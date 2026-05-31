Tăng tốc kích cầu tiêu dùng

Bộ Công Thương cho biết đang lên kế hoạch tổ chức 2 đợt khuyến mại tập trung quy mô toàn quốc, trong đó đợt đầu tiên diễn ra vào tháng 7 với mức giảm giá tối đa lên tới 100% nhằm kích cầu thị trường nội địa, thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

Đa dạng hóa nguồn cung

Theo Bộ Công Thương, 4 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 11,15% so với cùng kỳ, song vẫn thấp hơn mục tiêu 14% -15% giai đoạn 2026-2030 theo Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số. Việc tổ chức đợt khuyến mại quy mô lớn ngay trong tháng 7 là một trong những giải pháp cần thiết để thúc đẩy tiêu dùng.

Hiện nay, cùng với các địa phương, doanh nghiệp (DN) cũng đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, mở rộng hình thức phân phối, tiếp cận người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Co.opmart Hà Nội, nhận định trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, thị trường gần 100 triệu dân vẫn là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng hiện nay đang chuyển dịch theo hướng thông minh và thận trọng hơn. Người dân không cắt giảm hoàn toàn chi tiêu nhưng ưu tiên sản phẩm có chất lượng tốt, nguồn gốc rõ ràng và mức giá hợp lý.

Theo bà Dung, niềm tin tiêu dùng hiện là yếu tố then chốt quyết định sức mua. Người dân sẵn sàng mở hầu bao khi cảm thấy giá cả ổn định, hàng hóa bảo đảm chất lượng và các chương trình ưu đãi mang lại lợi ích thực sự. Vì vậy, các chương trình kích cầu của hệ thống siêu thị tập trung nhiều hơn vào nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm tươi sống nhằm hỗ trợ người dân tiết kiệm chi tiêu hằng ngày.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc Siêu thị GO! Thăng Long, cho biết DN đang triển khai nhiều hình thức khuyến mại mới như cam kết hoàn lại phần chênh lệch nếu khách hàng tìm thấy sản phẩm cùng loại có giá thấp hơn tại các điểm bán lân cận. Điều này không chỉ tạo lợi thế cạnh tranh về giá mà còn củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Không chỉ các nhà bán lẻ, nhiều DN sản xuất cũng đang tìm cách thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới. Bà Lù Thị Ban, đại diện Công ty TNHH MTV Trường Giang Lai Châu (chuyên kinh doanh sản phẩm mắc ca), cho rằng để mở rộng thị trường, DN không chỉ cần các chương trình xúc tiến thương mại mà còn cần hỗ trợ kết nối tiêu thụ và đẩy mạnh phân phối trên các nền tảng thương mại điện tử.

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Hà Nội

Chú trọng trải nghiệm mua sắm

Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cho biết cùng với việc tổ chức 2 đợt khuyến mại lớn, Bộ Công Thương đang triển khai 12 đề án xúc tiến thương mại quốc gia, tập trung vào phát triển thị trường trong nước, ưu tiên hội chợ, triển lãm quốc tế, kết nối giao thương vùng miền và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Theo ông Chiến, định hướng mới của xúc tiến thương mại không chỉ đưa DN Việt Nam ra nước ngoài mà còn thu hút nhà mua hàng, nhà đầu tư quốc tế tới Việt Nam kết nối trực tiếp, qua đó mở rộng đầu ra ngay tại thị trường nội địa.

Bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, cho rằng trong bối cảnh hiện nay, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá bán mà còn chú trọng trải nghiệm mua sắm, sự tiện lợi và những giá trị gia tăng đi kèm. Vì vậy, cần thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chỉ tập trung vào giảm giá, các điểm bán nên kết hợp mua sắm với giải trí, văn hóa và du lịch nhằm tạo ra những trải nghiệm mới cho khách hàng.

Cũng theo bà Lan, để hỗ trợ cho kích cầu tiêu dùng nội địa, Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam kiến nghị Chính phủ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ DN tiếp cận vốn, mặt bằng kinh doanh và chuyển đổi số; đồng thời duy trì chính sách ổn định về thuế, phí và logistics để hỗ trợ tiêu dùng. Trong đó, cần tiếp tục giảm 2% thuế VAT trong năm 2026 và các năm tiếp theo, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, cấp phép mở điểm bán lẻ và đăng ký chương trình khuyến mại.

Nhấn mạnh tới các giải pháp dài hạn trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết bộ này sẽ tập trung hiện đại hóa mạng lưới bán lẻ, đa dạng hóa mô hình phân phối, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử lành mạnh.

Bộ Công Thương cũng đề xuất đổi mới cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại gắn với sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, kết hợp với xúc tiến đầu tư và du lịch; phát triển du lịch tiêu dùng; xây dựng các đề án về trung tâm logistics, hạ tầng thương mại và hoàn thiện Chiến lược phát triển thị trường trong nước giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TP HCM tăng cường khuyến mại Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, thông tin trong 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của thành phố đạt 639.349 tỉ đồng, tăng 13,2%, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Sở Công Thương đang xây dựng kế hoạch dài hạn cho chương trình kích cầu tiêu dùng mới của thành phố. Chương trình dự kiến triển khai trong khoảng thời gian từ ngày 15-6 đến ngày 15-9. Chương trình này nhằm cho phép các đơn vị, DN tổ chức các đợt khuyến mại vượt khung (vượt quá mức trần quy định thông thường) để kích thích sức mua, tương tự định hướng kích cầu sớm của Bộ Công Thương ngay trong tháng 7, thay vì đợi đến cuối năm. N.Ánh



