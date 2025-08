Tạo vị thế cho Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu

Quan điểm, chỉ đạo trọng tâm: Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế là một đột phá về thể chế, chính sách, huy động nguồn lực. Trong đó, thể chế là tiên phong, hạ tầng là nền tảng, nhân lực là then chốt. Cần bảo đảm hài hòa, cân bằng giữa tự do tài chính và an toàn tài chính bền vững.