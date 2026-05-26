Kinh tế

Thêm 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị phạt 450 triệu đồng

Lê Thúy

(NLĐO) - 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị phạt tổng số tiền 450 triệu đồng do vi phạm quy định về dự trữ lưu thông và không đăng ký hệ thống phân phối.

Ngày 26-5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết mới đây đã ban hành quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu với tổng số tiền 450 triệu đồng do vi phạm quy định về dự trữ lưu thông xăng dầu và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Phạt 3 doanh nghiệp xăng dầu 450 triệu đồng vi phạm quy định dự trữ lưu thông - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Công ty Cổ phần Anh Phát Petro, địa chỉ số 306B Bà Triệu, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa

Đây là động thái tiếp theo trong đợt tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường và siết chặt kỷ cương trong lĩnh vực này.

Ngày 11-5, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm, địa chỉ tại số 60A Hoàng Quốc Việt, phường Phú Nhuận, TPHCM, bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 130 triệu đồng do duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Tiếp đó, ngày 14-5, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng, địa chỉ số 20 Nguyễn Thị Huỳnh, phường Phú Nhuận, TPHCM, cũng bị xử phạt 130 triệu đồng với cùng hành vi vi phạm.

Ngày 21-5, Công ty Cổ phần Anh Phát Petro, địa chỉ số 306B Bà Triệu, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, bị xử phạt 190 triệu đồng do có hai hành vi vi phạm gồm: Duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Theo quy định hiện hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường, hạn chế nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trước đó, trong tháng 5-2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã phát hiện và xử lý 2 doanh nghiệp đầu mối vi phạm quy định về duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bắt buộc và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, với tổng số tiền xử phạt 320 triệu đồng.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối nghiêm túc thực hiện trách nhiệm về nguồn cung và dự trữ lưu thông theo đúng quy định pháp luật.

Giá xăng dầu mới nhất sau khi điều chỉnh từ 15 giờ ngày 21-5

