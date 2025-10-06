HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Môi trường

Tạo năng lượng sạch từ trấu

LÊ KHÁNH

Thay vì bỏ hay đốt gây ô nhiễm môi trường, trấu có thể được tận dụng chạy máy phát điện, trở thành nguồn nhiên liệu tiềm năng để sản xuất năng lượng sạch

ĐBSCL vốn sản xuất trên 50% sản lượng lúa gạo cả nước, mỗi năm thải ra hàng triệu tấn trấu. Thay vì bỏ đi hay đốt gây ô nhiễm môi trường, nhiều địa phương đã tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp khổng lồ này làm củi ép và chạy máy phát điện.

Nguồn nhiên liệu dồi dào

Theo TS Lê Văn Bảnh, nguyên Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, trấu thường bị bỏ đi hoặc được bán với giá rất thấp nhưng cũng có lúc giá cao khi thị trường có nhu cầu.

"Nhiều công ty, đơn vị đã mua trấu để ép thành củi bán sang Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu. Trước đây, 1 nhà máy ở Long An (nay thuộc Tây Ninh) cũng đã áp dụng công nghệ từ Úc, sử dụng trấu để sản xuất điện, còn tro dùng làm bê-tông nhẹ. Nếu áp dụng khoa học - công nghệ để sản xuất thì trấu hoàn toàn trở thành nguyên vật liệu đáng giá" - TS Lê Văn Bảnh nhận định.

Tại TP Cần Thơ, Nhà máy Điện sinh khối Hậu Giang (công suất 20 MW) là nhà máy sử dụng nhiên liệu trấu đầu tiên được đưa vào vận hành tại Việt Nam, khánh thành ngày 25-4 vừa qua. Nhà máy có tổng mức đầu tư 875 tỉ đồng, nhu cầu sử dụng trấu khoảng 117.000 tấn/năm.

Tạo năng lượng sạch từ trấu - Ảnh 1.

Nhà máy Điện sinh khối Hậu Giang là nhà máy sử dụng nhiên liệu trấu đầu tiên được đưa vào vận hành tại Việt Nam, khánh thành ngày 25-4-2025

"Khi vận hành, nhà máy này góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng sạch; tận dụng phế phẩm nông nghiệp làm nhiên liệu, phù hợp với mô hình kinh tế xanh, phát triển bền vững. Do nhà máy sử dụng nguyên liệu từ trấu nên giúp giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn" - ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, nhận xét.

Tại Vĩnh Long, Công ty TNHH MTV Thể Hiền đã đầu tư máy móc sản xuất trấu thành củi ép thanh. Sử dụng củi trấu ép thanh không phát sinh khí sulfua gây độc, ngạt như than; chi phí lại rẻ hơn dầu diesel 50%, rẻ hơn than đá 40%. Điều quan trọng là củi trấu ép thanh không gây ô nhiễm môi trường nên chi phí xử lý thấp. Loại củi này khi đốt không phát tán tro bụi, giúp khu vực sản xuất sạch sẽ. Tro củi trấu còn được tận dụng làm phân bón sạch và nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.

Tạo năng lượng sạch từ trấu - Ảnh 2.

Trấu được tận dụng làm củi ép. Ảnh: HOÀNG VŨ

Đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất nhiệt điện

Trước đây, Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL (nay là Viện Mekong) - ĐH Cần Thơ đã khảo sát 108 nhà máy xay xát lúa (chọn ngẫu nhiên) ở 14 địa phương thuộc TP Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Kết quả khảo sát cho thấy khoảng 50% trấu tại các nhà máy xay xát được bán để sử dụng làm chất đốt dân dụng và phân bón. Giá trấu khi đó dao động 40-170 đồng/kg - nay đã hơn 1.000 đồng, tùy theo địa phương và thời điểm trong năm.

Đáng chú ý, các nhà máy nêu trên còn một lượng trấu dư thừa rất lớn, trên 232.000 tấn/năm. Lượng trấu dư thừa này chủ yếu tập trung vào các tháng cao điểm thu hoạch lúa, tại những nhà máy xay xát quy mô lớn và vừa.

Chủ một nhà máy xay xát lúa tại Vĩnh Long cho hay việc xử lý trấu là vấn đề nan giải, phải cẩn thận để không ảnh hưởng đến môi trường. Lượng trấu sau khi xay xát lúa sẽ được thu gom vào kho chứa. Kho chứa được xây dựng với tường và cửa kéo kín, nơi tiếp giáp nóc mái phải bố trí hệ thống lam gió có lớp lưới che chắn nhằm lọc bụi và ngăn trấu bay ra ngoài. Khi nhà máy hoạt động xay xát, kho trấu luôn đóng kín cửa để hạn chế bụi khuếch tán ra môi trường xung quanh. Mỗi năm, nhà máy phát sinh khoảng 150 tấn trấu, thường bán cho các lò gạch hoặc công ty sản xuất củi ép.

Tạo năng lượng sạch từ trấu - Ảnh 3.

ĐBSCL có nguồn trấu dồi dào, khoảng 5 triệu tấn mỗi năm. Ảnh: HOÀNG VŨ

Theo PGS-TS Nguyễn Duy Cần, nguyên Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL, sản lượng lúa mỗi năm của cả vùng khoảng 24-25 triệu tấn. Nếu lấy tỉ lệ trung bình 100 kg lúa cho ra 20 kg trấu thì mỗi năm, ĐBSCL phát sinh khoảng 5 triệu tấn trấu. Trong đó, 50% lượng trấu được bán làm chất đốt lò sấy, nung gạch, nấu nướng trong gia đình... Khoảng 50% còn lại là lượng trấu dư thừa, được đốt hoặc bỏ xuống sông, gây ô nhiễm môi trường.

"Kết quả khảo sát nêu trên cũng cho thấy nguồn trấu tại ĐBSCL có thể đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất nhiệt điện" - PGS-TS Nguyễn Duy Cần nhấn mạnh. 

TS Lê Văn Bảnh cho rằng nếu tận dụng vỏ trấu tại các nhà máy xay xát ở những địa phương sản xuất lúa lớn như An Giang, Đồng Tháp... để sản xuất điện thì có thể xây dựng hơn 100 nhà máy điện công suất 500 KW - 20 MW. Theo tính toán, một nhà máy công suất 10 MW có thể sử dụng 80.000 - 90.000 tấn trấu/năm, góp phần xử lý đáng kể lượng phụ phẩm nông nghiệp này mà không phải thải bỏ ra sông rạch, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường.

Ông Bảnh lưu ý những công ty, đơn vị sử dụng trấu làm nguyên liệu cần đặt nhà máy sản xuất gần nhà máy xay xát lúa vì nếu cách xa thì sẽ tốn kém chi phí vận chuyển. Nếu xây dựng nhà máy điện dùng trấu ngay tại cụm điểm xay xát thì có thể kết hợp sử dụng nguồn nhiệt từ nhà máy này để sấy lúa. Ngoài ra, tro trấu từ nhà máy điện thải ra có thể bán cho các đơn vị sản xuất phân bón, xi măng, luyện kim...


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo