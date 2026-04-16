Ngày 16-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang mở rộng điều tra vụ án trộm cắp tài sản do một nhóm đối tượng thực hiện.

Các đối tượng Lộc, Hoàng, Tâm, Pháp cùng tham gia vụ trộm

Theo đó, 5 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Văn Đạt (SN 2001), Nguyễn Thanh Tâm (SN 1992), Lê Quý Lộc (SN 2008; cùng trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Thanh Pháp (SN 2001; trú xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) và Trương Văn Hoàng (SN 1991; trú xã Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, tối 1-12-2025, xưởng gỗ của ông L.V.T. (trú phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 4 trụ gỗ tròn (đường kính khoảng 21 cm, dài 4 m), tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an xác định nhóm đối tượng trên đã sử dụng xe bán tải để vận chuyển số gỗ trộm được. Sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi nơi cư trú, gây khó khăn cho công tác truy xét. Qua điều tra đã xác định được các đối tượng đều có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy.

Đến ngày 5-2 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Tâm và Lộc về tội "Trộm cắp tài sản". Ngày 24-3, tiếp tục khởi tố bị can đối với Hoàng về cùng hành vi.

Đối tượng Nguyễn Văn Đạt vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Mới đây, ngày 9-4, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Đạt và Pháp. Đồng thời, thi hành lệnh bắt tạm giam Đạt trong thời hạn 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.