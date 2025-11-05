Tập đoàn công nghệ hàng đầu “bắt tay” bệnh viện chuyển đổi số

Tối 4-11, Bệnh viện Bạch Mai và Tập đoàn FPT ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ trong khám chữa bệnh.

Hai đơn vị ký kết hợp tác thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh

Ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết dù bệnh viện đã đạt một số kết quả trong chuyển đổi số, song vẫn còn nhiều hạn chế. "Nếu chỉ dựa vào nội lực, quá trình này sẽ còn chậm. Với sự đồng hành của các tập đoàn công nghệ hàng đầu như FPT, việc chuyển đổi số sẽ được đẩy nhanh và hiệu quả hơn" - ông Cơ nói.

Theo ông Cơ, bệnh viện kỳ vọng các giải pháp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được ứng dụng sâu vào quản lý, điều hành, chẩn đoán và điều trị. Mục tiêu là kết nối dữ liệu y tế quốc gia, xây dựng hồ sơ sức khỏe số cho mọi người dân, tạo nền tảng cho nghiên cứu và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình cho rằng y tế là lĩnh vực đặc biệt, gắn liền với sức khỏe con người. Đây là lĩnh vực chứa đựng những yếu tố cốt lõi cho sự phát triển của công nghệ.

Ông Trương Gia Bình khẳng định FPT sẽ đồng hành cùng bệnh viện chuyển đổi số toàn diện

Theo ông Bình, AI phát triển vượt bậc nhờ các mô hình ngôn ngữ lớn được xây dựng trên nền tảng tri thức và ngôn ngữ của con người. Với việc ứng dụng AI, dữ liệu lớn (Big Data) và các nền tảng số sẽ là "chìa khóa" giúp Bệnh viện Bạch Mai làm chủ công nghệ, trở thành bệnh viện thông minh, hiện đại.

"Khi đội ngũ y khoa hàng đầu kết hợp với năng lực công nghệ của FPT, chúng ta có thể tạo nên những bước tiến mới cho y tế và chuyển đổi số quốc gia"- ông Bình nói.

Theo thỏa thuận, hai bên hợp tác trong ba lĩnh vực: chuyển đổi số bệnh viện, ứng dụng khoa học - công nghệ và đào tạo nhân lực. FPT sẽ tư vấn chiến lược, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển kho dữ liệu y khoa và hệ thống liên thông theo chuẩn quốc tế.

Hai bên cũng sẽ triển khai các ứng dụng AI trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh, siêu âm, nội soi, dự báo nhu cầu bệnh nhân, tối ưu vận hành bệnh viện, cùng phát triển hệ thống Telemedicine phục vụ hội chẩn và đào tạo từ xa.