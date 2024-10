Tập bút ký "Đời như tiểu thuyết": Những con người tài hoa

"Đời như tiểu thuyết" tiếp mạch thành công của những tác phẩm bút ký vốn là thế mạnh của Trương Đức Minh Tứ, đem đến cho người đọc sự hiểu biết về câu chuyện, nhân vật và những cảm xúc đẹp

Không chỉ là một nhà quản lý lãnh đạo báo chí (Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị), một nhà báo được trao tặng nhiều giải thưởng báo chí quốc gia, Trương Đức Minh Tứ còn là một nhà văn nhận nhiều giải thưởng của Bộ Công an, của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. Ngoài các tác phẩm in chung, đến nay, ông đã có 5 tập bút ký, truyện ngắn in riêng, mới nhất là tập bút ký "Đời như tiểu thuyết" (NXB Thanh Niên) phát hành vào đầu tháng 10-2024.



Khắc họa chân dung những nhà báo kỳ cựu

Với lợi thế của nhà báo, nhà văn, bút ký của Minh Tứ thường ngồn ngộn thông tin và đậm chất văn học. Bằng ý thức dấn thân và sự từng trải, ông có những cảm nhận tinh tế, những chiêm nghiệm thấu đáo và đầy trách nhiệm cùng cái tôi trữ tình trong nhận thức về những mối quan hệ của con người trong cuộc sống, những chân dung được khắc họa bằng ngòi bút tài hoa. "Đời như tiểu thuyết" tiếp mạch thành công của những tác phẩm bút ký vốn là thế mạnh của ông, đem đến cho người đọc sự hiểu biết về câu chuyện, nhân vật và những cảm xúc đẹp.

Đó là những nhà báo kỳ cựu của làng báo Việt Nam như Phan Quang, Hồng Vinh, Phạm Quốc Toàn… Với nhà báo Phan Quang, một người con của quê hương Quảng Trị, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Minh Tứ đem đến cho người đọc chân dung một nhà báo lớn, một nhà văn, một dịch giả qua những câu chuyện về cuộc đời và tác phẩm.

Bìa tập bút ký “Đời như tiểu thuyết”

Với nhà báo Nguyễn Hồng Vinh - nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Minh Tứ khắc họa thành công một nhà báo - nhà thơ, một phóng viên chiến trường lăn lộn trong lửa đạn những năm kháng chiến chống Mỹ, một người luôn nặng ân tình với vùng đất Quảng Trị.

Minh Tứ cũng đem đến cho bạn đọc hiểu thêm về nhà báo Phạm Quốc Toàn - nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo - với cuộc đời nhiều gian nan nhưng vẫn vượt qua, vẫn lòng tin vào con người, những con người tử tế. Nhà báo Phạm Quốc Toàn từng tâm sự với tác giả, rút ra một điều gan ruột: "Nghĩa tình bè bạn, một tài sản vô giá luôn đong đầy. Luật nhân quả, mình sống tốt với bạn, với đời thì bạn và đời sẽ tốt với mình, sẽ yêu thương mình".

Âm nhạc, văn chương dâng cho đời

Dung lượng lớn nhất, chiếm hơn 1/3 tập sách là bút ký làm tựa đề tập sách. Bút ký này được Minh Tứ dành nhiều công sức, tình cảm thể hiện sau khi được nhà văn Châu La Việt (con trai nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và NSƯT Tân Nhân, người nổi tiếng với ca khúc "Xa khơi" của Nguyễn Tài Tuệ) dành tặng nhiều tư liệu quý của gia đình cùng những trang viết tâm huyết của ông như lời đầu sách tác giả bày tỏ.

"Bút ký "Đời như tiểu thuyết" có thể coi là những tư liệu để bạn đọc hiểu, biết thêm về những con người tài hoa của quê hương mà vì nhiều lý do khác nhau, họ đã rời đi, đến chân trời góc bể, không thể trở lại quê nhà, nơi mà mỗi cánh đồng, làng quê, dòng sông, bến nước đã tưới tắm phù sa mạch nguồn để họ dâng cho đời những không gian âm nhạc, văn chương lộng lẫy mà bản thân tôi là một trong những người ngưỡng mộ, biết ơn".

Người đọc đã rưng rưng xúc động khi được biết chú bé tên Hoài được sinh ra năm 1952 bên dòng sông La ở Hà Tĩnh, khi cha về quê nói để lo cho việc sinh nở của mẹ anh nhưng rồi đã không trở lại, sau đó không lâu trở thành nhạc sĩ nổi tiếng của miền Nam một thời Hoàng Thi Thơ với những bản tình ca đi cùng năm tháng.

Hoài lớn lên với tình yêu của ông bà, của mẹ, của người bố dượng là nhà báo Lê Khánh Căn - nguyên Ủy viên Ban Biên tập Báo Nhân Dân. Ông thương anh như con ruột, cho anh mang họ Lê Khánh - dòng dõi của đất Hương Sơn, Hà Tĩnh. Lớn lên, anh xung phong vào Nam chiến đấu, được điều qua làm pháo thủ ở mặt trận Lào. Sau năm 1975, anh về nước học Đại học Sư phạm rồi ra làm báo, làm văn; nhận được nhiều giải thưởng cao quý của Bộ Quốc phòng, của Tổng cục Chính trị với bút danh Châu La Việt.

Tập bút ký còn có những câu chuyện kể về tinh thần dấn thân vì Tổ quốc và tình yêu của người anh hùng thời kháng chiến, những hoàn cảnh éo le gặp trong cuộc sống; là khát vọng hòa bình của miền đất còn mang trên mình bao chứng tích của chiến tranh, là những con người, vùng đất với bao điều mới lạ ở bên ngoài đất nước mà tác giả ghi lại trong những chuyến viễn du.