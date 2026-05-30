Thời sự

Đà Nẵng hỗ trợ 200.000 đồng/tháng cho trẻ mầm non là con công nhân

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng sẽ chi khoảng 41 tỉ đồng để hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non tại khu công nghiệp và khu vực đông lao động

HĐND TP Đà Nẵng vừa tổ chức kỳ họp chuyên đề và thông qua nhiều chính sách an sinh xã hội quan trọng, trong đó có nghị quyết về phát triển giáo dục mầm non tại khu vực có khu công nghiệp, nơi tập trung đông lao động và nghị quyết hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết về phát triển giáo dục mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tại khu vực có khu công nghiệp và nơi tập trung đông lao động sẽ được hỗ trợ một lần 30 triệu đồng để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm đồ dùng, đồ chơi và sửa chữa các hạng mục phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và khu vực tập trung đông lao động, thành phố hỗ trợ 200.000 đồng/trẻ/tháng. Bên cạnh đó, giáo viên mầm non đang làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở những khu vực này được hỗ trợ 800.000 đồng/người/tháng.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non dự kiến khoảng 41 tỉ đồng.

Đà Nẵng hỗ trợ 200 . 000 Đồng / tháng cho trẻ mầm non con công nhân năm 2026 - Ảnh 1.

Giáo viên mầm non trong tiết học hoạt động tạo hình cho trẻ tại Trường mầm non Trúc Đào, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng thông qua nghị quyết hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2026-2031.

Theo nghị quyết, đối tượng thụ hưởng là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các thôn, xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thành phố theo các quy định hiện hành của UBND thành phố và Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế cho người dân thuộc diện thụ hưởng kể từ thời điểm chính sách có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2031. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm được hỗ trợ bảo hiểm y tế, sẽ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giúp người dân khu vực miền núi tiếp cận tốt hơn các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe.

Dự kiến có khoảng 5.073 người được hưởng chính sách này với tổng kinh phí hơn 34 tỉ đồng. Số lượng người thụ hưởng và kinh phí thực hiện có thể thay đổi theo tình hình biến động dân cư thực tế.

Hơn 95% vé đêm mở màn lễ hội pháo hoa Đà Nẵng đã bán hết

Hơn 95% vé đêm mở màn lễ hội pháo hoa Đà Nẵng đã bán hết

(NLĐO) - Trước giờ khai mạc Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026, du lịch Đà Nẵng tăng nhiệt, công suất phòng ven biển đạt 85% - 95%

Các hàng quán, hộ kinh doanh ở Đà Nẵng giải bài toán tiền điện mùa nắng nóng

(NLĐO)- Các hàng quán, hộ kinh doanh dịch vụ, bán lẻ… đã có nhiều giải pháp để tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng cao điểm này.

Đà Nẵng tăng tốc đầu tư công

Đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư công với hàng loạt giải pháp mạnh

