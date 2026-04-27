Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng ý ban hành nghị quyết mới cho TPHCM trong tháng 5

Bài và ảnh: PHAN ANH

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc ban hành nghị quyết mới rất phù hợp với không gian, bối cảnh mới của TPHCM

Chiều 27-4, tại TPHCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng ý ban hành nghị quyết mới cho TPHCM trong tháng 5 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với TPHCM chiều 27-4

Tham dự buổi làm việc còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng ý ban hành nghị quyết mới cho TPHCM trong tháng 5 - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phía TPHCM có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố...

TPHCM cần hành lang pháp lý đủ mạnh

Thay mặt cho Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết TPHCM kiến nghị Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương quan tâm, sớm ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới để tạo ra cơ chế đột phá vượt trội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng ý ban hành nghị quyết mới cho TPHCM trong tháng 5 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, báo cáo tại buổi làm việc

Song song đó, sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt để tạo ra hành lang pháp lý đủ mạnh cho TPHCM chủ động trong quản trị, huy động và phân bổ nguồn lực, triển khai các mô hình phát triển mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Theo ông Nguyễn Văn Được, hiện TPHCM đã xây dựng dự thảo nghị quyết, dự thảo đề cương và nội dung của Luật Đô thị đặc biệt. Thành phố đang tiến hành các bước tiếp theo, sắp tới sẽ trình cho các cơ quan Trung ương, chuyên gia để lấy ý kiến và trình Bộ Chính trị, Quốc hội.

"TPHCM cam kết cùng Trung ương nỗ lực góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phát triển, tự cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Mở đường cho TPHCM phát triển mạnh mẽ

Trước đề xuất của TPHCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết rất đồng tình với việc sớm ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị thay thế cho Nghị quyết 31/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc này rất phù hợp với không gian, bối cảnh mới của TPHCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng ý ban hành nghị quyết mới cho TPHCM trong tháng 5 - Ảnh 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng ý ban hành nghị quyết mới thay thế cho Nghị quyết 31

Hiện nay, TPHCM đã hoàn thành dự thảo, Văn phòng Trung ương Đảng đang lấy ý kiến các cơ quan Trung ương. Trong tháng 5 sẽ ban hành nghị quyết này để làm căn cứ pháp lý tiến hành các đầu việc khác. "Đề xuất này của TPHCM được chấp nhận, không cần bàn thêm gì về vấn đề này" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Đối với đề xuất ban hành Luật Đô thị đặc biệt TPHCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng nghị quyết và luật phải phản ánh đúng vị thế, tầm vóc, sứ mệnh của TPHCM; tập trung tạo đột phá về thể chế và quản trị; nâng cao tự chủ về tài khóa, tài chính hiện đại và cho phép TPHCM giữ lại nguồn lớn hơn, chủ động trong huy động vốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng ý ban hành nghị quyết mới cho TPHCM trong tháng 5 - Ảnh 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo thành phố và lực lượng làm nhiệm vụ

Đồng thời cho phép TPHCM thử nghiệm thể chế mới về tài chính, công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Cùng với đó là việc phân cấp mạnh quyền và thiết kế các chính sách với đặc thù là một siêu đô thị, cơ chế trọng dụng nhân tài vượt trội. Những điều này để mở đường cho TPHCM phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Về chủ trương chung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Quốc hội, Chính phủ đã đồng ý. "Đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã nhất trí việc này, sẽ trình ra Quốc hội trong kỳ họp thứ 2. Dự kiến kỳ họp này sẽ tiến hành sớm" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Vừa rồi, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô với rất nhiều cơ chế, TPHCM có thể tham khảo. "Luật Thủ đô với Luật Đô thị đặc biệt có những sự tương thích" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho hay không những TPHCM mà 5 thành phố trực thuộc Trung ương cũng rất mong Luật Đô thị đặc biệt không chỉ dành riêng cho TPHCM mà dành cho các thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TPHCM cùng với các ngành, địa phương khác tập trung nghiên cứu, hoàn thành dự thảo trong tháng 7. Trung ương sẽ đồng hành tích cực với TPHCM.

Những chỉ đạo đáng chú ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đời sống công nhân TPHCM

Những chỉ đạo đáng chú ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đời sống công nhân TPHCM

(NLĐO) - Tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những chỉ đạo sâu sắc liên quan đến công nhân lao động TPHCM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

(NLĐO) - Trước buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, tặng quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động TPHCM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm người lao động tại TPHCM

(NLĐO) - Hàng trăm công nhân lao động tại TPHCM vui mừng khi được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo TPHCM

