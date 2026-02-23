HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Tập đoàn Trump Organization xây tòa nhà cao nhất nước Úc

Phương Linh

(NLĐO) - Tập đoàn Trump Organization của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký kết thỏa thuận xây dựng tòa nhà cao nhất nước Úc với 91 tầng.

Tập đoàn Trump Organization và Tập đoàn Bất động sản Altus gần đây bắt tay xây dựng một tòa nhà sang trọng 91 tầng mang thương hiệu Trump Tower. Tòa nhà này sẽ nằm tại Surfers Paradise, trung tâm du lịch sầm uất của Gold Coast của bang Queensland.

Trump Tower sẽ cao 335 m và trở thành tòa nhà cao nhất nước Úc.

Ông Eric Trump - con trai tổng thống Mỹ và Phó chủ tịch điều hành Trump Organization - cho biết Trump Tower là một tổ hợp gồm khách sạn 285 phòng, 272 căn hộ cao cấp và một câu lạc bộ bãi biển độc quyền.

Nhà Trump sắp xây tòa nhà cao nhất nước Úc - Ảnh 1.

Vị trí của Trump International Hotel Tower. Ảnh: Canford Estate Agents

“Trump International Hotel Tower, Gold Coast là dự án chính thức đầu tiên của chúng tôi tại Úc. Dự án phản ánh cam kết không ngừng của chúng tôi trong việc mang đến những trải nghiệm sang trọng đẳng cấp thế giới tại các địa điểm mang tính biểu tượng trên khắp thế giới” - ông Eric Trump nói.

"Dự án này thể hiện sự tận tâm của thương hiệu Trump với chất lượng, sự tinh tế và dịch vụ vượt trội. Chúng tôi rất vui mừng khi đưa tầm nhìn này đến cộng đồng Gold Coast sôi động" - ông nói thêm.

Trump Tower dự kiến được xây dựng tại địa điểm của dự án Spirit, một tòa nhà chọc trời 89 tầng được phê duyệt trước đó song thất bại.

Ông David Young - Giám đốc điều hành của Altus Property Group - đã ký thỏa thuận xây dựng tòa tháp trong một cuộc gặp với ông Eric Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida - Mỹ.

“Trump International Hotel Tower, Gold Coast sẽ là một sản phẩm độc đáo trên thị trường Úc, mang đến uy tín và sức hút của một thương hiệu xa xỉ đẳng cấp thế giới” - ông Young nói.

“Tập đoàn Altus Property Group tự hào về thành tích thực hiện các dự án mang tính biểu tượng trên khắp nước Úc. Chuyên môn của chúng tôi đảm bảo dự án này sẽ đạt được thành công vượt trội” - ông kết luận.

