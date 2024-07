Tạo dựng phong cách nhạc kịch Việt Nam

Lần này, The YOUniverse đưa show diễn nhạc kịch "Shrek: The Musical" vào TP HCM với một diện mạo mới mang tên "Shrek: On National Tour" đã đem lại làn gió mới trong thưởng thức nhạc kịch cho khán giả trẻ tại Nhà hát Hòa Bình.



Đây là vở nhạc kịch chuẩn Broadway được mua bản quyền và biểu diễn tại Việt Nam. Trong lần trở lại này, vở nhạc kịch Shrek có nhiều đầu tư cải tiến về cảnh trí, thiết kế sân khấu nhằm đem lại trải nghiệm nghệ thuật chất lượng cao cho người xem. Dẫu vậy, theo ban tổ chức, việc quảng bá chưa được chuẩn bị thật tốt nên thay vì diễn 3 suất tại TP HCM thì chỉ còn 2 suất trong 2 ngày 12 và 13-7, sau đó sẽ diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội tối 2 và 3-8.

Một cảnh trong vở nhạc kịch “Shrek: On National Tour” tại Nhà hát Hòa Bình TP HCM

Chương trình biểu diễn lần này tiếp tục có sự đồng hành của các chuyên gia, cố vấn uy tín như bà Harris Black Eilannin Jean là thạc sĩ biểu diễn nhạc kịch tại Trường Kịch nghệ Hoàng gia Anh. Bà cũng là nhà sáng lập/Giám đốc học thuật Học viện Theatre Blacks (Sydney, Úc) và từng góp mặt trong các vở diễn nổi tiếng quốc tế như Grease, Dancing Queen, SOS Australian ABBA Tribute, TopGun! The Musical… Chuyên gia Jones Trevor Donald với vai trò nhạc trưởng, đạo diễn nhạc kịch và giảng viên, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật và nhạc kịch. Nghệ sĩ Trevor và Eilannin đảm nhiệm vị trí chuyên gia của vở nhạc kịch Shrek, hướng dẫn và góp ý các diễn viên trong quá trình tập luyện về diễn xuất, hát và nhảy.

Nhạc kịch chuẩn Broadway là một thể loại nhạc kịch nổi tiếng thế giới, bắt nguồn từ Mỹ, nơi những nhà hát với quy mô lớn và hoành tráng luôn rực sáng với những màn trình diễn hấp dẫn. Theo các nhà chuyên môn, các diễn viên của vở nhạc kịch Shrek đã nỗ lực để vượt qua những thách thức và cân bằng các yếu tố trong một vở diễn. Điều này sẽ giúp họ phát triển kỹ năng ngôn ngữ và giúp kết nối với khán giả tốt hơn, hướng đến việc sẽ tổ chức biểu diễn nhạc kịch do người Việt sáng tác, dàn dựng.

Nghệ sĩ Eilannin bày tỏ, trong thời gian tới các nghệ sĩ trẻ Việt Nam sẽ bắt đầu viết nhạc kịch của riêng họ, kể những câu chuyện Việt Nam và phát triển phong cách nhạc kịch Việt Nam. Sẽ thật tuyệt nếu theo thời gian, phong cách nhạc kịch Việt Nam có thể vang xa hơn trên thị trường nghệ thuật thế giới. Chuyên gia Eilannin mong muốn sử dụng chính câu chuyện nhân văn của vở nhạc kịch Shrek để mang đến bài học ý nghĩa cho khán giả trẻ.

Các diễn viên và ê-kíp nhạc kịch Shrek tin rằng qua các suất diễn tại TP HCM và Hà Nội, nhạc kịch Broadway sẽ dần trở nên phổ biến tại Việt Nam và The YOUniverse mong muốn sẽ đem bản quyền nhạc kịch Broadway một cách trọn vẹn đến với khán giả Việt.

Bà Đặng Châu Anh, cố vấn nghệ thuật của The YOUniverse, cho biết: "Chúng tôi đang hướng đến nhạc kịch dành cho người Việt sáng tác, dàn dựng trong thời gian tới. Chúng tôi đã tổ chức cuộc thi biên kịch dành cho các tác giả trẻ nhằm khuyến khích sự sáng tạo và tài năng viết kịch bản nhạc kịch trong cộng đồng. Qua đó, tạo cơ hội cho những người viết kịch bản và viết nhạc thể hiện tài năng của mình và hợp tác cùng nhau để tạo ra một sản phẩm nhạc kịch Việt Nam độc đáo và hấp dẫn".

Có 8 kịch bản được xét giải , tác giả trẻ Hoàng Tùng Lâm đã đoạt giải nhất với kịch bản "Trái tim nơi đại dương" sẽ được dàn dựng trong thời gian tới" - bà Đặng Châu Anh thông tin.