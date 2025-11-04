HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tập đoàn Sơn Hải phản hồi thông tin "sai phạm tại dự án 500 tỉ đồng" ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tập đoàn Sơn Hải cho rằng dự án 500 tỉ đồng ở Quảng Trị là của tỉnh, doanh nghiệp chỉ là nhà đầu tư và không có sai phạm như thông tin nêu.

Tập đoàn Sơn Hải khẳng định không sai phạm tại dự án 500 tỉ đồng ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Đến thời điểm thanh tra, dự án đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và đang thi công nhà ở để bán trên 51 lô đất với diện tích hơn 9.901 m2

Sáng 4-11, Tập đoàn Sơn Hải đã phát đi thông cáo chính thức trên Fanpage, phản hồi thông tin một số cơ quan truyền thông đăng tải về việc "Thanh tra nêu sai phạm tại dự án 500 tỉ đồng của Tập đoàn Sơn Hải" tại tỉnh Quảng Trị.

Theo Tập đoàn Sơn Hải, dự án khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông (đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn, phường Đồng Thuận) là dự án của tỉnh, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; Sơn Hải chỉ là đơn vị trúng thầu thực hiện, chứ không phải là dự án của tập đoàn này như một số thông tin đã nêu.

Liên quan nội dung kết luận thanh tra, Tập đoàn Sơn Hải cho biết số tiền nộp thừa trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng chỉ 10,1 triệu đồng, chứ không phải 10 tỉ đồng như một thông tin.

"Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Hới thực hiện. Mỗi lần chuyển tiền, Tập đoàn Sơn Hải đều căn cứ theo văn bản đề nghị của trung tâm và chuyển đủ, đúng số tiền được yêu cầu" – thông cáo nêu rõ.

Tập đoàn Sơn Hải cho rằng với vai trò là nhà đầu tư, họ không có quyền kiểm tra tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất, nên không thể biết việc còn dư 10,1 triệu đồng trong quá trình chi trả.

Tập đoàn cũng khẳng định dự án này đã được Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình (trước khi sáp nhập với tỉnh Quảng Trị) thông qua chủ trương; việc triển khai các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng đều do cơ quan nhà nước phụ trách.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và nghĩa vụ tài chính tại dự án trên. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỉ đồng, thực hiện giai đoạn 2017 - 2025, do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư.

Qua kiểm tra, cơ quan thanh tra xác định Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình (cũ) đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chủ trương đầu tư khi chưa có ý kiến của HĐND tỉnh, vi phạm quy định tại Nghị định 99/2015.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, Tập đoàn Sơn Hải và Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Hới được xác định thiếu kiểm tra, đối chiếu kinh phí, dẫn đến việc nhà đầu tư chuyển thừa hơn 10,1 triệu đồng cho trung tâm.

Thanh tra tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới (đơn vị kế thừa) nộp lại số tiền này vào ngân sách nhà nước, đồng thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm các tập thể, cá nhân liên quan.

Cơ quan thanh tra cũng đề nghị Sở Xây dựng Quảng Trị đôn đốc Tập đoàn Sơn Hải bảo đảm tiến độ, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính và hoàn thiện các hạng mục theo quy hoạch được duyệt.

Hiện việc giải phóng mặt bằng của dự án vẫn chưa hoàn tất. Thanh tra tỉnh Quảng Trị yêu cầu các bên liên quan sớm xử lý nút giao thông kết nối với đường Lý Thánh Tông, đồng thời xác định lại chi phí bồi thường theo đơn giá đất mới quy định tại Luật Đất đai 2024.

Tập đoàn Sơn Hải khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo dự án được triển khai đúng quy định và tiến độ.

Quảng Trị sai phạm phản hồi tập đoàn sơn hải thanh tra tỉnh quảng trị đính chính thông tin dự án 500 tỉ đồng Sơn Hải lên tiếng
