Tập hợp, phát huy sức mạnh đoàn kết

Hệ thống MTTQ TP HCM đã phát huy vai trò các tổ chức thành viên, nhất là với các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận; thực hiện phương châm "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", sát cánh cùng chính quyền thành phố; đoàn kết nhân dân, tăng cường đồng thuận, phát huy dân chủ, chung sức, đồng lòng xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân.



Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ có ý nghĩa to lớn và quan trọng, góp phần cùng Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển TP HCM. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của cấp ủy Đảng, quyết tâm đổi mới trong quản lý, điều hành của chính quyền và những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn xã hội.

Bài học lớn nhất từ đại dịch COVID-19 chính là về tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để huy động mọi nguồn lực trong nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội đòi hỏi phải nhanh, kịp thời và minh bạch. Do đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin để cập nhật nhu cầu người dân; mô tả diễn biến quá trình tiếp nhận, phân phối hàng hóa cứu trợ là rất quan trọng. Cần có một hệ thống xuyên suốt trong toàn TP HCM với dữ liệu dùng chung. Đặc biệt, cần kết nối với thông tin tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người dân; phân quyền cho cá nhân, đơn vị chịu trách nhiệm xử lý và giải quyết.

Đội ngũ cán bộ nhạy bén, sáng tạo, năng động, sự hy sinh, xả thân vì công việc, từ đó mới lan tỏa, huy động thêm các tình nguyện viên để cùng chung sức tham gia hoạt động phòng chống dịch.

TP HCM ngày càng khẳng định là "thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình". Trong đó, sự nghĩa tình có thể minh chứng qua việc TP HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước khởi phát chương trình xóa đói giảm nghèo, nay là chương trình giảm nghèo bền vững, tập trung giúp người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác chăm lo người nghèo đã trở thành nét đẹp truyền thống của nhân dân TP HCM. Qua đó đã phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, yêu thương, nghĩa tình, giúp đỡ lẫn nhau. Các chương trình an sinh xã hội giúp đỡ người nghèo do Ủy ban MTTQ TP HCM phối hợp triển khai đã có sức lan tỏa sâu rộng vào đời sống nhân dân, được sự đồng thuận tham gia của toàn xã hội. Từ những chương trình này, nhiều người nghèo đã có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống, nhiều sinh viên đã tốt nghiệp có công ăn việc làm ổn định, gia đình thoát nghèo một cách bền vững. Từ đó, đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền TP HCM hoàn thành trước thời hạn các mục tiêu giảm nghèo bền vững theo từng giai đoạn.

Lê Vĩnh ghi