Tạo đường băng để TP HCM bứt tốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Trung ương luôn quan tâm, đồng hành và ủng hộ TP HCM, sớm ban hành nghị quyết mới, hoàn thiện thể chế để thành phố bứt phá

Ngày 27-4, tại TP HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM.

Cần cơ chế vượt trội

Tham dự buổi làm việc còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Phía TP HCM có ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM - cùng các Phó Bí thư Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố...

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM - cho biết thành phố xác định triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, được tổ chức khẩn trương, đồng bộ, linh hoạt, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong toàn Đảng và toàn dân. UBND TP HCM đã ban hành chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm. Đến nay, đã ban hành 100% chương trình, kế hoạch hành động cho 9 nghị quyết chiến lược, xác định rõ đơn vị phối hợp và các sản phẩm đầu ra.

Về mục tiêu tăng trưởng 2 con số, TP HCM xác định đây là nhiệm vụ chiến lược. Do đó, ngay từ đầu năm, Thành ủy TP HCM đã ban hành chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở đó, UBND TP HCM đã ban hành kế hoạch về thúc đẩy tăng trưởng 2 con số.

Tại buổi làm việc, TP HCM đã kiến nghị Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương quan tâm, sớm ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển TP HCM trong kỷ nguyên mới để tạo ra cơ chế đột phá vượt trội. Song song đó, sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt để tạo ra hành lang pháp lý đủ mạnh cho TP HCM chủ động trong quản trị, huy động và phân bổ nguồn lực, triển khai các mô hình phát triển mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM vào chiều 27-4

Đồng hành thực chất

Trước đề xuất của TP HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết rất đồng tình với việc sớm ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị thay thế cho Nghị quyết 31/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong tháng 5 sẽ ban hành nghị quyết này để làm căn cứ pháp lý tiến hành các đầu việc khác.

Đối với đề xuất ban hành Luật Đô thị đặc biệt TP HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng nghị quyết và luật phải phản ánh đúng vị thế, tầm vóc, sứ mệnh của TP HCM; tập trung tạo đột phá về thể chế và quản trị; nâng cao tự chủ về tài khóa, tài chính hiện đại và cho phép TP HCM giữ lại nguồn lớn hơn, chủ động trong huy động vốn. Cho phép TP HCM thử nghiệm thể chế mới về tài chính, công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Phân cấp mạnh về quyền và thiết kế các chính sách với đặc thù là một siêu đô thị, cơ chế trọng dụng nhân tài vượt trội. Những điều này nhằm mở đường cho TP HCM phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội đã nhất trí vấn đề này, sẽ trình ra Quốc hội trong kỳ họp thứ 2. TP HCM cùng với các ngành, địa phương tập trung nghiên cứu, hoàn thành dự thảo trong tháng 7.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng 2 con số với vai trò dẫn dắt nền kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết về khoa học - công nghệ, kinh tế tư nhân... "TP HCM phải đi đầu, biến các nghị quyết chiến lược của Trung ương thành thực tiễn sống động, không để viết hay, nói hay nhưng làm dở" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo. Song song đó, TP HCM cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch với tư duy mới, tầm nhìn xa, tích hợp và đồng bộ; lấy con người làm trung tâm, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng thành phố đáng sống, thông minh, sinh thái, giàu bản sắc, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Phải tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo; chủ động hơn trong liên kết vùng, tổ chức lại không gian phát triển phía Nam. Thành phố xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người trì trệ, né tránh, sợ trách nhiệm, làm chậm tiến độ công việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị sẽ rà soát lại công việc, làm rõ hơn trách nhiệm, hành động quyết liệt hơn, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả thực thi. Các cơ quan Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và bộ, ngành phải đồng hành mạnh mẽ, thực chất và kịp thời hơn với những vấn đề phát triển của TP HCM. "Trung ương sẽ luôn quan tâm, đồng hành và ủng hộ TP HCM" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Những cam kết mạnh mẽ

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành cho TP HCM trong những năm tháng vừa qua. "Thành phố xin lĩnh hội đầy đủ các ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí trong đoàn công tác và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện và cụ thể của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước" - ông Trần Lưu Quang khẳng định.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, đây không chỉ là những ý kiến chỉ đạo, định hướng lớn mà còn là những yêu cầu cụ thể cho thành phố; là cơ sở quan trọng để thành phố hoàn thiện các chương trình, kế hoạch nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra. "Nếu như không có gì thay đổi lớn thì trong thời gian tới sẽ có một nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển toàn diện TP HCM trong kỷ nguyên mới; có một quy hoạch được thông qua, bảo đảm sự phát triển toàn diện của thành phố; và được Quốc hội thông qua Luật Đô thị đặc biệt. Cộng với các chương trình hành động đã có, TP HCM nghĩ rằng đây là điều kiện rất đầy đủ để phát triển. Vấn đề còn lại là phải hành động và hành động hiệu quả, bền vững, có kết quả đo đếm được" - Bí thư Thành ủy TP HCM bày tỏ.

Bí thư Thành ủy TP HCM cam kết với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các lãnh đạo Trung ương, những chỉ tiêu mà TP HCM đã đặt ra sẽ hoàn thành ở mức cao nhất. Hai cam kết quan trọng nữa là TP HCM sẽ tăng trưởng 2 con số; thu ngân sách đạt 1 triệu tỉ đồng trong năm nay.

Chia sẻ cảm xúc, Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết sau khi nghe kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cảm thấy lo lắng bởi vì nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy khẳng định có một cảm xúc lớn hơn, đó là sự tự tin. Ông mong muốn duy trì, tăng tần suất các cuộc làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các lãnh đạo Trung ương với địa phương, qua đó giúp TP HCM hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hoan nghênh chương trình miễn vé xe buýt tại TP HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hà Nội và một số địa phương nghiên cứu cách làm này của thành phố.

Khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm cống hiến Năm nay kỷ niệm 50 năm TP HCM mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổ chức các hoạt động trang trọng, thiết thực, có chiều sâu, tránh phô trương, lãng phí để người dân cảm nhận được sự vĩ đại và xứng tầm của thành phố, tạo niềm phấn khởi. "Phải biến tinh thần kỷ niệm thành hành động, thành động lực để khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên và trách nhiệm cống hiến của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu. Các hoạt động phải gắn với chăm lo an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, khởi công, đẩy nhanh các công trình trọng điểm, tạo ra kết quả công trình cụ thể, thiết thực, có chuyển biến rõ rệt.



