Giáo dục

Tăng tốc đào tạo nhân lực ngành năng lượng tái tạo

Huế Xuân

(NLĐO) - Hợp tác chiến lược giữa Lithaco và Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành năng lượng tái tạo

Ngày 25-10, tại buổi ký kết hợp tác chiến lược trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ, ông Trần Quốc Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ điện Liên Thành Việt Nam (Lithaco), nhấn mạnh cuộc cách mạng năng lượng hiện tại và trong tương lai sẽ có sự "chiếm sóng" đáng kể của điện gió và điện mặt trời. 

"Người trẻ chính là nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần giúp quốc gia đạt được mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng không) vào năm 2050" - ông Tâm nhận xét. 

Doanh nghiệp và nhà trường tăng tốc đào tạo nhân lực ngành năng lượng tái tạo - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Tâm, Chủ tịch HĐQT Lithaco, giới thiệu giải pháp pin lưu trữ năng lượng hiện đại

Doanh nghiệp và nhà trường tăng tốc đào tạo nhân lực ngành năng lượng tái tạo - Ảnh 2.

Lãnh đạo và giảng viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng tham quan, tìm hiểu về các loại pin năng lượng

Có thời gian dài đồng hành và tuyển dụng nhân lực từ Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, ông Tâm dành nhiều lời khen cho sinh viên trường này vì tác phong làm việc chuyên nghiệp.

"Nhiều em làm việc lâu năm tại công ty chúng tôi và được đánh giá rất tốt, thậm chí vượt trội so với sinh viên từ một số trường đại học. Ngay cả khi được phân công những công việc không thuộc sở trường kỹ thuật, các em vẫn hoàn thành xuất sắc, cho thấy một tinh thần thực chiến cao" - ông Tâm nhìn nhận.

Theo kế hoạch hợp tác, hai bên thống nhất triển khai 5 chương trình trọng điểm trong giai đoạn 2025-2030. Trước hết, lĩnh vực đào tạo nghề và phát triển nhân lực sẽ được duy trì xuyên suốt với tối thiểu 2 khóa đào tạo mỗi năm về điện mặt trời, hệ thống BESS và hạ tầng sạc xe điện. 

TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết trường này là cơ sở giáo dục nghề nghiệp có bề dày lịch sử hơn 119 năm, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao phục vụ sự phát triển của TP HCM và khu vực phía Nam.

Nhà trường đang đào tạo 18 ngành, nghề trình độ cao đẳng thuộc các lĩnh vực mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp và xu thế chuyển đổi số.

Doanh nghiệp và nhà trường tăng tốc đào tạo nhân lực ngành năng lượng tái tạo - Ảnh 3.

Ông Trần Quốc Tâm, Chủ tịch HĐQT Lithaco (phải) và TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, ký kết hợp tác chiến lược

Nhà trường rất vinh dự khi góp mặt trong dự án hợp tác chiến lược "Bách khoa - Cao Thắng - Lithaco", kết nối 3 trụ cột quan trọng của hệ sinh thái năng lượng Việt Nam.

Trong đó, Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM đại diện cho tri thức và nghiên cứu khoa học kỹ thuật; Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng đại diện cho lực lượng nguồn nhân lực có tay nghề chất lượng cao; Lithaco là đại diện doanh nghiệp thực thi ứng dụng xuất sắc trong thực tế.

"Nhà trường đánh giá cao mô hình này, giúp giảng viên và sinh viên tiếp cận công nghệ hiện đại cũng như hệ thống thực tế từ khi còn trên ghế nhà trường, sinh viên có thể làm việc ngay sau tốt nghiệp. Bên cạnh đó, nhà trường có thể đào tạo lại cũng như đào tạo nâng cao cho đội ngũ kỹ thuật viên của các doanh nghiệp ngành năng lượng tái tạo để thích ứng với sự phát triển nghề nghiệp và công nghệ mới" - TS Lê Đình Kha nhấn mạnh.


