Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Trung ương luôn đồng hành để TPHCM bứt phá

Ngày 27-4, tại TPHCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Toàn cảnh buổi làm việc

Biểu dương TPHCM

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực lớn, tinh thần trách nhiệm cùng quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TPHCM.

Trong bối cảnh phải triển khai cùng lúc nhiều việc lớn, khó, nhất là sau sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên một không gian siêu đô thị với 14 triệu dân và 168 xã, phường, TPHCM đã chủ động, bài bản, quyết liệt và đạt được những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận buổi làm việc

Điểm qua một số chỉ số nổi bật về kinh tế - xã hội TPHCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhìn nhận kết quả này cho thấy nỗ lực điều hành quyết liệt, có trọng tâm và các giải pháp đã bắt đầu chuyển hóa thành kết quả thực chất, tạo dư địa mới cho sự tăng trưởng trong thời gian tới.

Hoan nghênh chương trình miễn vé xe buýt tại TPHCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội và một số địa phương nghiên cứu cách làm này của thành phố.

Tuy nhiên, đây chỉ mới là những bước đi ban đầu, TPHCM cần tiếp tục thực hiện để đạt được những kết quả cuối cùng. Báo cáo của TPHCM cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế.

Vì vậy, TPHCM cần sớm sơ kết mô hình này, phát huy những mặt phù hợp, mạnh dạn kiến nghị điều chỉnh những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, cần chú trọng thể chế hóa mô hình quản trị đô thị phù hợp vào trong Luật Đô thị đặc biệt sắp tới, tránh bỏ lỡ cơ hội.

TPHCM phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhìn nhận tình hình thế giới sẽ có biến động. Điều này đòi hỏi thành phố phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn và có tầm nhìn xa hơn trong việc phát huy nội lực, xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường, thích ứng linh hoạt và đảm bảo tự chủ chiến lược.

"Tự chủ chiến lược không chỉ là nhiệm vụ của Trung ương mà còn là nhiệm vụ của TPHCM - nơi đầu sóng ngọn gió trước các biến động toàn cầu" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định. Do đó, TPHCM càng phải nâng cao năng lực chống chịu, chủ động các kịch bản ứng phó; tiếp cận an ninh năng lượng, đảm bảo đủ điện, xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng 2 con số với vai trò dẫn dắt nền kinh tế của TPHCM. Đồng thời, thúc đẩy triển khai ngay các dự án đầu tư công, tư nhân, nước ngoài, không để dự án treo làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị TPHCM đặt trọng tâm cải cách vào thể chế. TPHCM phải cụ thể hóa sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương, phù hợp với thực tiễn địa phương; không chỉ dừng lại ở chương trình hành động mà phải kiến tạo thành các mô hình phát triển cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chiều 27-4

TPHCM đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết về khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân. "TP HCM phải đi đầu, biến các nghị quyết chiến lược của Trung ương thành thực tiễn sống động, không để viết hay, nói hay nhưng làm dở" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo.

Song song đó, TPHCM cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch với tư duy mới, tầm nhìn xa, tích hợp và đồng bộ; lấy con người làm trung tâm, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng thành phố đáng sống, thông minh, sinh thái, giàu bản sắc, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo thành phố và lực lượng làm nhiệm vụ

TPHCM cũng cần chủ động hơn trong liên kết vùng; tổ chức lại không gian phát triển phía Nam; phải đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt. Đây cũng là mong muốn của các địa phương xung quanh TPHCM.

Ngoài ra, TPHCM cần đánh giá nghiêm túc và quyết liệt hơn với các chỉ đạo trước đây, đặc biệt là các vấn đề về ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường để tạo chuyển biến thực chất ngay trong nhiệm kỳ này. "Không để những việc này dai dẳng" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đẩy nhanh việc cải tạo các khu dân cư xuống cấp, chỉnh trang nhà ven kênh rạch, đảm bảo hài hòa lợi ích và nâng cao chất lượng sống của người dân.

TPHCM càng lớn, mô hình quản trị càng mới, nhiệm vụ càng nặng nề thì càng phải giữ vững đoàn kết, thống nhất kỷ cương, tăng cường công tác cán bộ, tư tưởng dân vận, kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người trì trệ, né tránh, sợ trách nhiệm, làm chậm tiến độ công việc.

"Tinh thần này, Trung ương sẽ làm gương và hàng quý sẽ đánh giá tình hình các địa phương; chấm điểm theo chỉ tiêu, hành động, chương trình theo phân công, ai làm ai chịu trách nhiệm…" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

TPHCM phải hành động quyết liệt hơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị sẽ rà soát lại công việc, làm rõ hơn trách nhiệm, hành động quyết liệt hơn, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả thực thi.

Các cơ quan Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và bộ, ngành phải đồng hành mạnh mẽ, thực chất và kịp thời hơn với những vấn đề phát triển của TPHCM. "Trung ương sẽ luôn quan tâm, đồng hành và ủng hộ TPHCM" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.



