin báo cáo, bảo đảm kịp thời mọi thông tin liên quan tình hình phải được báo cáo nhanh nhất đến lãnh đạo chỉ huy. Phương án triển khai công tác bảo đảm ANTT của các cục nghiệp vụ phải đồng bộ, thống nhất, gắn kết chặt chẽ với phương án của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an TP Hà Nội, tạo thế trận liên hoàn, chặt chẽ, khép kín.

Tập trung cao độ thực hiện tốt công tác phân luồng, phân tuyến, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm linh hoạt, hiệu quả, trên cơ sở thực hiện 2 buổi tổng hợp luyện vừa qua để điều chỉnh cho sát hợp, giảm thiểu tối đa việc cấm đường ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân. Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an các địa phương lân cận triển khai phân luồng giao thông từ xa, trên các tuyến cao tốc, quốc lộ kết nối với Thủ đô, bảo đảm trật tự an toàn thông suốt, không để ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân tham gia hưởng ứng Lễ kỷ niệm chấp hành quy định, hướng dẫn điều phối của lực lượng Công an, bảo đảm trật tự an toàn.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quán triệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử, giữ gìn hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân, có thái độ chuẩn mực với người dân, khách quốc tế trên tinh thần tích cực hướng dẫn, hỗ trợ cao nhất, tối đa để người dân tham dự Lễ kỷ niệm…

Tin liên quan

Biển người "rồng rắn" đi tàu điện về Quảng trường Ba Đình xem hợp luyện diễu binh

Biển người "rồng rắn" đi tàu điện về Quảng trường Ba Đình xem hợp luyện diễu binh

(NLĐO)- Hàng ngàn người dân từ ngoại thành đã "rồng rắn" đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông về Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh tối nay 24-8

Vị trí hàng trăm màn hình LED để người dân, du khách xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9

(NLĐO)- TP Hà Nội lắp 22 màn hình led cỡ lớn ngoài trời tại 18 địa điểm công cộng để người dân theo dõi diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9.

Xem diễu binh, diễu hành A80, người dân có thể để xe máy, ô tô ở đâu?

(NLĐO) - Ban tổ chức bố trí 12 vị trí, 12 khuôn viên trường ĐH và 68 vị trí lòng đường hỗ trợ tập kết phương tiện của người dân theo dõi các hoạt động của A80.

diễu binh, diễu hành diễu binh Quốc Khánh xem diễu binh an ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo