Thời sự

Tạo điều kiện để báo chí đóng góp cho sự phát triển

MINH CHIẾN

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương hoàn thiện các dự án luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 vào tháng 10-2025

Ngày 8-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9-2025.

Tại phiên họp, các đại biểu, thành viên Chính phủ đã nghe các Tờ trình tóm tắt, Báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định và thảo luận sôi nổi đối với các dự án luật gồm: Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế); Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Luật Sửa đổi, bổ sung 10 Luật Liên quan đến an ninh trật tự; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật Báo chí (sửa đổi).

Với dự án Luật Báo chí (sửa đổi), các thành viên Chính phủ đề nghị luật phải tạo điều kiện để báo chí phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phát huy vai trò, đóng góp cho sự phát triển. Dự án luật cần phân loại, chức năng, nhiệm vụ, vai trò công tác, phạm vi hoạt động của các cơ quan báo chí; tách bạch quản lý báo chí và truyền thông xã hội; có cơ chế để phát triển các cơ quan báo chí chủ lực; song song đó quy định cụ thể phạm vi hoạt động của nhà báo, cộng tác viên…

- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họpẢnh: NHẬT BẮC

Sau khi lắng nghe các ý kiến thảo luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho ý kiến cụ thể về từng nội dung của các dự án luật. Kết luận phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương hoàn thiện các dự án luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 vào tháng 10-2025, trên tinh thần "vừa chạy, vừa xếp hàng". Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành tiếp tục ưu tiên thời gian, tập trung nguồn lực cao nhất, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật để trình Quốc hội bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Theo người đứng đầu Chính phủ, việc xây dựng pháp luật phải bảo đảm tinh thần "6 tăng cường". Cụ thể: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của các chủ thể liên quan; tăng cường kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân; tăng cường cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền; tăng cường phối hợp với Quốc hội; tăng cường bám sát thực tiễn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn. Các hồ sơ, dự án luật sửa đổi, bổ sung cần làm rõ: Vì sao lược bỏ; vì sao hoàn thiện; vì sao bổ sung; vì sao cắt bỏ thủ tục; vì sao phân cấp, phân quyền; những vấn đề còn ý kiến khác nhau và những vấn đề khác cần báo cáo Chính phủ để cho ý kiến chỉ đạo.

Cũng theo Thủ tướng, các hồ sơ dự án luật mới phải bảo đảm "6 phải": Phải quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng; phải giải quyết được bài toán, vướng mắc trong thực tiễn; phải lắng nghe, tiếp thu ý kiến xác đáng của người dân, các chuyên gia, nhà khoa học; phải đánh giá tác động chính sách; phải chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, quy định; phải bảo đảm nguồn lực để thực hiện.

Thủ tướng cũng lưu ý, cùng với xây dựng pháp luật, phải triển khai xây dựng các nghị định, hướng dẫn để đưa luật vào cuộc sống. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và thiết kế công cụ kiểm tra, giám sát để ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực và trục lợi chính sách; tăng cường truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận sâu rộng. Lãnh đạo Chính phủ cho rằng cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng pháp luật với cơ chế, chính sách đãi ngộ xứng đáng; ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng công nghệ, dữ liệu lớn, AI, trợ lý ảo… trong xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật. 

