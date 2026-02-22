Tạo đà, tạo lực cho giai đoạn mới

Những ngày đầu năm 2026, phường Hòa Hưng chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công về trụ sở làm việc chính của phường trên đường Tam Đảo. Với việc "về chung một nhà", phường đã tiến thêm một bước trên hành trình "gần dân, sát dân, vì dân".

Hòa Hưng - hòa thuận, hưng thịnh

Phường Hòa Hưng được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 12, phường 13, phường 15 và một phần phường 14 của quận 10 cũ. Trụ sở làm việc của phường trước đây vốn để phục vụ cho các hoạt động giao lưu, sinh hoạt, không phù hợp để tổ chức công việc hành chính. Phường vừa làm việc vừa cải tạo, sửa chữa để công trình bảo đảm phục vụ nhu cầu làm việc của cán bộ. Lúc này, Trung tâm Phục vụ hành chính công phải đặt tạm ở trụ sở khác với nhiều bất tiện cho cả cán bộ lẫn người dân.

Cán bộ, công chức phường Hòa Hưng, TP HCM chào cờ tại sân trụ sở cơ quan Ảnh: Tiểu Nghĩa

Theo lãnh đạo UBND phường Hòa Hưng, việc chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công về trụ sở làm việc chính của phường là nỗ lực nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, ổn định hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cũng chính tinh thần nỗ lực đã giúp phường từng bước vượt qua khó khăn, đạt và vượt xa các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao ngay trong năm đầu tiên vận hành.

Trong năm 2025, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn phường đạt trên 10,7%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.000 tỉ đồng, hoàn thành 130% so với dự toán TP HCM giao; thu ngân sách địa phương đạt gần 30 tỉ đồng, bằng 207,25% dự toán được giao. Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt trên 95%; 100% phản ánh của người dân thông qua Cổng thông tin 1022 được phường giải quyết đúng hạn. UBND phường đoạt hạng Nhì của cụm thi đua số 1 - UBND TP HCM.

Bà Lê Thị Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng, cho hay ngay trong những ngày đầu vận hành, phường đã tổ chức Đợt thi đua cao điểm "100 ngày hoạt động mô hình tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả". Thông qua chương trình, phường trao quà an sinh xã hội cho các trường hợp là người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả, trong vòng 100 ngày, phường đã thực hiện được 100 công trình thiết thực, chăm lo tốt nhất cho đời sống của nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

"Từ những cuộc họp giao ban kéo dài, liên tục đến những chỉ đạo, định hướng sát sao của lãnh đạo TP HCM, bộ máy của phường từng bước khởi động và đã bắt kịp với mạch chuyển động chung" - bà Lê Thị Ngọc Hiền nhấn mạnh. Theo lãnh đạo UBND phường Hòa Hưng, thuận lợi lớn nhất của phường là có đội ngũ cán bộ, công chức vững chuyên môn, nhiệt huyết và sự ủng hộ hết lòng của người dân, doanh nghiệp. Tất cả đồng lòng chung tay xây dựng phường trở thành phường hạnh phúc, đúng như ý nghĩa tên gọi "Hòa Hưng" - hòa thuận, hưng thịnh.

Đột phá, lan tỏa

Năm 2025, Đảng bộ phường Hòa Hưng được đánh giá và xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có được kết quả này chính là nhờ vào tinh thần quyết tâm, quyết liệt "bắt tay vào việc" ngay từ đầu của toàn Đảng bộ phường. Đứng trước không ít khó khăn về sự thay đổi bộ máy và hạ tầng, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai nhiệm vụ chính trị với tinh thần chủ động, quyết liệt, bám sát thực tiễn, phát huy tối đa vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị phường. "Đảng ủy phường tập trung vào 4 nhóm nội dung trọng tâm, gồm ổn định tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế và quản lý đô thị, quyết liệt thực hiện chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh trật tự" - bà Nguyễn Thị Thu Hường, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hưng, thông tin.

Phường Hòa Hưng nhận định năm 2026 có ý nghĩa tạo đà, tạo lực cho cả giai đoạn 2026 - 2030, do đó khối lượng công việc rất lớn, không được phép chủ quan, chậm trễ. Đảng ủy phường tập trung khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực, đổi mới mô hình quản trị đô thị và triển khai hiệu quả các nghị quyết đặc thù dành cho TP HCM, qua đó tạo môi trường đủ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Đồng thời, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng chính quyền kiến tạo - liêm chính - hành động - phục vụ, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Đảng ủy phường Hòa Hưng quyết tâm tạo ra những bước chuyển biến mạnh mẽ thông qua 3 nhóm giải pháp đột phá, bao gồm: đột phá trong công tác cán bộ và trách nhiệm nêu gương, đột phá về chuyển đổi số trong công tác Đảng và quản lý Nhà nước, đột phá trong huy động nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, ưu tiên các nguồn lực xã hội hóa để nâng cấp hạ tầng dân sinh. Đồng thời thực hiện quyết liệt các chương trình giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường khẳng định với tinh thần "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển" và phương châm của năm 2026 là "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả", Đảng bộ phường Hòa Hưng tự tin sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của năm. Phường cũng sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo. Qua đó, góp phần thực hiện chủ đề năm 2026 của TP HCM: Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Lá cờ đầu trong bảo đảm an ninh trật tự Công tác bảo đảm an ninh trật tự là một trong những điểm sáng của phường Hòa Hưng. Công an phường Hòa Hưng là 1 trong 10 Công an phường, xã của TP HCM được Bộ Công an trao cờ thi đua bởi thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2025. Trong năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường tương đối ổn định. Không để xảy ra tình hình phức tạp, không để hình thành điểm nóng, không có hoạt động tụ tập đông người, không phát hiện đối tượng phản động, chống đối chính trị, tuyên truyền xuyên tạc gây phức tạp về an ninh, trật tự. Công an phường đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự. Tội phạm xâm phạm sở hữu trên đường phố tiếp tục được kéo giảm sâu so với cùng kỳ; tỉ lệ khám phá án cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản được nâng cao rõ rệt...



