Kinh tế

Tập đoàn Công nghệ CMC bị phạt 225 triệu đồng

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Tập đoàn Công nghệ CMC vừa bị phạt với số tiền 222,5 triệu đồng do các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) với tổng số tiền 222,5 triệu đồng do các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Tập đoàn CMC bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định.

Theo cơ quan quản lý, CMC đã công bố chậm thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) liên quan đến việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và Báo cáo thường niên 2023.

Bên cạnh đó, Tập đoàn này còn bị phạt 92,5 triệu đồng do không báo cáo đối với các thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Tập đoàn Công nghệ CMC bị phạt 225 triệu đồng vì vi phạm chứng khoán - Ảnh 1.

Tập đoàn CMC bị phạt 222,5 triệu đồng do các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Cụ thể, công ty không báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc mua lại cổ phiếu của người lao động trong các đợt diễn ra vào tháng 9-2023, tháng 9-2024 và tháng 3-2025.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị phạt 65 triệu đồng do không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được kiểm toán xác nhận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2023, 2024 và 2025.

Ngoài xử phạt bằng tiền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu CMC thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bằng việc công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc công bố thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế cả năm tài chính 2025, doanh thu thuần của CMC đạt 9.561 tỉ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt gần 599 tỉ đồng, tăng 19%. So với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 550 tỉ đồng, doanh nghiệp đã vượt khoảng 9% kế hoạch năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27-5, cổ phiếu CMG lên mức 28.000 đồng/cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước nhưng giảm gần 3% so với đầu tháng 4.

Thêm 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị phạt 450 triệu đồng

Thêm 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị phạt 450 triệu đồng

(NLĐO) - 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị phạt tổng số tiền 450 triệu đồng do vi phạm quy định về dự trữ lưu thông và không đăng ký hệ thống phân phối.

Phạt người nhà lãnh đạo Thép Tiến Lên gần nửa tỉ đồng vì bán "chui" 2,39 triệu cổ phiếu

(NLĐO)- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt bà Phạm Thúy Liễu số tiền gần 480 triệu đồng vì bán “chui” cổ phiếu TLH của Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên.

Giúp hộ kinh doanh khai thuế đúng, tránh bị phạt

Ngành thuế đang tập trung hướng dẫn, tạo điều kiện để hộ kinh doanh kê khai thuế điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi nếu có sai sót; chưa đặt nặng vấn đề xử phạt

quyết định xử phạt Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vi phạm hành chính tập đoàn CMC
