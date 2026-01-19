Tập đoàn Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ xây 20.000 căn nhà ở xã hội tại TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tập đoàn Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ xây 20.000 căn nhà ở xã hội tại TPHCM

Sơn Nhung

(NLĐO)- Hoa Sen Homes sẽ phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng, nội thất và phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhận tại TPHCM

Ngày 19-1, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen) chính thức ra mắt công ty con là Công ty CP Hoa Sen Home, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và kinh doanh vật liệu xây dựng, nội thất, quản lý chuỗi Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home trên cả nước.

Hoa Sen Home có với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, trong đó Tập đoàn Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ, sở hữu 99% vốn, với định hướng trở thành là doanh nghiệp phân phối quy mô lớn, dẫn dắt thị trường vật liệu xây dựng và nội thất tại Việt Nam.

Hiện tại, quy mô hệ thống bao Hoa Sen Home gồm 12 tổng kho, hơn 400 cửa hàng và 143 siêu thị Hoa Sen Home, kinh doanh hơn 15.000 mã sản phẩm vật liệu xây dựng.

- Ảnh 1.

Hoa Sen Home ra mắt trụ sở tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala. Sự kiện có sự xuất hiện của ông Trần Bá Dương, chủ tịch tập đoàn Thaco

Kế hoạch năm 2026, Hoa Sen Home sẽ phát triển lên 165 siêu thị và mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt tối thiểu 300 siêu thị trên toàn quốc. Trong đó có các Mega Home diện tích từ 10.000 đến 30.000 m².

Cũng tại sự kiện, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động TPHCM triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn trong giai đoạn 2026 - 2030, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển khoảng 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 theo Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 30-7-2025 của Thành ủy TPHCM.

Ngoài ra, Hoa Sen Home cũng đã chính thức ký kết hợp tác với Công ty TNHH Alibaba Cloud (Singapore) trong việc ưu tiên sử dụng Alibaba Cloud cho các giải pháp hệ thống công nghệ thông tin. Ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Alibaba Cloud vào vận hành chuỗi bán lẻ… đồng thời ký hợp đồng triển khai giải pháp Quản trị Chuỗi Cung ứng thông minh (Smart SCM) với Công ty TNHH Quản lý Chuỗi cung ứng Cainiao Chiết Giang cho hệ thống Hoa Sen Home (thành viên của Tập đoàn Alibaba).

Tin liên quan

Tôn Hoa Sen bác bỏ thông tin nợ thuế

Tôn Hoa Sen bác bỏ thông tin nợ thuế

(NLĐO)- Tập đoàn Hoa Sen bác bỏ thông về việc công ty con là Tôn Hoa Sen bị Chi cục Thuế khu vực XVI cáo buộc nợ thuế 762 triệu đồng

Tập đoàn Hoa Sen "lấn" sang bất động sản

(NLĐO)- Cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen vừa được HoSE công bố được phép giao dịch ký quỹ tỉ lệ 100% trở lại. Giá HSG hôm nay tăng 350 đồng, lên 22.450 đồng/cổ phiếu.

Lãnh đạo Tập đoàn Hoa Sen đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu

(NLĐO)- Ông Nguyễn Văn Chiến, em rể của ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Hoa Sen gần đây đã bán thành công 10,7 triệu cổ phiếu HSG.

nhà ở xã hội vật liệu xây dựng NOXH hệ thống siêu thị Tập đoàn Hoa Sen
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo