Tập đoàn Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ xây 20.000 căn nhà ở xã hội tại TPHCM

Ngày 19-1, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen) chính thức ra mắt công ty con là Công ty CP Hoa Sen Home, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và kinh doanh vật liệu xây dựng, nội thất, quản lý chuỗi Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home trên cả nước.

Hoa Sen Home có với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, trong đó Tập đoàn Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ, sở hữu 99% vốn, với định hướng trở thành là doanh nghiệp phân phối quy mô lớn, dẫn dắt thị trường vật liệu xây dựng và nội thất tại Việt Nam.

Hiện tại, quy mô hệ thống bao Hoa Sen Home gồm 12 tổng kho, hơn 400 cửa hàng và 143 siêu thị Hoa Sen Home, kinh doanh hơn 15.000 mã sản phẩm vật liệu xây dựng.

Hoa Sen Home ra mắt trụ sở tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala. Sự kiện có sự xuất hiện của ông Trần Bá Dương, chủ tịch tập đoàn Thaco

Kế hoạch năm 2026, Hoa Sen Home sẽ phát triển lên 165 siêu thị và mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt tối thiểu 300 siêu thị trên toàn quốc. Trong đó có các Mega Home diện tích từ 10.000 đến 30.000 m².

Cũng tại sự kiện, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động TPHCM triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn trong giai đoạn 2026 - 2030, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển khoảng 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 theo Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 30-7-2025 của Thành ủy TPHCM.

Ngoài ra, Hoa Sen Home cũng đã chính thức ký kết hợp tác với Công ty TNHH Alibaba Cloud (Singapore) trong việc ưu tiên sử dụng Alibaba Cloud cho các giải pháp hệ thống công nghệ thông tin. Ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Alibaba Cloud vào vận hành chuỗi bán lẻ… đồng thời ký hợp đồng triển khai giải pháp Quản trị Chuỗi Cung ứng thông minh (Smart SCM) với Công ty TNHH Quản lý Chuỗi cung ứng Cainiao Chiết Giang cho hệ thống Hoa Sen Home (thành viên của Tập đoàn Alibaba).