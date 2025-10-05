Ngày 5-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9-2025, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng để tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2025, góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng đã khái quát tình hình thế giới và trong nước thời gian qua, trong đó nhấn mạnh bối cảnh thế giới thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, rủi ro gia tăng, với tình trạng xung đột, bất ổn kéo dài tại một số khu vực.

Trong bối cảnh đó, tình hình kinh tế - xã hội trong nước nhìn chung tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, tính chung 9 tháng năm 2025 tốt hơn cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh các điểm sáng, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức, nổi bật là tác động, ảnh hưởng từ bên ngoài rất lớn, các thị trường truyền thống bị thu hẹp; sức ép điều hành vĩ mô…

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn một số khó khăn, vướng mắc, nhất là về bố trí cán bộ, kết nối, liên thông thủ tục hành chính, dữ liệu; xảy ra liên tiếp các cơn bão lớn, mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại nặng nề.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tăng trưởng GDP quý III ước đạt 8,22%. Nếu loại trừ năm 2022 với tốc độ tăng trưởng phục hồi do đại dịch COVID-19, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2011 đến nay.

Trong mức tăng trưởng đó, tăng trưởng giá trị tăng thêm của khu vực nông, lâm, thủy sản là 3,74%, khu vực công nghiệp và xây dựng là 9,46%, khu vực dịch vụ là 8,54%.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,84% so với cùng kỳ, trong đó tăng trưởng 3 khu vực lần lượt là 3,83%, 8,69% và 8,48%; bám sát kịch bản tăng trưởng cả năm 8% khi thực hiện đồng bộ các giải pháp đặt ra.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho hay, sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và làm mới, giữ vững đà tăng trưởng tích cực.

Tăng trưởng nông nghiệp và dịch vụ duy trì đà tăng khá trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, nhất là trong tháng 9 và quý III. Chỉ trong quý III, nước ta phải hứng chịu 8 cơn bão; riêng tháng 9 là 4 cơn bão lớn liên tiếp, đặc biệt là cơn bão số 10 với sức gió rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lưu bão dài, kèm theo mưa lớn, đã gây thiệt hại nặng nề, tổng thiệt hại ước tính chưa đầy đủ là trên 16,5 ngàn tỉ đồng.

CPI tháng 9 tăng 3,38% so với cùng kỳ, 9 tháng tăng 3,27%; kiểm soát tốt nguồn cung, giá cả tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tín dụng tăng trưởng cao, mặt bằng lãi suất cho vay mới tiếp tục xu hướng giảm. Thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục phát triển sôi động. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 1,92 triệu tỉ đồng, bằng 97,9% dự toán, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 9 đạt 27.500 doanh nghiệp, tăng 55,6% so với cùng kỳ; 9 tháng đạt trên 231.300 doanh nghiệp, tăng 26,4%, tổng số vốn tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 3,3 triệu tỉ đồng, tăng 186,5%.



