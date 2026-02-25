Theo báo cáo tổng kết công tác bảo đảm cung - cầu hàng hóa, bình ổn thị trường dịp Tết Bính Ngọ 2026 trên địa bàn, Sở Công Thương TP HCM đánh giá thị trường diễn biến ổn định. Nguồn cung được chuẩn bị đầy đủ, không xảy ra hiện tượng khan hàng, sốt giá hoặc đầu cơ trục lợi.

Mùa Tết khả quan

Tổng trị giá hàng hóa các doanh nghiệp (DN) chuẩn bị cho 2 tháng Tết đạt khoảng 26.000 tỉ đồng. Trong đó, hơn 9.000 tỉ đồng là hàng bình ổn thị trường, chiếm 23% - 43% nhu cầu tháng cao điểm.

So với Tết năm trước, lượng hàng hóa Tết năm nay qua 3 chợ đầu mối ở TP HCM giảm khoảng 11% trong ngày thường và giảm khoảng 20% vào thời điểm cao điểm. Tuy nhiên, thị trường không ghi nhận tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Điều này cho thấy xu hướng chuyển dịch cơ cấu tiêu dùng sang kênh phân phối hiện đại và thương mại điện tử ngày càng rõ nét. Sức mua tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tăng 20% - 30% so với ngày thường; tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng cao điểm Tết ước tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu cơ bản ổn định, biến động trong biên độ hợp lý. Một số mặt hàng rau củ quả, hoa chưng Tết tăng nhẹ vào ngày cao điểm nhưng không đột biến. Sau Tết, giá gạo và một số mặt hàng lương thực giảm nhẹ do nhu cầu tiêu dùng giảm sau khi người dân đã chủ động mua sắm, dự trữ; nguồn cung vẫn được duy trì ổn định.

Kênh thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng, góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng và giảm áp lực cho hệ thống phân phối truyền thống. Bên cạnh đó, hoạt động liên kết vùng, kết nối cung cầu được triển khai hiệu quả, bổ sung nguồn hàng đặc sản, sản phẩm OCOP, bảo đảm chuỗi cung ứng thông suốt. Chương trình "Tick xanh trách nhiệm" bước đầu tạo hiệu ứng tích cực trong việc kiểm soát chất lượng hàng hóa, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và định hướng tiêu dùng bền vững.

Từ kinh nghiệm các năm trước, kịp thời thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND TP HCM, Sở Công Thương thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương các tỉnh, thành; sớm có dự báo nhu cầu thị trường, công tác chuẩn bị, cung ứng hàng hóa chu đáo. Vì vậy, thị trường năm nay bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu người dân trong dịp Tết, không có hiện tượng dư thừa hay khan hiếm.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương, tổng trị giá lượng hàng dự trữ dịp Tết vừa qua trên cả nước tăng khoảng 10-15% so với tháng bình thường. Tại các DN phân phối lớn, một số mặt hàng thiết yếu tăng dự trữ 20%-40%. Chương trình bình ổn thị trường được đẩy mạnh triển khai. Tại Hà Nội, 19 đơn vị tham gia với khoảng 10.700 điểm bán. Tại TP HCM, hơn 89 đơn vị tham gia với lượng hàng bình ổn chiếm 23%-43% thị phần, đủ khả năng điều tiết khi cần thiết. DN cam kết bán thấp hơn giá thị trường từ 5%-10% và giữ ổn định giá trước, trong, sau Tết.

Ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc marketing MM Mega Market Việt Nam, thông tin kết quả kinh doanh mùa Tết của hệ thống đạt kết quả ấn tượng với tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân đến từ việc khách hàng ưu tiên lựa chọn những nơi cung cấp hàng hóa mà họ tin tưởng. Riêng MM Mega Market Việt Nam có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, khác biệt đã giúp thu hút khách hàng hiệu quả.

Người tiêu dùng mua sắm tại Co.op Mart Hậu Giang (TP HCM) vào chiều 24-2Ảnh: Hoàng Triều

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát

Ông Đinh Quang Khôi cho biết MM Mega Market Việt Nam vẫn đẩy mạnh chương trình bình ổn thị trường và "tích xanh trách nhiệm" để tiếp tục thu hút khách hàng. Đây là giải pháp kích cầu hiệu quả ngày sau Tết bởi sức mua vẫn còn. Vấn đề là làm sao để người tiêu dùng yên tâm về nguồn gốc và chất lượng hàng hóa, cũng như giá cả hợp lý.

Ngay đầu tháng 3-2026, MM Mega Market Việt Nam sẽ phối hợp với các đối tác thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, thu hút người tiêu dùng chứ không đợi sang tháng 4, tháng 5 như trước đây.

Trong khi đó, Saigon Co.op tiếp tục duy trì chương trình lì xì cho khách hàng đầu năm kéo dài đến 24-2 (mùng 8 Tết) khi có hóa đơn từ 500.000 đồng (lì xì 30.000 đồng); hóa đơn ngưỡng 1 triệu đồng được lì xì 50.000 đồng. Hệ thống này cũng tung ra các khuyến mại từ ngày 23-2 đến 8-3 để kích cầu mua sắm.

Đại diện hệ thống siêu thị WinMart cho biết song song với việc bảo đảm nguồn cung ổn định, đơn vị tiếp tục duy trì chương trình bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu, trong đó nhóm rau củ quả giữ mức giá ổn định so với trước Tết. Nhiều chương trình khuyến mại như tích điểm hội viên, mua 1 tặng 1, giảm giá lên đến 50% vẫn được triển khai đồng loạt, góp phần giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm, thuận tiện trong những ngày đầu năm mới.

Về phía nhà sản xuất, ông Trương Chí Thiện, Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (V.Food), nhìn nhận doanh nghiệp đã trải qua một mùa Tết khả quan. Lượng hàng bán ra trong những ngày cận Tết tốt, không bị tình trạng tồn hàng cuối năm. Đầu năm nay, lượng hàng phải thu hồi sau Tết ít hơn hẳn so với cùng kỳ năm trước, chứng tỏ sức mua tại các điểm bán và siêu thị rất ổn định. Đây là kết quả tích cực từ chương trình khuyến mại sâu và kéo dài mà V.Food đã chủ động thực hiện để kích cầu.

Đầu năm nay, đơn hàng của V.Food tăng đột biến do các điểm bán đã tiêu thụ hết hàng trong Tết. Ngay khi khai trương năm mới, các đơn đặt hàng dồn về rất nhiều. "Điểm mới của năm nay là ngay đầu năm, công ty đã tăng ca do đơn hàng nhiều và công nhân quay lại sản xuất đạt gần 80%" - ông Thiện cho hay.

Theo ông Thiện, hằng năm, V.Food thường đặt mục tiêu tăng trưởng 15% nhưng năm nay tăng lên tới 20%-25%. Cơ sở của mục tiêu này đến từ việc công ty phát triển thêm nhiều sản phẩm mới và mở thêm kênh xuất khẩu trứng chế biến sang Nhật để tăng doanh thu. Với thị trường nội địa, V.Food sẽ tiếp tục tăng các chương trình khuyến mại, kích cầu để duy trì sức mua, tránh tình trạng khựng lại sau Tết.

Đối với kênh online, các nhà bán hàng đồng loạt tung ra nhiều chương trình khuyến mại ngay ngày mở bán đầu năm, tận dụng thời điểm khách hàng đang "rủng rỉnh hầu bao" từ thưởng Tết, lì xì sẽ mạnh tay mua sắm. Trong khi đó, các sàn thương mại điện tử cũng đang chạy chương trình khuyến mại cho ngày đôi (3-3) đầu tiên sau Tết Nguyên đán để kích cầu tiêu dùng.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời trong và sau Tết tiếp tục là giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm thị trường vận hành ổn định, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững kỷ cương thương mại ngay từ đầu năm 2026.

Vì vậy, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu lực lượng quản lý thị trường các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại khu vực lễ hội, trên môi trường thương mại điện tử và các tuyến vận chuyển trọng điểm. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm về giá, hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và an toàn thực phẩm, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường ngay từ đầu năm 2026.

Người tiêu dùng chọn mua rau củ ở cửa hàng tiện lợi tại Hà Nội Ảnh: Lê Thúy Sức mua sau Tết vẫn khả quan Đến ngày 24-2, hầu hết các cửa hàng tại chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã mở cửa hoạt động; nguồn cung hàng hóa phong phú. Nhu cầu mua sắm tăng nhẹ, tập trung chủ yếu vào rau củ quả; trong khi thực phẩm tươi sống tiêu thụ chậm hơn do một bộ phận người dân mang thực phẩm từ quê lên thành phố. Tại các hệ thống phân phối lớn như Saigon Co.op, Central Retail, WinMart và WinMart+/WiN, MM Mega Market, Lotte Mart..., hàng hóa được bổ sung đầy đủ, đa dạng. Nhiều chương trình khuyến mại đầu năm được triển khai; giá bán cơ bản không biến động so với trước Tết. Đại diện hệ thống siêu thị WinMart thông tin từ ngày 20-2, các siêu thị, cửa hàng WinMart và WinMart+/WiN hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết và ghi nhận sức mua tăng tích cực. Doanh thu toàn hệ thống tăng hơn 65% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 15% so với ngày thường, cho thấy nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng vẫn duy trì ở mức cao. Số lượng hóa đơn tăng 44,5% so với cùng kỳ và tăng gần 19% so với ngày thường, phản ánh lượng khách quay trở lại mua sắm ổn định trong những ngày đầu năm. Các nhóm hàng ghi nhận sức mua cao sau Tết chủ yếu vẫn là hàng tiêu dùng thiết yếu và thực phẩm tươi sống phục vụ bữa cơm gia đình, các loại đồ uống. Xu hướng này cho thấy người tiêu dùng đang tập trung bổ sung hàng hóa cho nhu cầu sử dụng hằng ngày khi nhịp sinh hoạt dần trở lại bình thường.



