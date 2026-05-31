Tạo sân chơi cho con người lao động trong dịp hè

Ngày 31-5, Công đoàn xã Nhà Bè, TPHCM phối hợp cùng Chi bộ, Ban ấp, Ban Công tác Mặt trận ấp 34 tổ chức chương trình chăm lo cho thiếu nhi và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề "Vui hè trên Thành phố Bác"

Người lao động đưa con đến tham dự chương trình

Tại chương trình, các thiếu nhi được tham gia các hoạt động như cắt tóc miễn phí, tham gia gian hàng ẩm thực, được tặng bong bóng nghệ thuật, tham gia các trò chơi, nghe tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước…

Ban tổ chức trao tặng 100 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Trường THCS Nguyễn Trực, tạo điều kiện để các em đón một mùa hè vui tươi, an toàn và bổ ích nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Con công nhân lao động được nhận quà 1-6 từ ban tổ chức

Bên cạnh đó, Công đoàn xã đã vận động và phối hợp với Công ty CP Bảo hiểm Phú Hưng trao tặng 20 thẻ bảo hiểm xe gắn máy cho các thành viên thuộc Nghiệp đoàn Xe ôm, Nghiệp đoàn Giúp việc nhà, Nghiệp đoàn Xây dựng cùng 5 phần quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ người lao động giảm bớt chi phí sinh hoạt, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

Công đoàn xã Nhà Bè vận động trao tặng quà cho các gia đình người lao động khó khăn

Bên cạnh các hoạt động chăm lo, Công đoàn và Công an xã Nhà Bè còn phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội. Đồng thời, phổ biến các quy định và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho người dân trên địa bàn.

Các chủ nhà trọ, chủ quán cà phê ký kết thực hiện mô hình nhà trọ, quán cà phê không ma túy

Qua đó, Ban Tổ chức đã triển khai lễ ký kết mô hình "Nhà trọ không ma túy, không tội phạm" và "Quán cà phê không ma túy, không sử dụng các chất kích thích dưới mọi hình thức" nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ cơ sở kinh doanh, chủ nhà trọ và người dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh.